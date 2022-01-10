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Еще 5 тысяч рейсов. Авиакомпании снова отменяют перелеты: названы причины

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 15:14
Еще 5 тысяч рейсов. Авиакомпании снова отменяют перелеты: названы причины Фото: Самолет компании United Airlines (unsplash.com/tim-gouw)
Автор: Катерина Гончарова

Отмена рейсов в США продолжилась и на выходных: полеты переносят из-за вспышки "Омикрона" и сильных снегопадов

За последние дни авиакомпании в США отменили еще тысячи рейсов, сообщает New York Times.

Уточняется, что плохая погода и вспышки коронавируса среди сотрудников авиакомпаний продолжали нарушать расписание в Соединенных Штатах, но авиакомпании также заранее отменили многие рейсы, чтобы скорректировать график перелетов, "не удивляя клиентов отменой в последнюю минуту".

По данным службы отслеживания данных FlightAware, с пятницы по воскресенье было отменено около 5000 рейсов. Southwest Airlines приостановила более 1000 рейсов — больше, чем любой другой перевозчик. SkyWest Airlines, выполняющая рейсы для нескольких крупных перевозчиков, а также компания United Airlines отменили более 500 рейсов каждая.

В издании уточняют, что "хаос начался еще перед Рождеством". Отмены рейсов были вызваны плохой погодой и нехваткой кадров из-за вспышек COVID среди сотрудников. Снегопад на северо-востоке США спровоцировал дальнейшие отмены рейсов в основных аэропортах по всей стране в первые выходные этого месяца.

"Учитывая продолжающийся рост числа случаев COVID и связанных с ними вызовов, мы работаем с каждым из наших основных партнеров, чтобы заранее сократить наши графики на январь", — говорится в заявлении SkyWest.

В авиакомпании уточнили, что отказ от перелетов призван "гарантировать, что мы сможем адекватно укомплектовать оставшиеся рейсы, поскольку работаем над восстановлением в ближайшие недели".

После отмены рейсов в пиковые дни в JetBlue Airways заявили, что в первой половине января превентивно сократят около 1300 рейсов. В Alaska заявили на прошлой неделе, что сократят примерно один из 10 рейсов, запланированных на месяц, чтобы обеспечить "гибкость и пропускную способность, необходимые для перезагрузки".

Как и во многих других отраслях, в авиакомпаниях столкнулись с растущим уровнем заболеваемости, поскольку вариант вируса "Омикрон" распространяется с поразительной скоростью, говорится в сообщении.

"Это был один из самых сложных операционных дней, с которыми мы когда-либо сталкивались", — заявила на прошлой неделе Эллисон Осбанд, директор по работе с клиентами Delta, извиняясь перед клиентами за хаос.

Чтобы справиться с нехваткой кадров, многие перевозчики предлагают сотрудникам компенсации в сложный период, уточняют в New York Times. Компания Southwest, например, предлагает двойную оплату в течение большей части месяца сотрудникам, работающим в дополнительные смены. Также поощрения доступны наземному персоналу, бортпроводникам, сотрудникам службы поддержки, планировщикам рейсов и тем, кто обслуживает авиационную технику.

Напомним, ранее мы писали, почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 году.

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