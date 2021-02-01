Большие планы: Кипр может стать одной из самых популярных стран летом

Недавно власти Кипра официально утвердили дату старта туристического сезона без прохождения карантина, и интерес к курортной стране возрос в разы. Туроператоры и авиаперевозчики начали активно формировать предложения на пляжный сезон.

Хотя Кипр начнет принимать туристов из Украины с 1 марта, высокий пляжный сезон начинается в стране не раньше мая. Направление обещает стать довольно популярным на фоне закрытых границ большинства стран с европейским уровнем сервиса. В ожидании спроса на летний сезон из Украины планируется больше 20 рейсов в неделю.

Правила въезда в страну

Чтобы прилететь на остров, гражданам Украины нужно будет сдать два ПЦР-теста – один за 72 часа до вылета из Украины и второй – по прибытии в аэропорту Кипра. Оба – за счет туриста, сообщается в официальном письме министерств иностранных дел, транспорта и туризма Кипра.

Также необходимо получить разрешение на вылет CyprusFlightPass за сутки до рейса, загрузив свой результат теста.

Фото: Курортный город на Кипре (pixabay.com)

Если тест по прилету окажется негативным, то здоровый турист волен путешествовать по острову. Если позитивным – то больного туриста изолируют и будут лечить за счет государства.

"Мы продолжим заботиться обо всех туристах, чьи тесты во время их пребывания на Кипре окажутся положительными. Этих людей поместят в отдельные помещения и оплатят за счет государства их проживание, питание, напитки и медикаменты", - говорится в документе.

Также за счет Кипра туристам могут делать выборочные тесты во время пребывания на отдыхе.

Поедут ли украинцы на Кипр?

О том, что направление обещает стать популярным, можно судить по расписанию авиарейсов на летний сезон. Доставлять туристов на Кипр из Украины собрались несколько авиакомпаний.

Фото: Природа на Кипре (pixabay.com)

По информации профильного издания mastertura.com.ua, только из Киева заявлено 19 рейсов в неделю. Например, МАУ, у которой несколько туркомпаний бронируют блоки мест, анонсируют полеты в Ларнаку каждый день. В расписании SkyUp есть четыре еженедельных вылета, а в онлайн-подборе туроператоров, сотрудничающих с Wind Rose - три.

Также на Кипр можно будет долететь с лоукостами: у Wizz Air запланированы три вылета в неделю, у Ryanair в Пафос – два. Будут рейсы на Кипр и из региональных аэропортов Украины.

Кипр вполне может стать популярным направлением летом, если границы ЕС останутся закрытыми, предполагают эксперты туристического бизнеса.

Например, директор Ukrainian Global Company Александр Туник сообщает, что уже есть запросы на просчет групповых туров и шансы заполнить рейсы при дефиците альтернативных направлений достаточно велики. В комментарии изданию он называет минимальную цену на тур с вылетом из Киева в июне: чуть больше 20 тысяч гривен на двоих на шесть ночей без учета питания.

Фото: Достопримечательности Кипра (pixabay.com)

По мнению директора туристической компании "Зевс Тревел" Юлии Тараненко, спрос на отдых на Кипре будет зависеть от того, состоится ли туристический сезон в других европейских странах. Если нет, то конкуренция будет разве что с Турцией.

Если все же многие туристы выберут Кипр летом, то проблемой может стать небольшая отельная база острова, считает она.

"У нас реальных бронировок по Кипру пока очень мало. В основном отвечаем на звонки и запросы по просчету стоимости отдыха", - отмечает пока низкий интерес украинцев специалист.

Напомним, мы писали, на каком израильском курорте готовятся принимать туристов.

Также сообщалось, что в еще одной курортной стране обновили правила для туристов.