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Финляндия ужесточает правила въезда: что изменится для туристов

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Пятница 17 декабря 2021 12:49
Финляндия ужесточает правила въезда: что изменится для туристов Фото: Собор Святого Николая в Хельсинки, Финляндия (unsplash.com/jaakko-kemppainen)
Автор: Евгения Тугушева

Новое требование к путешественникам вступит в силу 21 декабря

Уже в декабре Финляндия будет требовать у всех прибывших из-за пределов ЕС негативный тест на COVID-19.

В стране приняли решение ужесточить правила въезда для туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Такое предложение внесло в правительство МВД Финляндии, пишет Visitfinland.com.

Теперь все пассажиры не зависимо от статуса вакцинации, прибывающих в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны предоставить справку о негативном результате теста. Новое правило вступит в силу 21 декабря.

Сообщается, что ПЦР-тест предстоит пройти до прибытия в страну.

Финляндия ужесточает правила въезда: что изменится для туристовФото: Панорама Хельсинки, Финляндия (unsplash.com/jaakko-kemppainen)

На сегодняшний день в Финляндии 73% или около 4 млн населения страны получили две дозы вакцины. При этом 82,9% лиц старше 12 лет были привиты дважды.

Отметим, ряд стран ужесточают карантинные ограничения из-за распространения нового штамма "Омикрон". В большинстве случаев там, где требованием ко въезду является полная вакцинация, начинают также вводить условие сдачи ПЦР-теста.

Напомним, ранее мы писали, что Италия ввела запрет на поездки, а в Греции, Польше ужесточили правила въезда для иностранцев.

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