Европа "на паузе": авиакомпании отменяют рейсы из Украины до весны

На фоне развития пандемии в Европе авиакомпании сворачивают полетные программы – уже сейчас становится ясно, что из-за закрытых границ полететь в ЕС смогут единицы.

Так, прекращаются полеты по 7 направлениям из городов Украины от авиакомпании Wizz Air, и значительно сокращены - по другим направлениям на зимние месяцы.

Между тем, на зимний летный период также появились новые регулярные рейсы в европейские города – от авиакомпании Windrose.

Фото: В салоне самолета (pixabay.com)

Какие рейсы отменены или сокращены

Лоукостер Wizz Air сокращает полеты из Украины – полностью отменены 7 направлений из областных аэропортов, и уменьшено количество рейсов в зимние месяцы 2021 года. Такой анализ из системы бронирования авиакомпании опубликовал lowcost.ua.

Не будут летать самолеты Wizz Air из Запорожья, Львова, Киева и Харькова по направлениям в Вильнюс, Гданськ, Краков, Копенгаген, Гамбург, Лейпциг, Милан.

До весны отменены полеты по 12 направлениям из Киева, 10- из Львова и 6 – из Харькова.

Полеты в Абу-Даби из Одессы перенесены на 4 февраля 2021 года.

Фото: Полеты сокращают до весны (pixabay.com)

Куда можно лететь зимой

С 1 декабря в столицу Черногории запустили регулярные рейсы дважды в неделю. Рейсы в Подгорицу из Киева запустила авиакомпания Windrose Airlines. До этого прямые рейсы из Украины осуществлялись только с мая по сентябрь. А в другие месяцы пассажиры летали стыковочными рейсами, что занимало 8-10 часов.

Также авиакомпания летает прямыми рейсами в другие балканские страны дважды в неделю.

Первые рейсы состоялись в столицу Македонии Скопье 6 декабря, и в столицу Сербии Белград – 7 декабря. В Скопье накануне нового года можно приобрести билеты со скидкой 25%.

Авиакомпания "SkyUp" запустила полеты в Болгарию по маршруту "Киев-София-Киев" на период зимних праздников – c 23 декабря по 30 января.

Фото: Город в Черногории (pixabay.com)

Условия для въезда

Поехать в Северную Македонию и Албанию ("зеленая зона") можно без ограничений. В другие страны нужно будет предъявить ПЦР-тест.

После посещения Черногории, Сербии, Северной Македонии придется сдавать тест или отправляться на самоизоляцию – страны в "красной" зоне украинского Минздрава по данным на 24 декабря.

Балканские страны привлекают украинских туристов горнолыжными курортами и отдыхом в спа-центрах с термальными источниками.

Напомним, мы рассказывали, безопасно ли на самом деле путешествовать на самолете во время пандемии.

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