Во Франции хотят отменить COVID-тесты для туристов: кого коснутся изменения 

Правительство Франции вскоре может отменить требование о тестировании, которое в настоящее время предъявляется большинству путешественников, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Об этом сообщил госсекретарь по европейским делам Клеман Бон. По его словам, власти объявят об изменениях правил въезда в страну в ближайшие дни.

Бон объяснил, что будет также новый протокол для полностью вакцинированных путешественников, которые прибывают во Францию ​​из третьей страны.

По данным Министерства внутренних дел Франции, полностью вакцинированные путешественники из стран Европейского Союза, включая Андорру, Исландию, Монако, Лихтенштейн, Норвегию, Сан-Марино, Швейцарию и город-государство Ватикан, могут въезжать во Францию ​​​​для поездок при условии, что они имеют действующий сертификат о прививках.

С другой стороны, путешественники из других стран, не входящих в упомянутый выше список, должны пройти тест в течение 48 часов при поездке во Францию.

Требование о предварительном тестировании распространяется на всех путешественников из стран, не входящих в ЕС, даже если они были полностью вакцинированы или излечились от вируса.

"Если вы уже вакцинированы, вы должны представить подтверждение своего прививочного статуса и заявление под присягой, подтверждающее отсутствие симптомов COVID-19 и любой контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Требуется отрицательный результат ПЦР или теста на антиген, взятый не ранее 48 часов, за исключением прибывающих из государства-члена Европейского Союза", — говорится в сообщении министерства.

Фото: Требование о предварительном тестировании распространяется на всех путешественников из стран, не входящих в ЕС (unsplash.com/leonard-cotte)

Будут обсуждены новые правила въезда, которые призваны упростить процесс поездки, и в случае утверждения они, как ожидается, будут объявлены на следующей неделе.

Даже если требование тестирования будет снято для путешественников, которые полностью вакцинированы, все должны помнить, что во Франции теперь действуют новые правила, касающиеся действительности сертификатов о прививках.

Ранее в этом месяце французские власти объявили, что с 1 февраля страна будет принимать только сертификаты о прививках, подтверждающие, что владелец получил последнюю дозу вакцины в течение 270 дней.

Это означает, что те, кто был полностью вакцинирован в течение последних девяти месяцев, продолжат въезжать во Францию ​​по упрощенным правилам. Напротив, те, кто был вакцинирован более девяти месяцев назад, должны получить повторную прививку, чтобы считаться полностью вакцинированными.

Новые правила действия сертификатов о прививках распространяются на всех лиц старше 18 лет, тогда как лицам младше 12 лет вакцинация не требуется для получения разрешения на въезд во Францию.

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