Антиген-тесты и вакцины. В ЕС предложили изменения к COVID-сертификатам

Европейская комиссия планирует внести несколько изменений в цифровой COVID-сертификат ЕС, поскольку идее создания документа уже почти год, и документ требует изменений. Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

В предложенииКомиссия ЕС рекомендовала внести некоторые поправки в Регламент о выдаче и использовании сертификата COVID. Кроме того, предложили, чтобы документ действовал еще один год.

"Европейская комиссия предлагает продлить цифровой сертификат ЕС на COVID-19 на год, до 30 июня 2023 года. Сегодня Комиссия принимает предложение, чтобы убедиться, что Европейский парламент и Совет могут своевременно завершить законодательные процедуры до принятия текущего Регламента, срок которого истекает", — отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Там же перечислены следующие изменения, которые должны быть внесены в Регламент, чтобы лучше адаптировать документ к развитию эпидемиологической ситуации:

В связи с высоким спросом на тестирование, включить тесты на антигены, проводимые в лабораториях, в число тестов, на основании которых могут быть выданы COVID-сертификаты;

Убедиться, что в сертификаты включено правильное количество доз вакцины против COVID-19, даже если гражданин получил дозы в разных государствах-членах ЕС;

Обеспечить выдачу сертификата тем, кто участвует в испытаниях новых вакцин против COVID-19, с целью поощрения дальнейшей разработки таких препаратов.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что использование цифровых сертификатов "для внутренних целей остается открытым вопросом", который должны решать государства-члены на своей собственной территории.

Фото: В Еврокомиссии также призвали государства-члены согласовать срок действия сертификатов, используемых для внутренних целей, со сроком действия, установленным для поездок на уровне ЕС (unsplash.com/guillaume-perigois)

Там подчеркнули, что Положение о сертификате не предписывает и не препятствует использованию документа для таких целей.

В Еврокомиссии также призвали государства-члены согласовать срок действия сертификатов, используемых для внутренних целей, со сроком действия, установленным для поездок на уровне ЕС.

Чтобы изменения были введены до 30 июня этого года, когда истекает срок действия Положения о сертификате, Комиссия призвала парламент и Совет ЕС принять предложение как можно скорее.

В Еврокомиссии планируют опубликовать второй отчет о Регламенте ЕС о цифровых сертификатах COVID к концу следующего месяца. Первый отчет был опубликован в октябре 2021 года.

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