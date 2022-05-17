Без бутиков и экскурсий. Российские туристы летом не смогут попасть в Европу

До вторжения оккупантов в Украину россияне тратили миллиарды евро за рубежом

Российские туристы годами были в лидерах по посещению стран Европы. На улицах городов практически любой страны Евросоюза можно было услышать русскую речь, а в местных бутиках россияне скупали сувениры и предметы роскоши.

Однако из-за вторжения России в Украину ситуация кардинально изменилась. Теперь россияне практически отсутствуют в Европе как туристы. Данные показывают, что этим летом ситуация для граждан страны-оккупанта еще больше ухудшится, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

21,3 млрд евро россияне потратили за рубежом за год

Совсем немного российских туристы приедут в страны ЕС этим летом, поскольку санкции из-за войны в Украине остаются в силе и продолжают накапливаться. Об этом свидетельствуют новые данные GlobalData.

По данным компании, в 2021 году Россия занимала пятое место среди стран мира с наибольшим количеством международных вылетов. Всего из страны на рейсах вылетало в общей сложности 13,7 миллиона человек.

Почти 20% всех выездных и внутренних поездок в России были зарегистрированы именно летом. В компании утверждают, что это свидетельствует о большом интересе российских туристов к поездкам на пляжи и экскурсии.

Фото: В Европе россияне оставляли крупные средства (unsplash.com)

Туристы из России в 2021 году потратили за рубежом в общей сложности 21,3 млрд евро. Это обеспечило стране место в десятке ведущих мировых исходных рынков по совокупным расходам на выездной туризм, сообщает SchengenVisaInfo.com.

"Начало лета обычно знаменуется наплывом российских туристов в теплые европейские солнечные и пляжные страны. Однако в этом году это не будет относиться ко многим странам, которые обычно принимают российских туристов каждый год. И это не пойдет на пользу во время восстановления после COVID-19", — говорит Ральф Холлистер, аналитик по путешествиям и туризму компании GlobalData.

Больше всего туристов из РФ ездило в Италию и на Кипр. Теперь туда добраться крайне сложно. Небо ЕС для гражданской авиации РФ закрыто, а некоторые страны даже отказываются выдавать россиянам визы. Также ближе к лету появляется все больше отелей в Европе, где открыто заявляют, что не хотят принимать россиян.

Швейцарские бутики без клиентов из РФ

Швейцария - одна из немногих стран еврпейского континента, которая остается довольно лояльной к россиянам. Страна не входит в ЕС и отличается в отношении россиян "своим мнением".

"Однако совсем нельзя сказать, что здесь очень любят россиян. Просто Швейцария всегда была страной, скажем так, с собственной позицией. Здесь не блокировали российские каналы и сайты. Даже самое одиозное медиа Russia Today здесь свободно смотрят. В основе этого — деньги, которые россияне здесь оставляют", — говорит РБК-Украина Мария Шнайдер из местного туристического агентства.

По ее словам, россияне годами оставляли в стране много денег. Особенной популярностью у них пользовались элитные магазины.

"До того как Евросоюз закрыл небо для гражданских самолетов из РФ, туристы из России буквально атаковали местные бутики премиум-сегмента. Теперь однозначно их здесь единицы. В основном те, кто жил здесь раньше", — отмечает она.

Полное исчезновение туристов из РФ в Европе

Согласно опросу потребителей GlobalData за третий квартал 2021 года, 61% российских респондентов предпочитают пляжные поездки на море. Россияне особенно скучают по популярным прибрежным районам Кипра, таким как Лимассол.

Фото: Итальянские и другие курорты Европы в этом году останутся без российских туристов (unsplash.com)

Ранее рейтинговое агентство DBRS Morningstar сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) Кипра, вероятнее всего, потеряет от 1,5 до 2% из-за санкций в отношении россиян. Граждане РФ не смогут посетить Кипр этим летом. Хотя раньше на том же Кипре туристы из России входили в десятку рынков по въезду в страну в 2021 году.

"Хотя были упомянуты только Италия и Кипр, почти полное исчезновение российских туристов в ЕС этим летом повлияет на туристический спрос в Европе", — отметил Холлистер.

Многие страны все же принимат россиян

Ряд стран все же открыто декларируют, что ждут туристов из РФ. Среди них замечены Марокко, ОАЭ, Турция, Египет, Черногория и другие.

Ожидать от Турции, чтобы она "закрылась" от россиян – призрачная надежда, которая не будет реализована, говорил ранее в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

"Эмоционально у меня это тоже вызывает возмущение. Но я понимаю, что с прагматической точки зрения турки пытаются быть равноотдаленными. Когда-то еще до всех этих событий я долго говорил с одним гражданином Турции по поводу того, как они относятся к войне. Он мне объяснил, что в их мировосприятии торговля возможна даже с врагом во время войны. К сожалению, для них нормально", — рассказывает он.

Напомним, война в Украине не остановила Египет от приема туристов из России.