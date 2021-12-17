Финляндия ужесточает правила въезда: что изменится для туристов

Новое требование к путешественникам вступит в силу 21 декабря

Уже в декабре Финляндия будет требовать у всех прибывших из-за пределов ЕС негативный тест на COVID-19.

В стране приняли решение ужесточить правила въезда для туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Такое предложение внесло в правительство МВД Финляндии, пишет Visitfinland.com.

Теперь все пассажиры не зависимо от статуса вакцинации, прибывающих в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны предоставить справку о негативном результате теста. Новое правило вступит в силу 21 декабря.

Сообщается, что ПЦР-тест предстоит пройти до прибытия в страну.

Фото: Панорама Хельсинки, Финляндия (unsplash.com/jaakko-kemppainen)

На сегодняшний день в Финляндии 73% или около 4 млн населения страны получили две дозы вакцины. При этом 82,9% лиц старше 12 лет были привиты дважды.

Отметим, ряд стран ужесточают карантинные ограничения из-за распространения нового штамма "Омикрон". В большинстве случаев там, где требованием ко въезду является полная вакцинация, начинают также вводить условие сдачи ПЦР-теста.

Напомним, ранее мы писали, что Италия ввела запрет на поездки, а в Греции, Польше ужесточили правила въезда для иностранцев.