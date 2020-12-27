Дорогое удовольствие: сколько стоит новогодняя ночь в изысканных отелях вблизи Киева

В этом году много кто изменил планы празднования Нового года из-за карантинных ограничений и пандемии. Но это не повод отказываться от поездок по Украине на зимние праздники, если путешествие проходит безопасно.

Если вы решили провести праздник в кругу родных или друзей, но подальше от городской суеты, еще можно успеть забронировать один из комфортных отелей вблизи Киева.

Мы подготовили для вас подборку отелей, расположенных в Киевской области, где еще есть места на Новый год. С другой стороны, свободных номеров в некоторых отелях осталось не так много, поэтому стоит бронировать жилье заранее.

По информации из открытых данных в системе бронирования жилья booking.com, на Новый год в пределах региона можно найти как очень дорогие, так и вполне приемлемые по цене варианты размещения. Сначала рассмотрим более дорогие варианты, а далее - бюджетные.

Цены приводим за период от 31.12.2020 по 01.12.2021 за двух человек.

Отель в окружении природы

Одним из самых дорогих отелей оказался комплекс "Пуща Лесная", который расположен в селе Мощун. К услугам гостей - ресторан, фитнес-центр, бар, собственная пляжная зона, бесплатный wi-fi, терраса и бесплатная парковка.

Все номера гостиничного комплекса оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером и шкафом для одежды. В ресторане подают континентальный завтрак, или же можно заказать завтрак в формате "шведского стола".

Стоимость номера составляет 12 000 тысяч гривен в сутки. Цена включает трехкомнатный номер с завтраками на шесть человек. В комплексе есть большой крытый бассейн и тренажерный зал. В гостиничном комплексе можно арендовать велосипеды, а в местности неподалеку – заняться рыбалкой.

Фото: Территория гостиничного комплекса (booking.com)

Расстояние до Киева составляет 31 километр. Международный аэропорт Киева имени Игоря Сикорского расположен в 27 километрах от гостиничного комплекса.

Адрес: ул. Лесная 1, село Мощун, Киевская обл.

Спа-курорт с бассейном

Курортный спа-отель "Ривьера Золоче" расположен в селе Вишеньки. На территории отеля есть ресторан, сезонный открытый бассейн, бар и сад.

Работает детский клуб, есть бесплатный wi-fi на всей территории комплекса, бесплатная парковка. Восстановить силы отдыхающим предлагают в спа-центре.

Фото: Зона отдыха вокруг отеля (booking.com)

Стандартный номер с балконом, террасой, видом на реку и бассейн, с кроватью размера "king-size" стоит 7 000 грн. Двухместный номер "делюкс" с балконом – 8 500 грн.

Расстояние от отеля до Киева - 30 километров, а до города Борисполь - 27 километров.

Адрес: ул. Европейская 1, село Вишеньки, Киевская обл.

Фото: Спа-отель в 30 километрах от Киева (booking.com)

Бутик-отель с косметическими процедурами

4-звездочный Seasons SPA Boutique Hotel расположен в Козине возле Конча-Заспы, за 30 минут езды на юг от центра Киева, если добираться сюда на собственном автомобиле. У отеля есть спа-центр и стильные номера с бесплатным wi-fi.

Все номера бутик-отеля оснащены кондиционером и телевизором. В номерах есть балконы и отдельная ванная комната.

Летом можно отдохнуть в открытом бассейне, а зимой - в спа-центре с сауной, паровой баней и гидромассажной ванной. Работает тренажерный зал, есть большой выбор косметических процедур для лица и тела. Стандартный двухместный номер с доступом в спа-салон стоит 6 200 грн с завтраком.

Адрес: Обуховское шоссе 3, пгт Козин, Киевская обл.

Фото: Один из отелей неподалеку от столицы (booking.com)

Более бюджетные варианты

Мини-гостиница "Верховина" расположена в 13,6 километрах от центра столицы. Здесь гостям предлагают арендовать двухместный номер категории "твин" с бесплатным wi-fi. Цена за номер - от 1100 гривен за одну ночь на двоих.

Всего в отеле - три вида номеров. Все укомплектованы двумя односпальными кроватями, прикроватными тумбами, столами и шкафами, оснащены кондиционерами и телевизорами с плоским экраном.

Фото: Отель за городом в Киевской области (booking.com)

Двухместный номер категории "комфорт" с большой двуспальной кроватью и завтраком обойдется гостям в 1200 грн. Номер "полулюкс" стоит 1530 грн, в стоимость включен завтрак.

При отеле есть ресторан с блюдами украинской и европейской кухни. На территории есть бесплатная частная парковка. Ближайшая станция метро – "Житомирская" (7 минут на авто).

Адрес: ул. Петропавловская 24, Петропавловская Борщаговка.

Мини-отель с уютными номерами

Отель "Лигена" расположен в 10 минутах езды от аэропорта "Борисполь". К услугам гостей - крытый бассейн и красивый сад с площадкой для барбекю.

Также предлагаются услуги трансфера до аэропорта "Борисполь" и бесплатная частная парковка.

Фото: Зона отдыха возле одного из отелей (booking.com)

Декорированные в нейтральных тонах, номера отеля "Лигена" оборудованы кондиционером, телевизором со спутниковым телевидением и письменным столом. В каждом номере также имеется отдельная ванная комната с туалетно-косметическими средствами.

В ресторане подают традиционные блюда украинской и европейской кухни. Двухместный стандартный номер стоит 1000 грн на двоих.

Гости отеля могут отдохнуть в паровой бане, воспользоваться тренажерным залом. Расстояние от отеля до центра города Борисполь - 2 км, а до Бориспольского исторического музея - 5 километров.

Адрес: улица Владимира Момота 53, Борисполь, Киевская обл.

Фото: Сад в гостиничном комплексе (booking.com)

Отель недалеко от аэропорта

Гостиница "Корона" располагается в пяти минутах езды от терминалов D и F аэропорта "Борисполь". К услугам гостей - номера с мебелью в классическом стиле.

Бюджетный номер с двумя раздельными кроватями обойдется в 850 грн на двоих за сутки в новогоднюю ночь. Можно дополнительно заказать завтрак за 100 грн.

Стандартный двухместный номер с большой двуспальной кроватью стоит 1300 грн. Номер "люкс" обойдется в 1450 грн с завтраком.

Фото: Номер в отеле неподалеку от аэропорта "Борисполь" (booking.com)

В круглосуточном ресторане предлагают блюда европейской и украинской кухонь.

Расстояние до международного аэропорта "Борисполь" составляет 6 километров. Для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. Поездка на автомобиле до центра Киева займет ориентировочно полчаса.

Адрес: улица Бориспольская 5, село Чубинское, Киевская обл.

Напомним, ранее мы писали о стильных отелях в скандинавском стиле для комфортного отдыха.

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