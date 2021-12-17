"Держитесь подальше". Почему в отелях не стоит есть популярные продукты на завтрак

Бывшая сотрудница гостиницы рассказала об антисанитарии на кухнях

Бывшая сотрудница отелей в США рассказала о блюдах, которых стоит избегать в отельных завтраках со "шведского стола". Брэнди Огастус проработала в разных сетевых гостиницах 15 лет и об "изнанке" таких объектов рассказывает в TikTok, сообщает The Sun.

Она назвала продукты, которые туристы любят есть на завтрак в буфетах отелей и которые она посоветовала избегать из-за их сомнительной свежести или "отпечатков" людских рук.

"Не пользовались перчатками и не мыли руки"

Бывшая сотрудница ресепшена и ночной аудитор в отелях сети высокого класса и более доступных категорий делится своим опытом в соцсетях. После увиденного на кухнях заведений она советует туристам не пробовать хлеб и мясо в буфетах недорогих гостиниц.

Фото: Питание в отеле (booking.com)

Во время работы Брэнди шокировало обращение персонала с хлебом и выпечкой.

"То, что делали работники кухни с выпечкой, стало первым, что заставило меня немедленно заговорить. Они не пользовались перчатками и не мыли руки. И это была еда, которую убрали из буфета накануне утром, так что неизвестно, сколько пар рук коснулось всего этого", — обратила внимание она.

Хлеб и выпечку часто перерабатывают и собирают в течение нескольких дней, добавила она.

Она также возмутилась качеством мяса в некоторых отельных буфетах

"Держитесь подальше от мяса в большинстве мест. Колбаса не должна быть серой. Прекратите есть серую колбасу", — призвала она туристов.

Фото: Меню на завтрак в отеле Турции (booking.com)

"Многоразовое" тесто для вафель: почему их стоит избегать

"Если в вашем отеле подают горячий континентальный завтрак, яйца, вафли и тому подобное, не ешьте это", — обратилась Брэнди Огастус к туристам.

Во время работы в одном отеле она заметила, что вафельницу редко чистили. На кухне продолжали использовать старое тесто столько, сколько могли, пока оно не начало пахнуть пивом.

Однако наихудшим она назвала случай, когда к старому тесту для вафель подмешали свежее, чтобы "забить" запах.

"Когда мне сказали понюхать тесто для вафель, чтобы проверить, хорошее ли оно еще, я потеряла всякую надежду. Это вызвало тошноту, так как тесто имело легкий запах. Но контейнер был заполнен чуть более чем наполовину, поэтому вместо того, чтобы выбросить старое тесто, мне сказали просто смешать с ним новое - и запах исчезнет. Но запах - это размножение бактерий", — поделилась она.

Фото: Выпечку в отелях могут разогревать повторно (unsplash.com/katarzyna-pracuch)

Брэнди говорит, что сообщила о некоторых проблемах своим менеджерам, но это ничего не изменило.

"Им было все равно. Они бы сослались на медицинский осмотр, поэтому у них не должно было возникнуть проблем", — описала реакцию руководства она.

Что еще хуже - был случай, когда менеджер сказал ей использовать одно бумажное полотенце, чтобы "чистить все всю ночь".

Напомним, мы писали, что туристам рассказали о самых грязных местах в отельных номерах.

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