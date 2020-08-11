Чистые песочные пляжи: курорт на Азове, где мало туристов даже в разгар сезона

Теплое море Дальней косы для идеального отдыха
Азовское море всегда славилось среди туристов теплой морской водой и уютом местных курортов на неглубоком побережье.
Предлагаем побывать в одном из самых интересных здешних мест и отправиться на Бердянскую косу.
Это красивая намывная коса и курортный уголок в Запорожской области. Коса располагается на Азовском море, географически отделяя Бердянский залив от самого моря.
На косе – огромный выбор мест для отдыха. Так, здесь есть 8 санаториев, 45 баз отдыха и пансионатов. Если хотите побывать в санатории или пансионате, отправляйтесь на Ближнюю и Среднюю часть косы, а в поисках дикого отдыха стоит поехать на Дальнюю часть полуострова. Но – обо всем по порядку.
Почему здесь стоит побывать?
Прежде всего сюда едут за уютным отдыхом вдали от шумных туристов. Это также идеальное место для отдыха с детьми, ведь море в этих местах неглубокое и теплое.
Летом вода на побережье прогревается достаточно быстро, достигая 28 градусов, а в жаркие дни - еще больше, рассказывает РБК-Украина Валерия Микульская – телеведущая и блогер, которая исследует интересные места Украины.
"В акватории бассейнов Атлантического океана наш родной Азов считается одним из самых маленьких. Но уникальность его – просто бесценна. К тому же, здесь отдыхать полезно для здоровья. Посудите сами: воздух возле курортов пронизан ионами йода, брома, различными солями и микроэлементами. Это потому, что в воде Азовского моря содержится целая "таблица Менделеева". В ней насчитывают 92 химических элемента, которые оздоравливают и насыщают организм через кожу", - поясняет Валерия.
Также места придутся по душе и тем, кто ищет малолюдные пляжи, отмечает тревел-блогер.
Бердянскую косу принято разделять на три основных части - Ближнюю, Среднюю и Дальнюю косы.
"Характерно, что на берегу первых двух кос находится много пансионатов и разнообразных гостевых домов отдыха. Их так много, что мне кажется, вы найдете себе "отпускное" жилье даже в высокий сезон", - говорит Валерия.
Но за настоящими "робинзоновскими" эмоциями и впечатлениями стоит отправиться на самый край, на Дальнюю косу. Туда, к слову, регулярно курсирует городская маршрутка из Бердянска.
Часть Бердянской косы официально признана природным заповедником государственного значения.
"Чистое теплое море и пейзажи заповедника не оставят равнодушными даже искушенных зарубежными курортами туристов", - уверена блогер.
Как добраться к этому месту?
Путь к курортной косе в любом случае пролегает через город Бердянск. Добравшись к городу на поезде, можно сесть на маршрутку. Хорошо, что их здесь достаточно, и нет нужны ждать транспорта по несколько часов. Автобусы ходят более-менее регулярно.
К примеру, в Бердянске можно сесть на маршрутку №17, которая отправляется из микрорайона "Гора", следуя до аквапарка на Ближней косе.
Также вам подойдет маршрутка №15, которая идет от остановки "Автовокзал" в Бердянске вплоть до Дальней косы, где находится ее конечная станция. Еще один вариант – сесть на маршрутку №15. Она едет из разных районов Бердянска, и на ней без проблем можно добраться также и до Дальней косы.
Сюда из Бердянска можно добраться и на такси. Оно стоит сравнительно недорого – около 200 гривен вплоть до самого отдаленного уголка полуострова.
Также ранее мы писали о лучших локациях для увлекательного уикенда в Киевской области.
Предлагаем почитать также об уютном месте на Черном море, где всегда мало туристов.