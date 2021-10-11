Турне для гурманов. Самые интересные "кофейные" страны мира с аутентичными традициями

Кофе сегодня пьют, кажется, во всех странах мира. Да и редко какое путешествие обходится без того, чтобы заказать чашечку ароматного напитка на завтрак или по пути в местный музей. Проделав большой путь из своей родины, Эфиопии, кофе стал всемирно любимым напитком. Но в каких странах существуют самые давние и аутентичные традиции приготовления кофе, а культура его потребления тесно укоренилась в местном быте?

Туристический портал The Lonely Planet составил подборку "кофейных" направлений, в которых путешественники могут продегустировать напиток, приготовленный по местным рецептам.

"Мы живем в "золотой век кофе" с экологическими методами ведения сельского хозяйства и специальными методами обжарки, и сегодня во всем мире разливают почти два миллиарда чашек в день. Заваривайте и вы чашечку, и наслаждайтесь обзором некоторых из самых захватывающих кофейных регионов планеты", - говорится в публикации.

Кофейная культура Турции

Как попросить кофе на местном языке: Bir kahve lütfen

Фирменный кофейный стиль: Türk kahve (кофе по-турецки)

Верная своему положению на краю Ближнего Востока, Турция имеет давнюю культуру потребления кофе. Здесь чашки с этим напитком можно увидеть далеко не только в заведениях, но и рядом с досками для игры в нарды во дворах по всей стране.

Сходить в kahvehane (кофейню) или ay bahÇesi (чайный сад), посидеть там за чашкой напитка, слушая разговоры - это часть турецкой философии keyif - воспринимать жизнь с легкостью.

Фото: Кофе по-турецки (unsplash.com/onder-ortel)

Эта долгая история породила множество обычаев, восходящих к замысловатым церемониям османских дворов, во время которых 40 кофеварок готовили напиток для султана.

"Когда-то давно турецкие мужчины якобы даже выбирали жену по навыка приготовления кофе, а основанием для развода могло стать то, что мужу не сварят утром этот напиток", - вспоминают в статье старые традиции, которые существовали в Турции.

В этой стране кофе пьют почти все местные жители, и напиток уже давно стал особой "фишкой" и для туристов.

"Турецкий кофе, по цвету похожий на смолу, обычно выпивается несколькими короткими глотками, после чего опускают осадок в блюдце и гадают своему другу по узорам, которые от него остались", - отмечают в Lonely Planet.

Фото: Кофе в Турции - часть месной культуры (unsplash.com/svetlana-gumerova)

Скоротайте время в японском kissaten

Как попросить кофе на местном языке: Kōhī o kudasai

Фирменный стиль кофе: пуровер (метод заваривания фильтр-кофе, при котором горячая вода проходит через молотый кофе в специальной воронке с бумажным фильтром - ред.)

Когда в Японии говорят о "первой волне" (эпохе, когда кофе стал широко доступен потребителям как растворимый), они чаще всего имеют в виду kissaten - слово, которое в Японии обозначало в местной культуре кофейню задолго до того, как слово "кафе" вошло в национальный лексикон.

Когда кофейни впервые начали появляться в стране в начале 20 века, kissaten были своего рода воротами в экзотический мир и несли в себе запах интеллектуального общества.

Фото: Kissaten - слово, которое в Японии обозначало в местной культуре кофейню задолго до того, как слово "кафе" вошло в местній лексикон (unsplash.com/linh-nguyen)

Сегодня слово kissaten в Японии используется для общего описания кофейни, сочетающей в себе эстетику (вспомните темно-красные бархатные сиденья, мягкое освещение, фарфоровые чашки) и атмосферу, которая была в заведениях до появления сетей кофеен массового рынка.

Фото: Токио, Япония (unsplash.com/clay-banks)

"В аутентичном стиле ар-деко или интерьере середины века кофе готовят по одной чашке путем дозированного переливания (или иногда сифона). Домашняя смесь (burendo kōhī по-японски) - это чаще всего кофе темной или сильной обжарки, подаваемый в маленькой изысканной чашке. Всегда - с блюдцем, чайной ложкой и целым кувшином сливок размером с кукольный домик, вмещающего ровно столько, чтобы придать вашей порции кофе идеального карамельного аромата", - описывают ритуал приготовления японского кофе в публикации.

Эспрессо в итальянской кофейне

Как попросить кофе на местном языке: Un caffè/macchiato/cappuccino/caffè latte per favore

Фирменный стиль кофе: эспрессо

Итальянцы так любят кофе, что кажется, будто именно они изобрели этот напиток, пишет Lonely Planet.

"Они этого не сделали, но страсть итальянцев к зернам вдохновила развитие местной культуры кофе, не имеющую аналогов в мире. Когда кофе впервые был доставлен в Венецию в 16 веке, это вызвало бурю негодования, а напиток был практически запрещен. Так называемое "вино арабов" считалось сатанинским изобретением. Однако когда Папа Климент VIII признал пристрастие к напитку, клеймо быстро спало, и в 1683 году на площади Сан-Марко в Венеции открыли первую кофейню", - говорится в публикации.

Фото: В каждом регионе Италии - свои традиции приготовления кофе (unsplash.com/fineas-anton)

Со временем в каждом городе и регионе страны появился свой стиль приготовления кофе.

В местности Трентино-Альто-Адидже попросите капучино по-венски, и вам подадут пенистый кофе с шоколадом и корицей.

В регионе Марке остановитесь на чашечке анисового кофе, и вы получите эспрессо со вкусом аниса. На Сицилии вы найдете d’u parrinu - кофе с добавлением гвоздики, корицы и какао-порошка.

Также в Италии были разработаны ритуалы вокруг кофе, такие как неаполитанская практика caffè sospeso (кофе соспесо - "подвешенный" кофе), когда вы платите за два кофе, а один оставляете незнакомцу, чтобы он мог насладиться им бесплатно.

Фото: Кафе в Вероне (unsplash.com/suzanne-emily-o-connor)

Однако только в 1906 году был впервые представлен фирменный итальянский эспрессо, и с тех пор технологическое чудо эспрессо-машины стало движущей силой развитию культуры напитка.

Начните свой день с макиато, как в Эфиопии

Как попросить кофе на местном языке: Hade bun, bejaka

Фирменный кофейный стиль: макиато

Добро пожаловать на родину кофе. Согласно легенде, популярный ныне во всем мире кофе происходит от истории 9 века, когда скромный эфиопский пастух заметил, что овцы стали особенно энергичными, пожевав кофейное растение Coffea arabica.

Правдива легенда или нет, но заявление Эфиопии о том, что она является родиной кофе - не праздное хвастовство: арабика действительно произрастает на юго-западных высокогорьях Эфиопии, и именно отсюда растение (и сам напиток) попали во внимание мира.

Фото: Кофейная церемония в Эфиопии (unsplash.com/)

"После непродолжительной оккупации страны итальянцами в середине 20-го века эфиопы были одними из самых активных любителей кофе на земле, а эспрессо-бары, где подают макиато, здесь повсюду. Пауза на кофе в кофейне остается неотъемлемой частью эфиопского дня - особенно утром дома и снова - по дороге на работу", - отмечают в Lonely Planet.

Ознакомьтесь со шведской концепцией fika

Как попросить кофе на местном языке: Kan jag få en kopp kaffe?

Фирменный кофейный стиль: черный фильтр

Мало кто это знает, но в Швеции на самом деле пьют больше кофе, чем практически в любой другой стране на планете - только любители кофеина финны пьют больше, говорится в публикации.

Питье кофе - национальное развлечение в Швеции, а кофе-брейки - практически обязательная составляющая каждого дня. У шведов даже есть свое особенное слово - fika. Его примерно можно перевести как "уютный момент, проведенный с друзьями, в идеале за чашкой кофе и чем-то сладким, например, булочкой с корицей".

По сути это местная традиция делать перерыв в работе, чтобы выпить кофе. Шведы нередко устраивают такой перерыв каждые два часа, и длится такая пауза не более 15 минут.

Фото: Фика - шведская традиция, означающая перерыв на кофе (sv.wikipedia.org)

В конце 18 и начале 19 веков кофе стал любимым напитком шведской аристократической элиты, а kaffeehus (кофейни) и konditori (кондитерские) стали обычным явлением на улицах Стокгольма, Гетеборга и Мальме.

"Сейчас в стране можно найти несколько лучших кофеен Скандинавии, в которых передовые технологии приготовления кофе сочетаются с лаконичным и непринужденным скандинавским стилем. Кофе - это не просто напиток: это выражение собственного достоинства", - пишут в Lonely Planet.

Фото: Кафе в Стокгольме (unsplash.com/austin-farrington)

Лучший флэт файт - в Новой Зеландии

Как попросить кофе на местном языке: I’ll have a flat white, thanks mate

Фирменный кофейный стиль: флэт уайт

Маленькая отдаленная страна Новая Зеландия, расположенная в южной части Тихого океана, оказала действительно большое влияние на современную глобальную культуру кофе.

В 19 веке страну колонизировали британцы, которые пили чай. А кофе долгое время был прерогативой иммигрантов из Средиземноморья.

В 1980-х годах были посеяны зерна грядущей революции: примерно в это же время был придуман термин flat white (флэт уайт) - двойной эспрессо на основе молока, подаваемый в маленькой чашке, которую осторожно нагрели так, чтобы консистенция кофе была приятной и мягкой.

Фото: Гора Виктория и вид на Веллингтон, столицу Новой Зеландии (unsplash.com/pat-ho)

"К началу 1990-х некоторые из создателей этого нового типа кофе начали предлагать своим клиентам обучение кофейному искусству, показывая им, как получать идеальный эспрессо и "растягивать" молоко до безупречной белоснежной консистенции. К середине 1990-х качественные кафе были уже практически во всех уголках страны", - пишут в статье.

Попробуйте чорреадор в Коста-Рике

Как попросить кофе на местном языке: Un cafécito, por Favor

Фирменный кофейный стиль: Café chorreado

Говорить о кофе в Коста-Рике - значит восхвалять чорреадор. Это устройство, состоящее из болситы (мешочка из тонкой тонкой ткани), который часто держится открытым вертикально на деревянной подставке. Чорреадор позволяет горячей воде проходить через кофейную гущу в емкость.

Это предшественник практики перелива кофе, которую сейчас оттачивают бариста в городах по всему миру.

Фото: Чорреадор - устройство для приготовления кофе, используемое в Коста-Рике. Горячая вода проходит через кофейную гущу в тканевом фильтре на деревянной подставке, а затем капает в контейнер (wikimedia.org)

Чорреадор использовался в Коста-Рике в течение долгого времени - еще с 1830-х годов, когда местные законы требовали, чтобы семьи высаживали по крайней мере два кофейных куста на своей земле, в результате чего кофе стал экспортной продукцией страны "номер один".

Впрочем, с тех пор его уже превзошли другие продукты. Тем не менее, кофе в Коста-Рике - укоренившаяся и чрезвычайно популярная часть культуры.

Напомним, мы писали, каким будет зимний сезон отдыха в Италии.

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