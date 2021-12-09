Авиа по цене билета на поезд. Туристам станет проще путешествовать между двумя украинскими городами

Air Ocean Airlines запускает новый рейс из Киева

С декабря 2021 года рейсов из Киева в Харьков станет больше: украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила запуск нового рейса по маршруту Киев – Харьков, пишет Lowcostavia.com.ua.

Первый вылет запланирован 24 декабря 2021 года

Полеты будут осуществляться из аэропорта "Киев" ("Жуляны") шесть дней в неделю (кроме субботы).

Расписание рейсов Киев-Харьков в две стороны:

Вылет из Киева – 20:15, прилет в Харьков – 21: 25.

Вылет из Харькова – 7: 35, прилет в Киев – 8: 45

Продолжительность перелета – 1 час 10 минут.

Билеты уже можно приобрести по цене от 957 грн в одну сторону и 1930 грн в две стороны.

Отметим, на сервисе бронирования билетов "Укрзализныци" в первой половине декабря доступны билеты категории "люкс" на поезд из Киева в Харьков по цене от 736 гривен.

Как долететь из Киева в Харьков с другими авиакомпаниями

Мы просмотрели актуальные цены на перелеты из Киева в Харьков от других авиаперевозчиков. Среди них – МАУ (Wind Rose).

Ориентировочная стоимость билетов в Харьков на декабрь в одну сторону:

Wind Rose от 2 136 грн.

Фото: Примеры цен на рейсы из Киева в Харьков от разных компаний (скриншот с сайта google.com/travel)

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