Кафе, лаунж и лаборатории: сравниваем сервис в главных аэропортах Украины

С началом пандемии работа украинских аэропортов претерпевает постоянные изменения. Меняются не только правила поведения пассажиров в терминале аэропорта: нужно держать дистанцию и носить маски, раньше приезжать на регистрацию, чтобы успеть выстоять в очереди. У каждого пассажира - пачка документов, которые проверяют перед посадкой на рейс.

Кроме вынужденных неудобств, есть и хорошее: в терминалах появились новые виды услуг для пассажиров: от лабораторий, тестирующих на COVID-19, до новых лаунж-залов.

Мы собрали главную информацию об аэропортах с большим пассажиропотоком и решили разобраться, насколько дружелюбна их инфраструктура по отношению к пассажирам.

Аэропорт Борисполь: главные воздушные ворота Украины

Терминал: До весны 2020 года в аэропорту "Борисполь" работали два терминала – D и F. Сейчас на вылет и прилет пассажиров работает только терминал D, где обслуживают рейсы всех авиакомпаний, в том числе и лоукостеров.

В зоне вылета еще в 2018 году были установлены стойки автоматической приемки багажа, но сейчас они не работают из-за пандемии. Багаж сдают во время регистрации, которую проходят все пассажиры, так как нужно проверить наличие всех необходимых документов.

Борисполь держит первенство по количеству привилегий для держателей премиальный карт двух популярных платежных систем. В "Борисполе", кроме кафе и ресторанов, работает зал (2-й уровень терминала D): в него могут попасть пассажиры бизнес-класса, держатели премиальных карт авиакомпаний, карт Priority Pass и владельцы премиальных карт одной из платежных систем.

Фото: Во время пандемии в аэропорту "Борисполь" пассажиров принимает только терминал D (facebook.com/airportboryspil)

Также можно оплатить пребывание: за первые 3 часа в бизнес-зале — 750 грн. В феврале 2021 года открылся лаунж "Atmosfera Fly" на 4-м уровне терминала D – исключительно для владельцев премиальных карт двух международных платежных систем. Кроме того, обе системы предлагают услугу Fast Line – в зоне вылета и в зоне прилета.

Транспорт: Добираться в "Борисполь" очень удобно: кроме шаттлов SkyBus (100 грн с Южного железнодорожного вокзала и 60 грн - от метро "Харьковская"), ходят электрички "Киев-Борисполь Экспресс" (80 грн) – они надежнее, чем автобус, так как нет риска попасть в пробку.

Для пассажиров, которые приезжают на своем авто, в аэропорту работают паркинги. На всех парковках первые 10 или 15 минут парковки бесплатные, далее - от 15 грн за час парковки, от 100 грн в сутки – для долгосрочной парковки.

Фото: Табло в аэропорту "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)

Для встречающих, прибывающих в аэропорт на общественном транспорте, есть изменения. В связи с карантинными ограничениями, в терминал аэропорта "Борисполь" могут попасть только пассажиры с билетом или посадочным талоном.

Поэтому встретить прилетающих пассажиров можно в следующих локациях аэропорта: привокзальная площадь возле терминала D и холл многоуровневого паркинга на 3 этаже. Для тех, кто прибывает в аэропорт на такси или собственном автомобиле место встречи - эстакада возле терминала D.

Лаборатории: В аэропорту "Борисполь" в терминале D работает шесть лабораторий. Из них только лаборатория CSD находится в зоне прилета сразу же после пограничного контроля – тест тут стоит 1500 грн (для держателей премиальных карт одной из платежных систем – бесплатно), делают за 6-7 часов. Запись на анализ и оплата – заранее на сайте.

В зоне вылета находится еще пять лабораторий: "ADONIS" – ПЦР-тест - 730 грн, без записи, результат в течение 24 часов, "МедЛаб" – 900 грн, без записи, 48 часов, "Ескулаб" – 720 грн, без записи, от 12 часов, "ІММД" – запись и оплата только онлайн, 720 грн, 12-24 часа, "UNIVERSUM" – 850 грн, от 12 часов.

Аэропорт "Львов": второй по пассажиропотоку в Украине

Терминал: Львовский аэропорт был построен под чемпионат "Евро-2012". С тех пор его пассажиропоток уверенно растет, а инфраструктура развивается.

На первом этаже терминала "А" в нестерильной зоне находится комната для пассажиров, путешествующих с маленькими детьми. Есть два магазина Duty Free. В аэропорту "Львов" предусмотрены два бизнес-зала – для внутренних и международных перелетов (в чистой зоне на 3-м этаже).

Транспорт и парковки: В аэропорту "Львов" с общественным транспортом в аэропорт все хорошо. Курсирует шаттл-экспресс "Аэропорт - Главный железнодорожный вокзал". Проезд стоит всего от 20 грн и ходит каждые 1,5 часа - с 10:00 до 19:00.

Фото: Аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого (facebook.com/lvivinternationalairport)

Также из центра (от Университета им. И. Франко) ходит троллейбус №29 (5 грн) с 6:00 до 23:00. Для владельцев автомобилей работает парковка: первые 15 минут - бесплатно, далее 20 грн за 1 час, долговременная стоянка – 80 грн в сутки.

Лаборатории: Во львовском аэропорту работает пункт забора лаборатории "Unilab". ПЦР- тестирование стоит 1500 грн. Оплата - только онлайн через сайт лаборатории.

Аэропорт Одесса: новый терминал в ожидании новой полосы

Можно сказать, что за последние два года аэропорт "Одесса" серьезно изменился в лучшую сторону. Наконец-то в полную силу заработал новый терминал, уже достроена новая взлетно-посадочная полоса: осталось получить сертификат I категории, чтобы запустить ВПП в эксплуатацию, а к декабрю 2021 года обещают сертификат III категории, который позволит принимать самолёты в любую погоду.

Старая полоса - давно в плачевном состоянии. К тому же, непригодна для посадки самолетов при низкой облачности. Часто летающие одесситы не раз сталкивались с тем, что в плохую погоду самолеты уходили на запасную полосу в Борисполь, откуда им приходилось добираться домой по земле. А это - 6-8 часов трястись в автобусе – не самый приятный момент, когда ты оплатил перелет в нужную точку.

Фото: Новый терминал аэропорта в Одессе (wikipedia.org)

Терминал: С 15 февраля 2020 года все рейсы, в том числе международные, осуществляются из нового здания. Еще не установлены телетрапы, посадка и высадка осуществляется на автобусах. Помимо уже существующего здесь лаунжа, в конце апреля открылся новый лаундж для бизнес-пассажиров Turkish Airlines.

В аэропорту работает магазин Duty free, в феврале этого года открылся ресторан с ценами на еду и напитки не выше, чем в ресторанах этой же сети в центре Одессы.

Транспорт и парковка: С общественным транспортом в аэропорт "Одесса", мягко скажем, не очень: кроме троллейбуса №14 (5 грн), который курсирует между железнодорожным вокзалом и аэропортом, есть только одна маршрутка №117 (7 грн), но она не заезжает на ж/д вокзал. Поэтому такси или собственный автомобиль – основной вид транспорта в аэропорт "Одесса".

В 2020 году въезд на парковку "kiss and flight" перед входом в новый терминал сделали платной. Поэтому все автомобили высаживали и забирали пассажиров за забором – напротив входа в терминал. С 1 мая заезд на 10 минут на паркинг "kiss and flight" стал бесплатным (1 раз в 24 часа).

Если время пребывания - больше 10 минут или количество въездов превышает 1 раз в 24 часа, то парковка платная: 30 грн за 30 минут. Для долгосрочного хранения автомобиля работает автостоянка №2 – 160 грн в сутки, первые 30 минут - без ограничений по количеству заездов в течение суток.

Лаборатории: В пункте забора анализов медицинской лаборатории "CSD" стоимость ПЦР-тестирования – 1800 грн, результат - через 24 часа. Для держателей премиальных карт одной из платежных систем ПЦР-тестирование - бесплатное.

Аэропорт Харьков: бюджетный и качественный сервис в городе-миллионнике

Терминал: Когда я впервые попала в харьковский аэропорт, первое, чему удивилась – низкие цены на кофе и круассаны (до 50 грн) в харьковском фаст-фуде, расположенном на первом этаже в зале регистрации. Внутри терминала работают кафе и ресторан с хорошим выбором блюд, но при этом довольно демократичными ценами. Есть два duty free магазина – в терминалах "А" и "В".

В терминале "А" для пассажиров – держателей премиальных карт двух популярных платежных систем работают лаунж-зал. В терминале "В" (старое здание аэропорта) – зал для VIP-пассажиров.

Фото: Аэропорт в Харькове (facebook.com/hrk.aero)

Транспорт и парковки: В Харькове нет прямого транспорта от железнодорожного вокзала в аэропорт. Как правило, пассажиры, прибывающие на поезде, совмещают метро (проезд 8 грн) с троллейбусом (6 грн) или маршрутками (9 грн).

Это не совсем удобно и по времени: занимает около 40 минут. В аэропорт ходит троллейбус №5, маршрутные такси №115е и №119е от станции метро "Проспект Гагарина", а также №152е и №225 е – от станции метро "Академика Барабашова".

Для прибывающих на своем авто парковка для автомобилей бесплатная первые 15 минут (не более 1-го въезда за 24 часа). После этого - дифференцированный тип оплаты: 20 грн за каждый час пребывания автомобиля на стоянке; 100 грн в сутки – за первые пять дней или 500 грн за неделю, начиная с 8-го дня - 60 грн в сутки.

Лаборатории: В пункте забора анализов медицинской лаборатории "МТМ", расположенной на 1-м этаже терминала "А", можно пройти ПЦР-тестирование. Стоимость тестирования по прилете – 1000 грн, стоимость для вылета в Египет – 1000 грн а также 1400 грн для всех остальных стран.

Напомним, ранее мы писали, как может измениться авиация в Украине и мире в ближайшем будущем.

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