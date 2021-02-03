Без бюджетных путевок: туры в Египет могут значительно подорожать

В Египте завершается инспекция уровня безопасности трех аэропортов, куда начнут летать самолеты с российскими туристами, сообщает egyptindependent.com.

Ожидается, что после успешной инспекции, которая завершается 3 февраля, на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх туристы из РФ смогут полететь уже в марте. Пока эти слухи не подтверждены официально, но уже вызывают существенные опасения у украинцев. Обсуждается вопрос о том, не подорожают ли путевки на фоне значительного увеличения туристического потока.

Рейсы в Египет были приостановлены

После крушения российского самолета в 2015 году, в результате которого погибли более 200 отдыхающих, полеты чартерных рейсов в Египет из России были приостановлены. Об этом пишет ahram.org.eg. С тех пор Египет работал над модернизацией и усилением систем безопасности во всех аэропортах страны, уточняет издание.

Фото: Каир в Египте (pixabay.com)

В марте 2020 года Россия прекратила полеты в Египет из-за распространения пандемии коронавируса, но в сентябре они были снова возобновлены.

А недавно делегация экспертов по безопасности и авиации прибыла в Египет для ознакомления с последними процедурами безопасности в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха для возобновления регулярных чартерных рейсов из России на курорты Красного моря Египта.

Подорожает ли отдых для украинцев

Из-за пандемии и закрытия границ европейских стран Египет недосчитался катастрофического количества туристов. Отельеры в Хургаде заявляли о заполняемости гостиниц лишь на уровне на 10% от общего количества мест при разрешенной "загрузке" в 50%. При этом власти страны подсчитали, что в конце 2020 года большинство иностранных туристов на курортах были именно из Украины. Они составили 90% от общего количества иностранцев, отдыхающих в стране.

С возвращением в Египет туристического потока местный бизнес может поднять цены, предполагают украинские эксперты. Например, руководитель одного из турагентств Анна Шевчук-Барабаш пишет на своей странице в Facebook, что чартеров из РФ не было более 6 лет.

"Это время смело можно назвать периодом затяжного кризиса для Египта. Многие отели закрылись, а те, которые смогли удержаться на плаву, вынуждены были перейти в режим экономии. Как только первые туристы из России пройдут паспортный контроль, мы можем сразу же забыть о турах по 300 баксов", - предполагает она.

Фото: Отель в Египте (pixabay.com)

"Может стать меньше акций, спецпредложений"

Между тем, мнение на этот счет у разных экспертов расходится. Возможное появление в Египте российских туристов не обязательно приведет к повышению цен на туры, считает соучредитель туристической компании Travel Professional Group Елена Бойко.

"Не секрет, что сегодня египетский рынок туризма из-за пандемии пребывает в упадке. Украинских клиентов для них мало. В результате отели невысокого сегмента экономят, "ужимаются" в сервисе, в каких-то услугах. А турист получает нередко не тот отдых, на который рассчитывает. Многие отели просто не могут открыться. Появление нового рынка может повысить уровень сервиса и для украинцев в том числе", - говорит она в комментарии РБК-Украина.

Фото: Отдых в Хургаде (booking.com)

По словам Елены Бойко, появление нового потребителя обычно позитивно влияет на конкуренцию на любом рынке. В Египте это помогло бы повысить качество услуг, которые там предлагают туристам сегодня.

"Думаю, возможное появление в Египте российских туристов приведет к тому, что будет сезонная активность, цены могут стать более предсказуемыми. Да, может стать меньше акций, спецпредложений. Но часто такие предложения от отелей базируются на экономии, на ограничении услуг. Поэтому считаю, что какие-то цены повысятся, а какие-то могут и снизиться", – комментирует соучредитель TPG.

Напомним, мы сравнивали отдых на двух самых популярных курортах Египта в зимние месяцы.

Также сообщалось, что Кипр может стать одной из самых популярных стран летом.