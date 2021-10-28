"Курорты переполнены, номера заканчиваются на глазах". Украинцы в Египте сталкиваются с недостатком мест в гостиницах

Туристов в Египте в ближайшее время станет еще больше – отелям на курортах страны разрешили 100-процентную заполняемость. Решение властей вступило в силу 22 октября, сообщило издание Egypt Independent.

Эксперты туристического рынка отмечают: гостей в гостиницах прибавится, ведь до этого разрешалось заселять только 70% номеров. Но с растущим турпотоком в страну и успешной кампанией вакцинации предыдущие ограничения были сняты.

"Такого не было лет пять". Номера раскуплены на три недели наперед

Все отели в Египте заполнены туристами и не бронируют номера для новых гостей на ближайшие даты, сообщает профильное издание Turprofi. Из-за этого случаются ситуации, когда после прилета туристов их не могут заселить в отель и туроператоры ищут альтернативные объекты размещения. В таких ситуациях наблюдается овербукинг - когда туристов приезжает больше, чем можно найти доступных номеров в гостиницах.

Фото: В отелях Египта разрешили 100% заполняемость номеров (booking.com)

"Такой ситуации не было уже лет пять или шесть: все отели реально стоят "в стопе". У "Coral Travel", например, Шарм-эль-Шейх весь раскуплен до 15 ноября. Я тоже видела информацию про овербукинги у других туроператоров. Для меня очевидно, что бронировать Египет надо сразу: здесь и сейчас, ждать нечего. Если решили ехать — покупайте все заранее", – сообщает директор "Pronta-Tour" Светлана Триобчук.

Информацию о том, что места в отелях раскуплены на три недели наперед, подтверждают и другие агенты.

"Египет переполнен туристами, свободные комнаты в отелях заканчиваются на глазах. К примеру, дорогой пятизвездочный отель у одних туроператоров доступен только с 8 ноября, а у других по нему остановка продаж и вовсе до 14 ноября включительно. То есть почти на три недели наперед все раскуплено", - отмечает руководитель компании "Санта-Круз" Александра Скляр.

Некоторые отели стали повышать цены перед заездом гостей, и тогда туроператорам приходится "выкручиваться" с заселением туристов.

"В Египте открыты далеко не все отели. Раньше они ориентировались на один турпоток, сейчас он изменился и спрос превышает предложение. Так что отели могут диктовать свои условия, повышать цены задним числом, что мы сейчас и наблюдаем", - описывает ситуацию глава "IT-Tour" Юрий Авдеев.

Фото: Пляж отеля в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Туристам стали предлагать "фейковые" туры по низким ценам

Из-за большого спроса на отдых в Египте среди туристов из других стран, для украинцев "бюджетных" туров уже нет, но при этом появились объявления с несуществующими ценами. Предложения с якобы "горящими" турами в Египет стали рассылать туристам некоторые агентства, пишет профильное издание "Мастер тура".

"Мои туристы показывают скрины рассылок, в которых утверждается, что в ближайшие дни в Египет можно улететь за 150 долларов на человека с питанием и проживанием. В то время как я прекрасно знаю, что после возобновления чартерных рейсов из России подобных цен на нашем рынке нет", - рассказал директор компании "Туристична Хата" Александр Олифиренко.

Фото: Отель в Хургаде (booking.com)

По его словам, сейчас пакетный тур в Египет стоит от 500 долларов на двоих, и вылетов на этой неделе очень мало. Поэтому низкие цены в рассылках пишут, чтобы "заманить" клиента в офис агентства. После этого туристу могут сказать, что "горящий" тур уже куплен, и предложат ему уже не "фейковый", а реальный более дорогой турпакет.

Напомним, с началом сезона отдыха на Шри-Ланке начался туристический бум.

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