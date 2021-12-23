Авиакомпания Ryanair отменяет сразу 17 авиарейсов из Украины: список

Ограничения будут действовать с 10 по 31 января 2022 года
Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал о сокращении зимнего расписания рейсов в январе 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
Авиакомпания объявила о временном прекращении некоторых рейсов из Украины. Сообщается, что рейсы отменены в польские и итальянские города.
Приостановка рейсов будет действовать с 10 по 31 января 2022 года.
В компании подчеркнули, что в расписании возможны изменения, поэтому там просят пассажиров следить за новыми сообщениями.
Напомним, ранее мы писали, что Wizz Air сокращает 84 рейса по международным маршрутам.