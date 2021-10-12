Дворцы, деликатесы и живописные Карпаты: лучшие идеи для путешествий по Украине на долгие выходные

Туры на Покрову для отдыха во время долгих выходных для украинцев – замечательная возможность насладиться парками, архитектурой и захватывающими пейзажами во время путешествия. Для любителей поездок по красочным локациям уже составлены десятки маршрутов для увлекательных экскурсий с 14 по 17 октября.

Например, можно отправиться в романтические парки – золотая осень придает им особую праздничную атмосферу. Или увидеть замки с вековой историей и славой, или открыть для себя горы, ущелья и европейский уют маленьких городков.

В какие экскурсионные туры зовут украинцев на Покрову и сколько стоят путешествия на выходных автобусом – в материале РБК-Украина.

Черновцы и озеро Синевир. Многодневные туры в дальние регионы

У туристической компании "Туры по Украине. Путешествуй с нами" есть несколько вариантов экскурсионных поездок автобусом из городов Украины на даты с 13 октября.

"Длинные выходные на Покрову – хороший повод насладиться интересными путешествиями, ведь именно в октябре природа радует всей палитрой красок", - говорится на странице агентства в Telegram.

Фото: "Памир" на горе Томнатик (Узол и Манько/предоставлено РБК-Украина)

Для желающих новых впечатлений и открытий предлагают поездки, в стоимость которых включено проживание в отеле и завтраки:

"Украинский Памир и Залещики" – экскурсия к засекреченному военному объекту на вершине горы Томнатик в Черновицкой области. Туристов поражают белые "шары" секретной радиолокационой станции. А Залещики – город-полуостров в Тернопольской области среди бурной реки Днестр – таких захватывающих дух видов в Украине еще нужно поискать. Стоимость поездки: 2900 грн.

Другой вариант: джип-тур на "Памир" и поездка в Черновцы, город, который уже давно покоряет туристов европейской атмосферой. Стоимость поездки: 2100 грн.

Насладиться красотой осеннего Закарпатья или просто Карпат и заехать во Львов можно во время одного путешествия. Также - отправиться в тур по замкам Закарпатья и в город-крепость Тустань – самые яркие достопримечательности региона.

Во время такой поездки туристы успеют увидеть озеро Синевир и водопад Шипот, центр реабилитации медведей, Боржаву, подняться на подъемнике на гору Гемба, посетить замки Сент-Миклош, Шенборнов, Паланок, город Дрогобыч. Такие экскурсии обойдутся в 2600-2700 грн.

Фото: Замок Шенборнов (Олег Божко)

Поближе к столице можно побывать в одно-двухдневных поездках по запоминающимся локациям. Например, традиционно совместить экскурсию в реставрированный "Замок Радомысль" и Коростышевский каньон – самые впечатляющие локации в сотне километров от столицы. Стоимость: 700 грн.

Также туристам предлагают романтический тур в Умань и парк "Софиевка". Стоимость однодневной поездки: 750 грн.

Батурин, Яготин, Переяслав. Однодневные поездки в неожиданные локации

Если хочется ярких впечатлений, но на многодневную поездку планов нет, отправиться в мини-путешествие на один день вполне возможно в малоизведанные интересные места.

Например, компания "Anga travel" предлагает отправиться из Киева в Яготин и село Богдановку, чтобы увидеть, как жила и писала свои уникальные картины художница-самоучка Катерина Билокур. В программе также село Добраничивка, где археологи нашли артефакты с поселения людей, которые там жили 12 тысячелетий тому. Стоимость поездки: от 680 грн.

Также можно отправиться к местам казацкой славы на Черниговщине – в Козелец и Батурин (640 грн) или к лучшим дворцам, сохранивимся в регионе – например, в Качановку и Тростянецкий дендропарк. Стоимость такой поездки: 690 грн.

Фото: Достопримечательности в Батурине (РБК-Украина)

Любителям недавней истории будет интересна поездка в "индустриальный тур" в Кривой Рог. Туристам покажут железорудный карьер, металлургический комбинат, панораму индустриального города и другие достопримечательности. Цена: 790 грн.

Для самых экстремальных исследователей предлагают тур в Чернобыльскую зону. Туристам покажут заброшенные объекты, проведут прогулку городом, в котором когда-то бурлила жизнь. Стоимость экскурсии: 1450 грн.

Также можно отправиться в более привычные экскурсионные туры – например, в Канев, Переяслав-Хмельницкий, который называют городом-музеем, в Черкассы по сакральным местам – например, в буддистский храм "Белый лотос" и Красногорский монастырь, или к роскошным дворцам в Хмельницкой области: резиденция Чечелей в Самчиках, Староконстантиновский замок князей Острожских. Стоимость таких туров: 540-650 грн.

Фото: Дворец в Качановке (РБК-Украина)

Впрочем, однодневный тур на Покрову может превратиться и в мини-октоберфест, если отправиться в гастро-тур в Киевской области. Например, компания "KrainaUa" предлагает провести насыщенный день в Белой Церкви – и начать с концерта в доме органной музыки. А потом отправиться на козью ферму в одно из ближайших сел – гостям устроят праздничный обед с крафтовым пивом, вином, грилем и дегустацией сыров. Стоимость: от 790 грн.

Напомним, ранее мы писали, в какие интересные замки Украины стоит поехать в путешествие осенью.

Также предлагаем почитать, в какие самые красивые природные парки Украины стоит отправиться в октябре.