Данные обнадеживают. В ООН назвали регионы, где туризм восстанавливается самыми быстрыми темпами

Убытки сферы в 2021 году могут составить 2 триллиона долларов
Мировой туризм из-за пандемии в 2021 году может недополучить 2 трлн долларов доходов. Об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Примерно столько же недополучил мировой туризм и в 2020 году, когда пандемия началась.
"Доходы от международного туризма в 2021 году могут достичь 700-800 миллиардов долларов США - менее половины от 1,7 триллиона долларов в 2019 году", - отмечается в отчете организации.
Больше всего путешествий пришлось на третий квартал 2021 года – количество прибытий выросло на 58% по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года. При этом до пандемии путешествий летом было на 64% больше.
Пик поездок туристов в разные страны с начала пандемии пришелся на август-сентябрь 2021 года.
Рост числа путешествий летом 2021 вселяет надежды, отмечают в докладе. При этом в разных регионах прослеживается связь туризма с темпами вакцинации.
"Данные за третий квартал обнадеживают. Но число прибытий по-прежнему на 76% ниже, чем было до пандемии, а различные регионы мира показывают очень неравномерные результаты", - отметил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.
Он добавил, что для поддержки туристической отрасли необходимо продолжать вакцинацию, координировать условия въезда и внедрять цифровые сертификаты для большей доступности путешествий.
С другой стороны, за период пандемии выросли расходы туристов на поездки. В UNWTO подсчитал: из-за отложенного спроса доходы в туризме выросли в среднем с 1000 долларов на прибытие в 2019 году до 1300 долларов в 2020 году. А в 2021 году могут превысить 1500 долларов. Впрочем, это связано не только с тем, что туристам удалось накопить сбережения, но и с тем, что цены на транспорт и проживание выросли.
Относительный рост темпов восстановления туризма по сравнению с 2019 годом в 3 квартале пришелся на европейские страны (-53%) и Северную и Южную Америки (-60%).
"Это связано с различной степенью ограничений передвижения, уровнями вакцинации и уверенности путешественников", - говорится в отчете.
Ведущими странами по восстановлению туризма стали такие государства:
Сообщается, что в этих странах зафиксированы самые высокие темпы восстановления турпотока за период с июля по сентябрь.
Государства Карибского бассейна также показали наиболее высокие показатели среди всех субрегионов: число международных путешествий там увеличилось на 55%. Зато в других частях света туризм практически остановился. В Азиатско-Тихоокеанском регионе путешествия сократились на 95%.
Многие страны, включая Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и Китай, придерживаются в туризме политики "нулевой толерантности" к COVID-19 и строгих ограничений на въезд иностранцев.
Напомним, мы писали, какие ограничения вводят в Европе из-за нового штамма "Омикрон".
Также темпы роста туризма в Европе оказались медленнее, чем прогнозировали.