Город футбола и театра. Что посмотреть в Александрии: топ самых интересных локаций

С чего начать знакомство со вторым по величине городом на Кировоградщине

Кировоградская область - регион, который нечасто посещают туристы. Впрочем, тут есть что предложить путешественникам. В прошлой публикации мы писали, какие интересные локации можно посмотреть на Кировоградщине, если вы едете сюда впервые: от штолен до карьеров с водой бирюзового цвета и заброшенных дворцов.

В этот раз предлагаем побывать в Александрии - одном из самых известных городов области и втором по величине после областного центра Кропивницкого. Что посмотреть в Александрии и где найти информацию о туристических достопримечательностях области - в материале РБК-Украина.

Город казаков и сербов: как появилось название"Александрия"

Александрия - самобытный город, который развивался под влиянием многих культур. Впрочем, некоторые народы здесь уже давно ассимилировались. Например, так произошло с сербами, говорит во время экскурсии по городу журналист, исследователь и редактор сайта "Тексти.Олександрія" Виктор Голобородько. К слову, за всю историю существования населенного пункта Александрия - четвертое его название.

"Первым названием стала Усиковка. Появилась она, когда еще в 30-х годах 18 века на эти территории приехали Грицко Усик и его побратимы - это были казаки Миргородского полка Кременчугской сотни Гетманщины. Они уже имели определенный статус, владели землей.

Казаки начали здесь обустраиваться и основали несколько небольших населенных пунктов. Их в итоге объединили в один большой, который так и назвали - Усиковка. Затем появился топоним Новая Сербия - проект, которым Российская империя фактически пыталась заменить казачество. Проект провалился, просуществовав чуть больше десяти лет. Далее город переименовали на Бечею - это уже сербское название, которое означает "то, что имеет большую ценность", - рассказывает краевед.

Фото: Александрия, центр города возле театра (РБК-Украина)

Далее в Российской Империи появилась идея трансформировать эти территории: решили, что здесь будет Александрийский уезд. За несколько лет и сам город назвали Александрией.

"По одной из версий, назван он так в честь одного из преемников престола - Александра. Также говорят, что в честь Александры - одной из представительниц царского рода. Третья версия - казацкую Усиковку переименовали в Александрию, потому что Екатерина II и Потемкин любили образ Александра Македонского. При дворе этот образ часто использовали и, вероятно, название происходит именно оттуда. Возможно, это в то время была просто такая мода. Как бы там ни было, название сохранилось, и на сегодня оно мало ассоциируется с чем-то имперским, уже став полностью своим", - объясняет Виктор Голобородько.

Фото: Особенно атмосферно в городе осенью (РБК-Украина)

Александрия всегда формировалась представителями сразу нескольких этносов. Украинцы составляли наибольшую часть, вторыми по численности были евреи. Третьими были русские, далее шли сербы.

Последние давно ассимилировались, но оставили немалый след в истории города. В частности, часть интересных домов в центре была построена именно сербами по происхождению.

Прогулка По Александрии. Что посмотреть

Большинство интересных локаций сконцентрированы в центре города.

Пожарная каланча с часами и курантами

Это памятник архитектуры, у которого четыре яруса. В свое время это было самое высокое сооружение в городе.

"Воздвигнута она недаром: в свое время Александрия понесла большие потери из-за пожаров. Чтобы этого больше не произошло, земство заказало строительство пожарной каланчи. Возвели ее в 1896 году, и с тех пор никто ее не разрушал, а каланча успешно выполняла свои функции", - рассказывает Виктор.

Фото: Колоритное здание пожарной каланчи. Сейчас здесь тоже находится пожарная часть (РБК-Украина)

Впоследствии к ней добавился уникальный элемент - куранты. Они раньше размещались на другом здании - частном, которое до нашего времени не сохранилось. При СССР часы перенесли на постройку аптеки, которая тоже уже разрушена. Там куранты находились до 1950-х.

Фото: Часы на каланче, которые периодически отбивают бой РБК-Украина)

"Люди решили сохранить часы, установив их на башню пожарного депо, и в 1986-м году здесь они впервые отбили бой. Сегодня тоже периодически отбивают, хотя время показывает не всегда точное. На верхний ярус каланчи теоретически можно залезть. Но это опасно, потому что реконструкции давно не проводили. Лучше рассматривать здание снизу. Особенно осенью очень хорошо осенью видна игра света и тени, что выгодно показывает все формы сооружения", - добавляет гид.

Синагога "Бешмедрис"

Это единственный исторический храм Александрии, который был сохранен после массовых разрушений большевистско-советским правительством. Построена синагога в середине 19 века.

"Еврейская община была в городе очень мощная. В городе действовало две синагоги, затем появились молельные дома. А это помещение - одна из небольших синагог. При СССР здесь решили обустроить кинотеатр. Благодаря тому, что большевикам нужно было большое здание, оно и сохранилось", - объясняет Виктор Голобородько.

Фото: Синагога "Бешмедрис" - единственный исторический храм города, который сохранился после массовых разрушений большевистско-советским правительством (wikimedia.org)

Во время Второй мировой здание использовалось как госпиталь - как немецкий, так и советский.

"Так сложилась судьба, что здание сейчас используется тоже религиозной общиной, но уже протестантской. Здание передали в частную собственность церкви адвентистов седьмого дня. К слову, они подошли к сохранению памяти с уважением - сегодня в храм можно зайти, и вы заметите, что там сохранили скрижали завета и другие элементы, характерные для синагоги", - продолжает журналист.

Сооружение казначейства, с которым большевики начали оккупацию города

Одно из сооружений гражданской архитектуры Александрии, которое было специально построено для банка в конце 19 века. В помещении есть специальные хранилища для денег.

В советское время была государственным банком. Именно здесь с захвата банковских ценностей Александрии большевики в свое время и начали оккупацию города.

Фото: Сооружение казначейства с момента постройки выполняло одни и те же функции (РБК-Украина)

Далее сооружение казначейства было передано государственному банку, и на протяжении всего существования выполняло именно такие цели. По словам Виктора, последний владелец, "Проминвестбанк", не знает, что делать с сооружением, поэтому оно пока законсервировано. Однако, к счастью, здание сохраняется в довольно неплохом состоянии.

Поместье Штромберга - микс классицизма и ренессанса

Строилось здание как частный дом, принадлежавший владельцу магазинов и коммерческой недвижимости Штромбергу. Его построили в конце 19 века. Имеет выразительные черты романтизма в сочетании с элементами классицизма, ренессанса и модерна.

Силуэт сооружения отличает высокая двухэтажная башня в стиле романтизма с наклонными стенами-контрфорсами.

Фото: Дом Штромберга имеет выразительные черты романтизма в сочетании с элементами классицизма, ренессанса и модерна (РБК-Украина)

"О владельце здания, Штромберге, мы знаем сегодня не очень много. Известно, что он владел всей бакалеей города, и практически все магазины в центре города были его. В то время действовало требование - чем больше окон выходит на главную улицу, тем выше налог платил его владелец. Видим, что окон здесь много, и они большие. Очевидно, что владелец был небедным, и мог себе это позволить", - рассказывает гид.

Сейчас помещение используется как частный медицинский центр: владелец не менял фасады на свой лад, а сохранил оригинальные черты здания.

Фото: К счастью, удалось сохранить оригинальные черты сооружения (РБК-Украина)

Дом Пищевича - модерн и атмосфера начала 20 века

Одно из знаковых сооружений города. Частный дом главы Земского собрания, главы земской управы, депутата четвертой Государственной Думы, губерниального старосты Херсонской губернии времен украинского государства Семена Пищевича.

Построен в 1903 году в стиле модерн с элементами эклектики. Выразительный контур башни и просторные внутренние помещения показывают роскошь и в то же время эстетический вкус владельцев.

Фото: Дом Пищевича - выразительное сооружение в стиле модерн с элементами эклектики (РБК-Украина)

"Семен Пищевич происходил из сербской семьи, одной из самых уважаемых в городе. При жизни имел типичную карьеру дворянина. В 40 лет его избрали главой Александрийского уездного земства. За год до того начал строить для себя и жены этот дом.

Сам Семен Пищевич был человеком уникальным - вроде как должен был бы поддерживать монархию и все что с ней связано. Однако в определнный момент он написал заявление и ушел с должности, потому что его взгляды не соответствовали тому, каким образом должна была управляться территория. Он вернулся домой, и его избрали руководителем местного земства", - рассказывает гид.

Фото: Чегодня это одно из самых заметных сооружений города (РБК-Украина)

Когда началась Украинская революция, Семен Пищевич стал комиссаром Временного правительства. Когда после Центральной Рады началась эпоха Гетманата Скоропадского, его избрали губерниальным старостой Херсонской губернии.

Фото: Окна дома Пищевича изнутри (РБК-Украина)

"За эффективное управление ему "светила" должность министра в правительстве Скоропадского. Впрочем, сейчас мы знаем, что произошло с Гетманатом Скоропадского. В итоге он эмигрировал, в "Белое движение " не пошел. Умер в 1945 году в Париже. Там же похоронены его жена и дочь. Его сына в 1918 году в Александрии расстреляли большевики", - рассказывает экскурсовод о личности Пищевича.

К слову, почувствовать атмосферу того времени можно еще больше, поселившись в этом здании: сейчас в доме действует частный отель и антикафе.

Дом Чижевского, где хотят создать музей

Здание, где с первых лет жизни жил и учился Дмитрий Чижевский - известный философ, ученый-славист. Сооружение перестроили примерно в 1904 году.

Большевики реквизировали дом у семьи, начав использовать его как частные квартиры для местных партийных элит. Сейчас есть намерения создать в этом доме музей Дмитрия Чижевского и развивать вокруг фигуры известного ученого туристический бренд Александрии.

Фото: В одной из частей дома Чижевского сейчас размещается аптека (РБК-Украина)

Александрийский театр - "изюминка" города

Еще по воспоминаниям Марка Кропивницкого, в конце 19 века Александрия была одним из немногих городов в Украине наряду с Херсоном и Елисаветградом, где уже действовали любительские театральные труппы, которые ставили пьесы украинского репертуара.

Театр в Александрии недавно основательно отреставрировали - как снаружи, так и внутри. Сооружение находилось на реставрации с 2016 года, а общая сметная стоимость проекта составила более 92 миллионов гривен.

Фото: Современное помещение театра в Александрии посрле реконструкции (РБК-Украина)

Фото: Огромная люстра в главном зале (РБК-Украина)

Само здание театра построили в 80-х годах 19 века - сначала как деревянный театр Эпштейна. В прямоугольной простой в то время постройке выступали корифеи украинского театра. Далее в 1902 году театр был полностью реконструирован.

В начале 20 века в театре играли преимущественно передвижные актерские труппы. В октябре 1905-го в Александрии гастролировало "Общество малороссийских актеров" под руководством Панаса Саксаганского, где принимали участие легендарные деятели театральной сцены-Иван Карпенко-Карий, Марко Лукич Кропивницкий, Мария Заньковецкая.

Фото: "Александрийский театральный листок" №7 за 1911 год (uk.wikipedia.org)

Говорят, театральное искусство было настолько популярно среди жителей Александрии, что в начале 20 века в городе начали выдавать театральную газету "Александрийский театральный листок". Интересно, что это была единственная на всю тогдашнюю Российскую империю театральная газета, которую основали в небольшом провинциальном городе.

Сейчас в театре радуются, что помещение наконец реконструированное: здесь развивают собственную театральную сцену и ждут на гастроли известных актеров.

Фото: Таким был главный фасад театра в 2009 году (uk.wikipedia.org)

Стадион и "футбольная" столица области

Александрия - еще и город футбола, уверенно утверждают сами местные жители. Спортивный туризм здесь уже есть не один год - чаще всего в город приезжают на матчи премьер-лиги. Говорят, местный стадион - один из самых мощных в области. Сейчас єто также главная арена местного и известного на всю Украину ФК "Александрия".

Культурно-спортивный комплекс "Ника", тоже находящийся в центре города, вмещает 7000 зрителей. Предусмотрены отдельные места для детей и представителей фан-клубов, есть вип-ложа.

На стадионе а также в двух точках в городе можно приобрести на память атрибутику ФК "Александрия": от футболок и чашек до магнитов, изготовление которых заказывают у местной александрийской мастерицы. Прямо возле стадиона есть кафе и гостиница.

Фото: Главная арена ФК "Александрия" (РБК-Украина)

К слову, здесь за символическую плату (около 100 гривен из группы туристов, которая состоит из 10 человек) можно побывать на экскурсии, где вам покажут все трофеи, полученные ФК "Александрия" в разное время, и расскажут историю футбольного клуба от этапа его создания.

Фото: За символическую плату в 10 гривен с человека можно побывать на экскурсии, где расскажут историю ФК "Александрия" (РБК-Украина)

"В Украине есть три профессиональные лиги - высшая премьер-лига, далее - первая и вторая. Мы в основном играли в первой, и на протяжении последних лет играем в высшем дивизионе. Здесь, например, в основном кубки, завоеванные во время игр в первой лиге. Отдельно во время экскурсии показываем фото наших футболистов. К примеру, бывший наш футболист Сергей Чуйченко прославился тем, что забил 101 гол для нашей команды (в то время команда называлась "Полиграфтехника" - ред.). Мы его уважаем и всегда рады видеть у нас на стадионе", - рассказывает Маркетолог ФК "Александрия" Антон Пилипенко.

Парк имени Тараса Шевченко со светомузыкальным фонтаном

Вечером в Александрии можно прогуляться по уютному парку имени Тараса Шевченко, расположенному сразу рядом со стадионом: здесь летом начали работы по укладке новой плитки с 3D-эффектом, появились новые клумбы и светомузыкальный фонтан.

Видео: Светомузыкальный фонтан в Александрии (youtube.com/ Моя Александрия)

Фото: Отреставрированный парк имени Тараса Шевченко в Александрии (РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали, что для украинских туристов впервые стали проводить ретро-туры на узкоколейках.

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