Авиакомпания Ryanair отменяет сразу 17 авиарейсов из Украины: список

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал о сокращении зимнего расписания рейсов в январе 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Авиакомпания объявила о временном прекращении некоторых рейсов из Украины. Сообщается, что рейсы отменены в польские и итальянские города.

Приостановка рейсов будет действовать с 10 по 31 января 2022 года.

Какие рейсы Ryanair из Украины отменили

Киев – Быдгощ с 10 по 31 января

Киев – Мальта с 10 по 31 января

Львов – Бари с 10 по 31 января

Львов – Палермо с 10 по 31 января

Львов – Пиза с 10 по 31 января

Львов – Турин с 10 по 31 января

Львов – Манчестер с 10 по 31 января

Львов – Братислава с 10 по 31 января

Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января

Харьков – Варшава с 6 по 31 января

Харьков – Краков от 6 до 31 января

Харьков – Познань с 6 по 31 января

Харьков – Будапешт с 6 по 31 января

Харьков – Милан с 6 по 31 января

Одесса – Катовице с 10 по 31 января

Одесса – Болонья с 10 по 31 января

Одесса – Барселона с 10 по 31 января

В компании подчеркнули, что в расписании возможны изменения, поэтому там просят пассажиров следить за новыми сообщениями.

Напомним, ранее мы писали, что Wizz Air сокращает 84 рейса по международным маршрутам.