"Это недопустимо": названа опасная ошибка, которую часто совершают туристы

Фото: Туристы в горах (pixabay.com)

Гид рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать путешественникам

Отдых в горах летом предпочитают множество туристов. Отпуск в горах может быть самым разным. Кто-то едет отдохнуть в уютном отеле и пребывает в поисках гармонии и "перезапуска" всех эмоций. Другие же едут за активным отдыхом – участвуют в походах и покоряют горные вершины.

Любителям активного горного отдыха стоит помнить об одном важном правиле, говорит РБК-Украина Сергей Прокоп – экскурсовод, который уже на протяжении многих лет водит туристов в горы.

Перед походом в горы очень важно иметь номера телефонов спасательных служб. К примеру, номера телефонов отделений спасателей в Рахове, в Ворохте, Верховине, Лазещине, Ясине.

Конечно, очень хорошо, если эти телефоны вам никогда не понадобятся. Но их стоит иметь при себе на всякий случай, подчеркивает специалист.

"В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или он травмируется, то больше людей смогут помочь", - советует он.

Также Сергей Прокоп просит всех туристов помнить об одном важном моменте.

"Ни в коем случае не надо пользоваться очень известным, но опасным туристическим правилом. Есть миф о том, что когда кто-то заблудился в горах, то сходить вниз надо вдоль потока воды. Мол, река обязательно выведет к населенному пункту. Это недопустимо!", - говорит специалист.

Фото: Горный туризм (pixabaу.com)

На самом деле спуск вниз вдоль горной реки в диких местах чреват опасными последствиями, добавляет Сергей. Об этом стоит помнить во время похода не только в Карпаты, но и во время пребывания в любых других горах в любой стране мира.

"Этот метод спуска с горы - просто "выход в никуда". Честно говоря, я не знаю, почему этот совет такой распространенный. Но из такой ситуации выйти без травм практически невозможно. От потока горной реки надо держаться на расстоянии, лишь слыша его рядом. Спускаться нужно по тропинке, а не прямо вдоль горного ущелья", - дает совет экскурсовод.

Напомним, ранее мы писали, как действовать в непредсказуемых ситуациях за границей и что делать, если вас не пускают в страну.

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