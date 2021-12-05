Доисторические следы в Африке. Археологическая загадка 20 века получила неожиданный взгляд ученых

Доисторические следы, которые озадачивали ученых еще с 1970-х годов, получают еще один научный взгляд: были ли они оставлены вымершими животными или человеческими предками?

Когда 40 лет назад знаменитый палеонтолог Мэри Лики впервые обнаружила следы в Танзании, доказательства были неоднозначными. Тогда ученая сосредоточила свое внимание на других следах, которые могли быть более четко связаны с первыми людьми. Следы, найденные на месте под названием Лаэтоли G, являются первым явным свидетельством того, что древние люди ходили прямо.

Спустя десятилетия новая команда повторно раскопала загадочные следы, найденные на участке под названием Лаэтоли А, и предоставила фотографии и трехмерное сканирование другим исследователям для продолжения дискуссии.

Исследование было опубликовано в прошлую среду в журнале Nature, передает турецкое издание Hurriyetdailynews.com.

"Эти следы принадлежали к категории загадок вот уже 40 лет", — говорит Рик Поттс, который руководит проектом "Происхождение человека" в Смитсоновском институте.

Следы Лаэтоли. Новый взгляд на старую находку

"Это действительно захватывающая идея - повторно эксгумировать их и снова изучить", — добавил Поттс.

Фото: Часть следов возрастом более 3 миллионов лет идеально сохранились до наших времен (скриншот с сайта elifesciences.org)

Ученых давно сбивает с толку то, что широкие следы с увеличенными пятыми пальцами, возраст которых оценивается примерно в 3,7 миллиона лет, не совсем соответствуют тому, что ученые обнаружили в других местах.

"У них не было соответствующего веса и движений ног, чтобы их можно было легко идентифицировать как людей, поэтому были предприняты другие объяснения. В том числе то, что они могут принадлежать и представителям вымершего вида медведей", — сказал соавтор и палеоантрополог из Дартмута Джереми Де Сильва.

Он и другие исследователи вернулись на место в 2019 году и использовали оригинальные карты Лики, чтобы найти загадочные отпечатки, сохранившиеся в слое остывшего и затвердевшего вулканического пепла.

Соавтор исследования Эллисон МакНатт из Университета Огайо изучала механику движения ног черных медвежат в центре спасения дикой природы в Нью-Гэмпшире, чтобы увидеть, может ли маленький медведь, идущий на задних лапах, оставлять похожие следы. Она держала поднос с яблочным соусом, чтобы соблазнить детенышей пойти к ней. Для анализа каждый шаг фиксировали на следе грязи.

По ее словам, медведи, идущие прямо, сначала кладут вес на пятки своих ног как люди.

"Но пропорции стопы не те", — говорит она.

Фото: Географическое расположение раскопок (скриншот с сайта elifesciences.org)

Исследовательница пришла к выводу, что следы окаменелостей не были оставлены медведями.

Другие факторы, такие как расстояние между следами, привели авторов исследования к выводу, что следы были оставлены ранее неизвестным видом очень раннего предка человека. Но не все в этом уверены.

Уильям Харкорт-Смит, палеоантрополог из Американского музея естественной истории, который не участвовал в исследовании, сказал, что это не медведь, а древний человек.

"Эти отпечатки все еще могут принадлежать какой-то форме обезьяны", — сказал он.

Если два разных вида одновременно ходили по ландшафту прямо, это предполагает разные одновременные эксперименты по двуногому движению, что усложняет традиционный взгляд на эволюцию человека как на строго линейную.

"Но это действительно здорово", — уверен Харкорт-Смит.

В чем уникальность находки 1976 года в Танзании

Лаэтоли - историческое место, расположенное в районе Эндулени района Нгоронгоро в Танзании. Славится своими следами гомининов, сохранившимися в вулканическом пепле. Место следа Лаэтоли (Участок G) находится в 45 км к югу от Олдувайского ущелья.

Место и следы были обнаружены археологом Мэри Лики и ее командой в 1976 году и полностью раскопаны к 1978 году. На основе анализа отпечатков шагов "Следы Лаэтоли" предоставили убедительные доказательства теории двуногости у плиоценовых гомининов (подсемейство гоминид, к которому относят человека разумного, шимпанзе, горилл, а также ряд вымерших групп - ред.) и получили значительное признание со стороны ученых и общественности.

Фото: Палеонтологи Мери и Льюис Лики в Олдувае - ущелине в Танзании (en.wikipedia.org)

С 1998 года под руководством Амандуса Квекасона из Национального музея Танзании и Терри Харрисона из Нью-Йоркского университета продолжались палеонтологические экспедиции, в результате которых было обнаружено более дюжины новых находок гомининов.

Датируемые 3,7 миллиона лет назад, следы считаются самым древним известным ныне доказательством двуногости гомининов того времени.

Впоследствии были обнаружены более древние окаменелости Ardipithecus ramidus с особенностями, указывающими на это же явление. Вместе со следами в Лаэтоли были сделаны и другие находки, в том числе останки скелетов животных.

Новые исследования заставляют пересмотреть подходы к трактованною древней находки.

Напомним, ранее в Израиле обнаружили важное сооружение из истории Хануки.

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