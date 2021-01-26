Фиксированный маршрут и маски: как будут принимать туристов в Индии

Все больше стран готовы открывать границы в связи с началом вакцинации населения. В Индии при поддержке ООН развернулась самая масштабная кампания вакцинации населения, и власти уже начали разрабатывать план по приему иностранных туристов.

Индия разрешила въезд иностранцев еще 22 октября 2020 года – с любой целью, кроме туристической.

Министерство внутренних дел страны продлило строгие карантинные ограничения до 31 января в стране, включая запрет на международные пассажирские рейсы. Но с началом вакцинации власти заговорили о снятии запрета на международный туризм в стране.

Фото: Вакцинация поспособствует туризму в Индии (pixabay.com)

На каких условиях Индия пустит туристов

Индийские власти всерьез заговорили о восстановлении международного туризма и открытии неба для коммерческих пассажирских рейсов.

Министерство туризма Индии обсуждает план начала въездных путешествий для международных путешественников, которые посетят индийские локации по фиксированному маршруту. Об этом сообщает издание outlookindia.com.

Согласно предлагаемым правилам, иностранным туристам необходимо будет указать лицензированного туроператора и согласовать с ним фиксированный маршрут на период путешествия.

Все туристы должны будут предъявить сертификат о завершении вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не менее чем за 72 часа до запланированной поездки или после прибытия в соответствующие аэропорты. Такая "справка" освободит туристов от прохождения карантина. Результаты нужно будет загрузить на онлайн-портале newdelhiairport.in или представить сотруднику службы здравоохранения аэропорта по прибытии.

Всем пассажирам также будут рекомендовать загрузить на свои мобильные телефоны приложение Aarogya Setu.

Фото: Туристический маршрут нужно будет сообщать властям (pixabay.com)

У прибывающих туристов будут проверять температуру. Здоровым разрешат пройти на стыковочные рейсы или отправиться в отель. Больных протестируют и отправят в изолятор.

Иностранцы будут обязаны всегда носить маски, соблюдать дистанцию от полтора метра и дезинфицировать руки. Во время поездки туристам рекомендуют использовать "бесконтактные процессы": QR-код, онлайн-формы и электронные платежи, а также выбирать доставку еды в номер.

Сертификаты вакцинации

Индийские власти ожидают, что сертификаты о полученной вакцинации от COVID-19 поспособствуют возрождению туризма, сообщает местное издание livemint.com. Наличие таких справок упростит поездки и будет стимулировать внутренний и международный туризм.

"Мы считаем, что быстрый старт кампании по вакцинации в Индии будет стимулировать поездки. Сертификат укрепит доверие клиентов, а быстрые меры, принятые для безопасного и здорового туризма, создадут правильную экосистему как для индийских, так и для иностранных туристов", - заявил Пиюш Тивари, директор по коммерции и маркетингу государственной корпорации по развитию туризма Индии (ITDC).

Фото: Пляжи в Индии (pixabay.com)

Индия выдала разрешение на экстренное использование двух вакцин – "Covishield", созданного Институтом сыворотки Индии, и "Covaxin" Bharat Biotech, которые используются в продолжающейся кампании по вакцинации.

Аналогичные кампании проводят и в других странах. В Индии аналогичные требования предъявляются в некоторых штатах, в том числе в Уттаракханде, который сильно зависит от туризма.

Те, кто проходит вакцинацию в Индии, получают предварительный сертификат после получения первой дозы, а окончательный сертификат выдается только после второй дозы.

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