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Не только Египет: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцев

Пятница 06 ноября 2020 13:01
Не только Египет: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцев
Фото: Курортные Мальдивы (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Когда стоит планировать отпуск на Мальдивах

Мальдивы традиционно считаются эталоном зимнего отдыха для многих туристов. Этот курорт может также стать и хорошим местом для уединения во время пандемии, говорят в туркомпаниях.

В отличие от Египта, где туристов в ноябре и в первый зимний месяц гораздо больше, на Мальдивах есть немало возможностей для отпуска в отдалении от других отдыхающих.

Курорт для самоизоляции

В ноябре на Мальдивах еще продолжается так называемый низкий сезон – немного ветрено, бывают дожди. Но высокий сезон начинается уже со второй половине декабря и продолжается до мая – тогда вода около пляжей становится особенно прозрачной и на курорт съезжаются дайверы со всего мира. Кроме того, здесь можно отдохнуть в атмосфере уединения.

"На этом курорте туристам предоставляется возможность выбрать отдых в бунгало или в мини-комплексах, рассчитанных на одну семью", - говорит специалист по подбору туров Любовь Чернега.

По ее словам, в последнее время выросло количество бронировок туров в эту курортную страну на декабрь.

Не только Египет: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцевФото: На Мальдивах предлагается отдых в бунгало вместо отелей с большим количеством туристов (pixabay.com)

"Конечно, нельзя сказать, что все пытаются убежать от пандемии, поехав именно на Мальдивы. Все еще актуальны Египет, ОАЭ, экскурсионная Турция. Хорошим спросом пользуются мини-туры в спа-отели Турции, где хоть уже на пляже не позагораешь, зато можно отдохнуть с комфортом. Но интерес к Мальдивам однозначно наблюдается. Прежде всего – у туристов, которым интересен премиум-отдых", - добавляет она.

Мальдивы – одна из локаций, где можно отдохнуть в обстановке, максимально близкой к условиям самоизоляции, говорит РБК-Украина Наталья Хватова, специалиста по индивидуальному туризму из турфирмы "Караван Люкс Тур".

"Во-первых, здесь туристы в течение всего отдыха наслаждаются морским бризом, который положительно влияет на наше здоровье. Во-вторых, здесь вы будете в полной изоляции от людей, ведь проживание туристам часто предлагается не в корпусах, а в отдельных бунгало. Риск заболеть COVID-19 снижается до минимума", - отмечает она.

Правила въезда туристов

Согласно данным туристического информационного портала VisitUkraine.Today, во время планирования путешествия на Мальдивы туристы должны заранее забронировать отель для получения визы.

Кроме того, надо иметь с собой заполненную электронную форму "Traveller Health Declaration" а также справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 3 суток до пересечения границы с курортной страной.

Также в условиях пандемии иностранным туристам надо находиться только на одном курорте Мальдив, без возможности его изменения на другой. Поэтому туристам перед поездкой советуют внимательно изучить место, куда они бронируют тур.

Напомним, ранее мы писали, что добраться в курортную страну осенью и зимой станет еще проще.

Также советуем почитать о том, что посмотреть на юге Украины во время осеннего путешествия.

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