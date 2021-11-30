Данные обнадеживают. В ООН назвали регионы, где туризм восстанавливается самыми быстрыми темпами

Мировой туризм из-за пандемии в 2021 году может недополучить 2 трлн долларов доходов. Об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Примерно столько же недополучил мировой туризм и в 2020 году, когда пандемия началась.

"Доходы от международного туризма в 2021 году могут достичь 700-800 миллиардов долларов США - менее половины от 1,7 триллиона долларов в 2019 году", - отмечается в отчете организации.

Больше всего путешествий пришлось на третий квартал 2021 года – количество прибытий выросло на 58% по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года. При этом до пандемии путешествий летом было на 64% больше.

Пик поездок туристов в разные страны с начала пандемии пришелся на август-сентябрь 2021 года.

Частичное восстановление – обнадеживающие цифры

Рост числа путешествий летом 2021 вселяет надежды, отмечают в докладе. При этом в разных регионах прослеживается связь туризма с темпами вакцинации.

Фото: Пик путешествий с начала пандемии пришелся на июль-сентябрь 2021 года (GettyImages)

"Данные за третий квартал обнадеживают. Но число прибытий по-прежнему на 76% ниже, чем было до пандемии, а различные регионы мира показывают очень неравномерные результаты", - отметил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Он добавил, что для поддержки туристической отрасли необходимо продолжать вакцинацию, координировать условия въезда и внедрять цифровые сертификаты для большей доступности путешествий.

С другой стороны, за период пандемии выросли расходы туристов на поездки. В UNWTO подсчитал: из-за отложенного спроса доходы в туризме выросли в среднем с 1000 долларов на прибытие в 2019 году до 1300 долларов в 2020 году. А в 2021 году могут превысить 1500 долларов. Впрочем, это связано не только с тем, что туристам удалось накопить сбережения, но и с тем, что цены на транспорт и проживание выросли.

Фото: Путешествия стали возможны благодаря противоэпидемическим мерам (facebook.com/ airportboryspil)

Где туристы путешествуют активнее всего

Относительный рост темпов восстановления туризма по сравнению с 2019 годом в 3 квартале пришелся на европейские страны (-53%) и Северную и Южную Америки (-60%).

"Это связано с различной степенью ограничений передвижения, уровнями вакцинации и уверенности путешественников", - говорится в отчете.

Ведущими странами по восстановлению туризма стали такие государства:

Хорватия (-19%);

Мексика (-20%);

Турция (-35%).

Сообщается, что в этих странах зафиксированы самые высокие темпы восстановления турпотока за период с июля по сентябрь.

Фото: Туризм Турции недополучил только 35% доходов от уровня 2019 года (unsplash.com/bhumil-chheda)

Государства Карибского бассейна также показали наиболее высокие показатели среди всех субрегионов: число международных путешествий там увеличилось на 55%. Зато в других частях света туризм практически остановился. В Азиатско-Тихоокеанском регионе путешествия сократились на 95%.

Многие страны, включая Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и Китай, придерживаются в туризме политики "нулевой толерантности" к COVID-19 и строгих ограничений на въезд иностранцев.

Напомним, мы писали, какие ограничения вводят в Европе из-за нового штамма "Омикрон".

Также темпы роста туризма в Европе оказались медленнее, чем прогнозировали.