Белоснежные пляжи и отдых за копейки: сколько стоит жилье в Скадовске на пике лета

На черноморском курорте появляются новые развлечения

Курорт Скадовск на берегу Черного моря - одна из морских локаций Украины, которая стремительно набирает популярность этим летом.

Рядом с курортным городом находятся "украинские Мальдивы" – самый большой остров страны Джарылгач с белоснежными пляжами и дикой заповедной природой.

Скадовск уже давно известен как "детский курорт" благодаря пологому берегу и тихому морю. Но для туристов здесь продолжают придумывать новые развлечения. К примеру, этим летом для отдыхающих запланированы экскурсии на арбузные поля. Также на курорте начали строительство первой в мире площадки для запуска воздушных змеев, сообщает местный сайт 05537.com.ua.

Сколько стоит отдохнуть на уютном черноморском курорте – в материале РБК-Украина.

За каким отдыхом едут в Скадовск: стоимость жилья на курорте

Семейный курорт Скадовск даже исторически назывался "тихая пристань". Кроме теплого моря в формате "лягушатник", город может похвалиться и необходимой инфраструктурой для отдыхающих: супермаркеты, магазины, рынок, аквапарк.

Фото: Пляж в Скадовске (skadovsk-lazurnoe.ks.ua)

Для активной молодежи есть вариант отправиться из Скадовска в Лазурное (в 20 километрах) – с более глубоким морем и дискотеками. Или - в тихий рай с ошеломляющей природой, на остров Джарылгач.

Бюджетные варианты жилья. Отдохнуть в центре города в 200 метрах от пляжа и в 50-100 метрах от двух супермаркетов можно по цене от 120 гривен с человека в частном секторе. При таком размещении душ с горячей водой и туалет будут на этаже, готовить можно будет в общей кухне. В номере из удобств – вентилятор, холодильник и телевизор. Для детей во дворе – площадка, для взрослых – мангал.

В отеле можно остановиться по цене от 400 гривен в сутки за троих человек (с общей ванной), или по цене от 900 гривен за двоих за номер с кондиционером и собственным санузлом. В случае такого размещения можно рассчитывать на современную мебель и ортопедические матрасы, а также на бесплатное пользование небольшим бассейном на территории отеля.

Фото: Территория отеля в Скадовске (booking.com)

Комфортный отдых в Скадовске. Самые дорогие варианты размещения – в отелях со всеми удобствами, хотя цены на фоне других украинских курортов кажутся умеренными. Например, в отеле "Адмирал" в 300 метрах от моря сутки в двухместном номере с завтраками обойдется в 900 гривен. За эту сумму можно получить уютный номер с кондиционером и санузлом, бассейн на территории и включенный завтрак.

В отеле "Адмирал Нельсон" в 100 метрах от набережной можно пожить по цене от 1200 гривен в сутки с завтраком.

Отель "Затышный" с рестораном, открытым бассейном, сауной и фитнес-центром находится в 1 километре от центрального пляжа. Сутки в двухместном номере обойдутся по цене от 2000 гривен. В эту сумму также включен завтрак.

Как добраться на остров Джарылгач со Скадовска

Отдыхая в Скадовске, многие стремятся также побывать на острове Джарылгач. Это территория национального парка, поэтому застройки на нем нет, зато есть много редкой флоры и фауны. На острове ходят табунами почти ручные олени, кабаны, а близко к пляжу плавают дельфины.

Фото: Море на острове Джарылгач (wikipedia.org)

Купаться можно в море со стороны Скадовска – там мелкий теплый пляж со спокойной водой для отдыха с детьми. Со стороны маяка – более глубокое море с белоснежным дном и лазурной водой. Там же можно отдыхать на шезлонгах под навесами.

Стоянки в Скадовске для автомобилей туристов стоят 50 грн в день и 100 грн в сутки. Из Скадовска на остров Джарылгач можно попасть на туристическом корабле. Время в дороге - около 60 минут. Впрочем, такой вариант подходит для экскурсий: цена составляет 200 гривен в обе стороны. Обратный билет можно использовать и через несколько дней – если захочется остаться пожить на острове несколько дней.

Чтобы перебраться на остров с палатками и запасом провианта для семьи или компании, удобнее арендовать катер, который обойдется по цене от 2 тысяч гривен.

Фото: Палатки на острове Джарылгач (facebook.com/ostrovdzha)

На острове можно остановиться в одном из двух кемпинговых городков – по цене от 3000 гривен за 7 дней со всеми своими туристическими принадлежностями. Но можно также арендовать палатки на месте и даже маленькие шале. Для отдыхающих обустроены туалет, душ, кухня. Также возле причала находится одно из двух кафе – можно полноценно питаться без самостоятельной готовки. Другое кафе можно найти возле маяка.

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