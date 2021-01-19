Ехали с фейковыми тестами: туристов арестовали при въезде в курортную страну

Фото: Хорватия (pixabay.com)

Путешественникам грозит до трех лет тюремного заключения

В минувшие выходные около 45 человек пытались въехать в Хорватию, используя поддельные сертификаты ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление хорватских правоохранителей.

По данным местной полиции, всех 45 туристов задержали во время прохождения границы Хорватии со стороны Боснии и Герцеговины. В случае признания их виновными в мошенничестве, путешественникам грозит до трех лет тюремного заключения.

"На пограничном переходе Стара Градишка сотрудники полиции установили, что 43 человека, в основном граждане Боснии и Герцеговины, предъявили на пограничном контроле поддельные ПЦР-тесты, выданные в этой стране ранее", - говорится в заявлении местной полиции.

Согласно нынешним правилам карантинных ограничений, граждане ряда стран могут въезжать в Хорватию, только если представят справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 или справку врача о том, что они уже переболели и вылечились от этого недуга.

К слову, согласно данным от 14 января 2021 года, граждане Украины временно не могут посещать Хорватию с туристической целью. Ограничение на въезд в страну для наших туристов действует до 31 января.

Фото: Для украинских туристов въезд в страну пока ограничен (pixabay.com)

По данным The Independent, проблема фейковых тестов, которые "оформляют" туристы для заграничных поездок, не новая. Подобные случаи уже происходили в той же Хорватии, уточняют в издании.

"Общее число "подозреваемых" может быть больше, поскольку есть еще восемь округов с собственными контрольно-пропускными пунктами вдоль границы между Хорватией и Боснией и Герцеговиной", - говорится в публикации.

В чем опасность поддельных справок о ПЦР-тестах

О подобных случаях уже среди украинских туристов РБК-Украина рассказывало ранее в статье о том, почему туристы покупают поддельные ПЦР-тесты и чем это грозит путешественникам. В частности, просьбы "посодействать" в незаконной процедуре поступали основателю турагентства Kazakovs Travel Марине Казаковой.

"Я всегда объясняю туристам, что это большой риск. Подчеркиваю, что делать это нецелесообразно. Но, к сожалению, если на такие услуги есть спрос, то где-то есть и предложение", - говорит она.

Фото: Поддельные справки приносят туристам множество проблем, говорят турагенты (pixabay.com)

Турагент говорит, что на такое идут из-за нежелания проходить сами тесты и ждать результата. Хотя в среднем результат теста готов уже через сутки, а его стоимость не такая высокая, чтобы игнорировать все правила и нарушать закон.

Марина Казакова подчеркивает, что подобные случаи особенно опасны и потенциально несут проблемы всем: как туристам, так и окружающим. Во-первых, сам турист может не знать о своей болезни и заражать других. Во-вторых, ответственность перед законом несут не только продавцы таких справок, но и покупатели. К тому же, по прибытию в курортную страну туриста могут арестовать, как уже произошло в Хорватии.

Если обнаружится, что результаты теста на коронавирус у любого из украинских туристов являются поддельными, а новый тест выявит заболеваемость уже после приезда в отпуск за рубеж, то ни одна страховая компания не будет компенсировать туристу затраты на лечение. Об этом в комментарии РБК-Украина отмечала Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

"Однозначно при любых сомнениях в правдивости справки страховая обращается в клинику напрямую, чтобы проверить подлинность анализов. Особенно если изначально у туриста тест был негативным, а после приезда на отдых появилась характерная симптоматика, пневмония. Или же симптомы, которые не могли возникнуть через 2-3 дня после такого тестирования", - отмечает Щербакова.

Ранее мы писали, как семью из Украины обокрали и оставили без денег в Сербии.

Также сообщалось, как туристка вместо отпуска попала на самоизоляцию в ОАЭ после того, как ПЦР-тест на COVID-19 у нее оказался позитивным.