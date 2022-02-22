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Авиакомпания airBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля

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Вторник 22 февраля 2022 12:01
Авиакомпания airBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля Фото: Самолет авиакомпании AirBaltic (wikimedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

В компании заявили, что продолжат выполнять рейсы из Киева в Ригу и в Вильнюс

Латвийская авиакомпания airBaltic приостанавливает ночные рейсы в/из Украины до конца февраля 2022 года. Также там пока не будут проводить полеты из Риги в Одессу.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейская правда".

Об этом говорится в заявлении от 22 февраля.

"В сложившейся ситуации компания решила до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Компания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс", – сообщила airBaltic.

В частности, из-за этого решения отменяются пять ночных рейсов между Киевом и Вильнюсом и два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам предложат перенести бронирование на другие рейсы.

В то же время дневные рейсы airBaltic сохраняются – на этой неделе авиакомпания ежедневно продолжит летать между Киевом и Ригой и выполнять два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Напомним, ранее мы писали, какие компании приостановили рейсы и не заходят в воздушное пространство Украины.

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