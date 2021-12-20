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Как бюджетно добраться в Армению из Украины: даты новых рейсов и цены на билеты

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 13:45
Как бюджетно добраться в Армению из Украины: даты новых рейсов и цены на билеты Фото: Храм в Ереване (Армения) (unsplash.com/norayr-grigoryan)
Автор: Евгения Тугушева

Лоукостер будет выполнять рейсы каждую среду и пятницу

Лоукостер FlyOne Armenia анонсировал продажу билетов на рейсы в Украину, пишет Lowcost.ua.

Так, с 30 марта 2022 года авиакомпания будет осуществлять рейсы по маршруту Ереван – Киев.

Рейсы планируют выполнять каждую среду и пятницу. Отправление из Киева – в 00:05, из Еревана – в 21:10.

Стоимость билетов по маршруту Ереван-Киев

Цена за перелет в одну сторону стартует от 59 евро, в две – от 118 евро.

В стоимости билетов входит маленькая ручная кладь размером 40x30x20 см, а также онлайн регистрация за 24 часа до вылета.

Как долететь из Еревана в Киев с другими авиакомпаниями

Мы просмотрели актуальные цены на перелеты из Еревана в Киев от других авиаперевозчиков. Отметим, что такие рейсы совершают несколько компаний. Среди них — Bees и Skyup.

Примерная стоимость билетов из Еревана в Киев на январь прямые рейсы туда-обратно следующая:

  • Bees — 4 034 грн;
  • Skyup — 4 146 грн.

Как бюджетно добраться в Армению из Украины: даты новых рейсов и цены на билеты

Фото: Примеры цен на рейсы из Украины в Армению на декабрь 2021 года (скриншот с сайта skyscanner.com.ua)

Какие правила въезда в Армению из Украины сегодня

По данным портала VisitUkraine.Today, на сегодняшний день въезд из Украины в Армению разрешен при соблюдении одного из условий:

  • Предоставление в пункте пересечения государственной границы Армении сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках на официальном бланке организации, осуществившей исследование и включает в себя: все контактные данные соответствующей организации, ФИО директора учреждения, ФИО и дату рождения исследуемого лица, номер его паспортного документа, результат исследования, подпись руководителя и печать. Тест не требуется детям до 7 лет.

  • Наличие сертификата полной вакцинации (он освобождает от необходимости прохождения тестирования). Вторая доза должна быть введена не менее 14 дней до въезда в страну, то есть вакцинация действительна на 15-й день после прививки.

Признаются все вакцины, используемые в Украине. Допускается только бумажный сертификат с QR-кодом из портала Дия. Электронный сертификат в приложении Дия Не является основанием для пересечения границы. Также, Не является основанием для въезда в Армению бумажное свидетельство, выданное семейным врачом.

  • Прохождение ПЦР-тестирования в пунктах отбора проб в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы. Лицо подлежит обязательной самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-исследования.

Напомним, ранее мы писали, какие страны могут посещать туристы с украинским COVID-сертификатом.

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