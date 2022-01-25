Два больших сфинкса. В древней столице Египта археологи обнаружили уникальные артефакты

В министерстве туризма и древностей Египта заявили, что археологи в Египте нашли две известняковые статуи царя Аменхотепа III, которые выглядят как сфинксы, сообщает Livescience.com.

Команда немецких и египетских ученых обнаружила две 8-метровые известняковые статуи в древней столице Фив (современный Луксор) в погребальном храме царя Аменхотепа III, который древние египтяне называли "Храмом миллионов лет". Статуи были созданы для царя Аменхотепа III, царя 18-й династии, чье правление (примерно с 1390 г. до н.э. по 1353 г. до н.э.).

Два обнаруженных колосса изображают Аменхотепа III в головном уборе в форме мангуста, с королевской бородой и широким ожерельем. Реставрация выявила надпись на груди одного из колоссов, которая гласила: "возлюбленный Амона-Ра".

Также ученые обнаружили руины колонн и стен в заупокойном храме, которые древние египтяне украсили церемониальными и ритуальными сценами. "В этом храме находилось большое количество статуй, моделей и настенных украшений до того, как он пострадал от разрушительного землетрясения в 1200 году до н.э.", — сообщили ученые.

Кроме этого, археологи обнаружил три хорошо сохранившиеся статуи могущественной богини Сахмет (также пишется Сехмет), которая изображается с головой льва на теле женщины. Статуи Сахмет располагались у фасада открытого внутреннего двора, известного как перистиль.

"В перистиле недавно обнаруженные фрагменты настенного рельефа раскрывают новые сцены Хеб-Сед, праздника фараона, начавшегося после 30 лет его правления и повторяющегося каждые три года после этого", — сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта.

После изучения руин и находок команда ученых планирует вернуть все задокументированные артефакты на первоначальные места внутри храма.

Фестиваль Хеб-Сед был "одним из самых важных праздников для древних египтян, отмечающих окончание 30-летия восхождения царя на престол", — Абдель Рахим Рихан, генеральный директор по исследованиям, археологическим исследованиям и научным публикациям в Южном Синае.

Археологическая миссия в Египте является частью проекта по сохранению колоссов Мемнона и храма Аменхотепа III, начавшаяся в 1998 году. Также ранее были обнаружены руины колонн и стен в погребальном храме.

Напомним, ранее мы писали, что египетские археологи обнаружили 20 мумий в усыпальнице.