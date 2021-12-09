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Авиа по цене билета на поезд. Туристам станет проще путешествовать между двумя украинскими городами

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 14:14
Авиа по цене билета на поезд. Туристам станет проще путешествовать между двумя украинскими городами Фото: Панорама Харькова, Украина (unsplash.com/yaroslav-romanenko)
Автор: Евгения Тугушева

Air Ocean Airlines запускает новый рейс из Киева

С декабря 2021 года рейсов из Киева в Харьков станет больше: украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила запуск нового рейса по маршруту Киев – Харьков, пишет Lowcostavia.com.ua.

Первый вылет запланирован 24 декабря 2021 года

Полеты будут осуществляться из аэропорта "Киев" ("Жуляны") шесть дней в неделю (кроме субботы).

Расписание рейсов Киев-Харьков в две стороны:

  • Вылет из Киева – 20:15, прилет в Харьков – 21: 25.
  • Вылет из Харькова – 7: 35, прилет в Киев – 8: 45

Продолжительность перелета – 1 час 10 минут.

Билеты уже можно приобрести по цене от 957 грн в одну сторону и 1930 грн в две стороны.

Отметим, на сервисе бронирования билетов "Укрзализныци" в первой половине декабря доступны билеты категории "люкс" на поезд из Киева в Харьков по цене от 736 гривен.

Как долететь из Киева в Харьков с другими авиакомпаниями

Мы просмотрели актуальные цены на перелеты из Киева в Харьков от других авиаперевозчиков. Среди них – МАУ (Wind Rose).

Ориентировочная стоимость билетов в Харьков на декабрь в одну сторону:

  • Wind Rose от 2 136 грн.

Авиа по цене билета на поезд. Туристам станет проще путешествовать между двумя украинскими городамиФото: Примеры цен на рейсы из Киева в Харьков от разных компаний (скриншот с сайта google.com/travel)

Напомним, ранее мы писали, что курорт Драгобрат открывает новый горнолыжный сезон 2021-2022.

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