Бонусы для туристов: в популярных локациях Турции объявили о специальных скидках для гостей

Вакцинированные от COVID постояльцы смогут пожить в отелях на 20% дешевле

В Турции отели начали предоставлять существенные скидки на проживание туристам, которые могут предъявить сертификат вакцинации. В разных локациях размер "подарка" отдыхающим составляет 10-20% от общей стоимости номера.

На более дешевое проживания могут рассчитывать туристы в отелях популярного осенью региона в Каппадокии, а также на черноморсрких курортах Ризе и Трабзон, сообщает издание Turizm Gazetesi.

Отмечается, что кампания скидок, которая была начата отелями в Каппадокии, распространяется и на другие туристические регионы Турции.

На какие скидки можно рассчитывать в отелях Турции

Для туристов, которые решат провести отпуск или выходные в живописном регионе Каппадокия, который известен национальным парком Гереме с пещерными отелями и полетами на воздушных шарах, в некоторых местах предложат оплатить номера на 20% дешевле.

"Мы будем применять 20-процентрую скидку до 31 декабря для гостей, у которых проведена вакцинация", — рассказал председатель правления группы компаний, владеющей 9 отелями в регионе Каппадокия, Огуз Кахраман.

Фото: Отель в Каппадокии (unsplash.com/xiaoyi-huang)

Также на морском курорте в Ризе некоторые отели присоединились к инициативе и предоставляют 10% скидку на проживание туристам, которые или уже завершили вакцинацию от COVID, или получили только первую дозу. Эту информацию изданию подтвердил директор термального центра в Икиздере Амадж Экши.

В Трабзоне на Черном море отельные операторы проводили аналогичную компанию и летом. С целью борьбы с COVID-19 гостям предлагали действовать согласно слогана "Сделай вакцинацию – получи скидку".

Самые большие скидки предлагают молодоженам – сыграть свадьбу на 50% дешевле могут вакцинированные пары в одном из отелей в Килисе.

Какие "плюшки" предлагают вакцинированным в других странах

Чтобы ускорить кампанию вакцинации и повысить "коллективный иммунитет" к COVID, во многих странах придумали разные программы поощрения.

Фото: Греческий остров Санторини (pixabay.com)

Например, в Греции молодым людям от 18 до 25 лет дарят по 150 евро. В США в благодарность за участие в вакцинации сеть по производству пончиков пообещала раздавать их всем вакцинированным до конца года.

В ОАЭ посетителям ресторанов предлагают скидки на блюда – 10% за одну дозу вакцины и 20% - за две.

В Израиле в разных городах придумали свои поощрения для вакцинированных: от выступлений ди-джеев в центрах вакцинации до бесплатного питания и входов в музеи.

Во Франции в пригороде Парижа для молодежи до 26 лет провели лотерею с условием иметь одну или две дозы вакцины, полученных в июле. Тогда разыгрывались билеты в театр, кино, на концерты и подарки для пар.

Ситуация с COVID и новые ограничения в стране: что нужно знать

Из-за резкого роста числа заболеваемости COVID в Турции – более 20 тысяч новых случаев в день, власти с 6 сентября ввели строгие ограничения.

С 6 сентября пассажиры внутренних авиарейсов должны предоставлять сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, в соответствии с циркуляром Министерства внутренних дел. Эта информация будет проверяться онлайн в базе Министерстве здравоохранения при регистрации на рейс, нужно предоставить необходимое подтверждение в приложении HES, сообщал глава национальной авиакомпании Turkish Airlines.

Фото: Стамбул привлекает миллионы туристов в Турцию (unsplash.com//lewis-j-goetz)

В сообщении уточнялось, что одинаково будут проверять пассажиров как внутренних рейсов авиакомпаний, так и автобусов, и железнодорожного транспорта.

Несмотря на официальные заявления турецкой стороны, что иностранных граждан такие ограничения не касаются, на практике туристы столкнулись с требованием ковидных справок на внутренних рейсах в аэропортах.

Что нужно для поездки в Турцию осенью: правила въезда

В сентябре для путешествия в Турцию необходимо предоставить один из четырех документов об отсутствии COVID-19 на выбор:

- сертификат о вакцинации, если с момента получения последней дозы прошло от 14 дней;

- справка о выздоровлении. В качестве доказательства может быть предъявлен положительный ПЦР-тест, который "вступает в силу" через 28 дней после даты проведения и действует до 6 месяцев;

- негативный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда;

- экспресс-тест на антиген, действительный 48 часов до поездки.

Напомним, в Египте построят два масштабных туристических города.

Тем временем в Болгарии под конец сезона осенью можно отдохнуть по рекордно низким ценам.