Автостопом по галактике. Что нужно знать о космическом туризме

Самый богатый человек планеты - Джефф Безос - 20 июля отправится в космос на своем корабле New Shepard. Неделей ранее суборбитальный полет на ракетоплане VSS Unity также собственной разработки осуществил миллиардер Ричард Брэнсон. Что происходит в сфере космического туризма и когда стоит ждать "горящих" туров на орбиту?

Июль 2021 года стал горячим периодом не только из-за высокой температуры. На космической арене разыгралась нешуточная борьба за первенство в туристических суборбитальных полетах. А бороться, по мнению аналитиков, есть за что. Ожидается, что к 2030 году растущий рынок космического туризма будет стоить не менее 3 миллиардов долларов.

Туристический фальстарт

Космический туризм - сфера не новая. Еще в 2001 году Дэннис Тито (Dennis Tito) вписал свое имя в историю, став первым космическим туристом. В общей сложности, американец провел в космосе почти восемь дней. За свой полет он заплатил компании Space Adventures 20 млн долларов. В последующие 8 лет еще шесть человек побывали в космосе в качестве туристов, причем один из них (Чарльз Симони) сделал это дважды.

Многим казалось, что это лишь начало, и в следующем десятилетии мы станем свидетелями реализации большого количества космотуристических проектов.

Однако эти ожидания не оправдались. Наоборот: 2010-е стали "потерянным десятилетием". Некоторые проекты оказались куда сложнее, чем предполагалось, и их реализация заняла намного больше времени. Другие же и вовсе были закрыты, став жертвой собственной чрезмерной амбициозности.

Фото: Дэннис Тито стал первым космическим туристом в 2001 году (wikipedia.org/NASA)

Впрочем, сейчас ситуация начинает постепенно меняться. Несколько частных компаний сегодня вплотную приблизились к организации регулярных рейсов на орбиту. А это означает, что у потенциальных туристов появился выбор.

Тур выходного дня: почувствовать себя космонавтом

Сразу две компании - Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса - предлагают суборбитальные полеты. Такой тур предусматривает подъем на высоту около 100 километров. Именно эта отметка, также известная под названием линия Кармана, принята в качестве формальной границы между земной атмосферой и космосом.

Стоить уточнить, что полет на космоплане VSS Unity от Virgin Galactic не предполагает пересечение линии Кармана, посему сейчас ведется дискуссия о том, считать ли такой полет космическим.

Фото: Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается как граница между атмосферой Земли и космосом (wikimedia.org)

В обоих случаях пребывание в условиях микрогравитации будет длиться всего несколько минут, но этого достаточно для того, чтобы почувствовать себя космонавтом и сделать селфи. Преимуществом суборбитального полета является быстрота подготовки: никаких изнурительных тренировок, только вступительный инструктаж.

Компании предлагают принципиально разный трансфер до орбиты. Капсулу Virgin Galactic в космос подымает космолет VSS Unity, по форме очень похож на самолет. Blue Origin предлагает более привычный космический транспорт - ракету New Shepard.

Ожидается, что регулярные полеты начнутся уже в начале 2022 года. Обе компании провели значительное количество испытаний и выходят на финишную прямую.

Фото: SpaceShipOne - первый частный летательный аппарат для полетов выше 100 километров (wikipedia.org/D Ramey Logan)

Сколько же будет стоить тур “прикоснуться к небу”? Сейчас Virgin Galactic продает билеты по цене в 250 тысяч долларов. По словам Ричарда Брэнсона, свыше 600 человек уже внесли необходимый депозит. Глава Blue Origin Джефф Безос пока что уклоняется от ответа на вопрос о стоимости полета. Но можно предположить, что на начальном этапе она будет сопоставима с ценой билета на VSS Unity.

Космический отпуск

Системы вроде VSS Unity и New Shepard дают воффзможность ненадолго прикоснуться к космосу. Но, конечно же, многим потенциальным туристам хотелось бы получить намного больше и совершить полноценное космическое путешествие.

В прошлом году корабль Crew Dragon от SpaceX совершил свой первый пилотируемый полет с двумя астронавтами на борту. Успешный полет открыл окно возможностей и для космических туроператоров.

Для полного погружения в будни покорителей космоса есть возможность полета на Международную космическую станцию (МКС). Недавно NASA наконец-то пересмотрела свою политику в отношении космического туризма на МКС и согласилась открыть доступ на американский сегмент станции для частных лиц.

Фото: Dragon 2 приближается к МКС (wikimedia.org/NASA)

В прошлом году NASA заключила соглашение с компанией Axiom Space на строительство первого жилого коммерческого модуля для МКС. Вскоре после этого Axiom Space объявила о подписании контракта со SpaceX на трансфер троих туристов. Миссия состоится не раньше января 2022 года. Стоимость билета составила 55 млн долларов. Одна ночь на МКС обойдется в 35 тысяч долларов. Все места на этот рейс уже проданы.

Лунный круиз

Самым богатым на впечатления конечно будет тур с облетом Луны. В 2018 году Илон Маск рассказал о намерении организовать туристическую миссию к Луне на корабле Starship. Также было названо имя первого лунного туриста. Им стал японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

Маэдзава не стал разглашать стоимость сделки. Но очевидно, что речь идет о по крайней мере девятизначной сумме в долларовом эквиваленте. В то же время, Маэдзава сообщил, что полностью выкупил рейс и намеревается взять с собой в полет 6-8 "людей искусства". Полет для них станет полностью бесплатным.

Фото: Джефф Безос 20 июля отправляется в космос на своем корабле New Shepard (twitter com blueorigin3)

Ориентировочно, рейс Маэдзавы к Луне должен состояться в 2024 году. Учитывая амбициозность проекта, практически не приходится сомневаться, что эта дата еще неоднократно сместится.

Космические лоукосты

Первые самолеты когда-то использовались как аттракцион, считались роскошью, но годы спустя перешли в разряд общедоступных средств передвижения. То же самое произойдет и с космическим туризмом.

Скорость демократизации космического туризма будет зависеть от развития технологий, а также тенденций, которые и определят будущее индустрии.

Некоторые эксперты полагают, что коммерческие суборбитальные полеты заменят дальние авиаперелеты. SpaceX планирует использовать свою ракету Starship для межконтинентальных полетов. Компания заявила, что 15-часовой перелет из Нью-Йорка в Шанхай будет возможно совершить за 39 минут.

Фото: Прототип SN9 Starship (wikipedia.org/Jared Krahn)

Частные космические компании активно вкладывают средства в космический туризм, а инвестиционные группы рассматривают доступ к космосу как способ расширения своего портфеля. Сектор космического туризма привлекает и инженеров, которые видят в нем возможности для быстрого развития инноваций.

Все эти факторы в будущем приведут к увеличению конкуренции, снижению затрат и, в конечном итоге, доступности космических путешествий для обычных туристов.

И хотя мнения экспертов по срокам наступления эры массового космического туризма очень сильно разняться, все они сходятся в том, что отдыхать вне Земли мы будем уже в этом столетии.

Напомним, ранее мы писали, что ранее миллиардер Брэнсон осуществил туристический полет в космос, опередив Безоса.

Также сообщалось, что изменится в Украине после подписания договора об "открытом небе" с ЕС.