Аномальное явление: ливень затопил отели на египетском курорте

На египетском курорте произошло крайне редкое погодное явление – ливень с грозой и молниями, затопивший улицы и отели. Видео непогоды появилось в соцсетях.

Вчера, 4 февраля, на район Шарм-эль-Шейха обрушился ливень с грозой. Очевидцы говорят, что в городе затопило улицы, вода попала на нижние этажи отелей, в результате чего произошло отключение электричества, воды и интернета.

"Катаклизм" на курорте

Видео и фотографии ливня туристы публикуют в соцсетях. На кадрах видно, как на фоне темного неба над пальмами разражаются молнии. На видео видно потоки воды, несущиеся с большой скоростью по улицам Шарм-эль-Шейха.

"В ночь с 3 на 4 февраля в Шарм-эль-Шейхе случился катаклизм, по словам местных, – ливень с ураганом, после которого наутро остались большие лужи и замуленные дороги", - рассказала РБК-Украина украинка Елена Балан, которая зимует в курортном городе.

Фото: Отдых в Шарм-эль-Шейхе (mochileiros.com)

По ее словам, в большей части города ночью пропало электричество, вода и интернет. Жители ночью в потемках убирали воду в домах.

"Соседи говорили, что гроза захватила даже Дахаб в сотне километров от Шарма. Для Египта такая погода воспринимается как конец света – ливни настолько большая редкость, что никакой системы отвода воды нет – затапливает не только дороги, но и жилье", - отметила она.

Также значительно пострадали улицы Старого города – в них хлынула вода с грязью из пустыни.

Видео: Потоки на улицах Шарм-эль-Шейха в Египте (YouTube/Tetova News)

Как пострадали отели с туристами

Между тем туристы в отелях вряд ли испугались грозы с молниями, но явно удивились такому явлению в пустыне. В соцсетях уже появились видео, как вода течет по полу первых этажей в отелях, и какие последствия буря оставила на территории вокруг гостиниц.

Одно из таких видео опубликовано в одной из групп Facebook, посвященной туристической тематике. В публикации видно, как работники отеля Rehana Sharm Resort, Aqua Park&​​Spa 4* убирают воду в холле и на территории возле бассейна. В комментариях к публикации другие участники группы добавляют, что пострадали много отелей. Например, IL Mercato.

Видео: Последствия ливня в Египте (facebook.com/Галя Балувана)

Между тем, туристические агенты говорят, что погода на отдых туристов не повлияла.

"Мои туристы как раз отдыхают там в отеле Four Seasons. Их особо не зацепило - отель каскадный, все в море пошло. Писали оттуда: "Молния и ливень. Бассейны грязные, море тоже. Но уже чуть лучше", - рассказывает РБК-Украина Марина Казакова, основательница турагентства Kazakovs Travel.

Не жаловались также туристы и у Олеси Маниной из компании "Подорож у мрії".

"Туристы не жаловались и не делились впечатлениями. Но знаю, что в некоторых отелях были грязные бассейны и вода попала в номера на нижних этажах. Работники отеля быстро справились с неполадками", - отмечает она.

Фото: Один из затопленных отелей (booking.com)

По словам турагента, такой сильный ливень случился впервые за пять лет. Обычные дожди в Египте бывают всего пару раз в год.

"На следующий день погода уже была хорошая для отдыха на море - тепло и светило солнце. Вообще эта зима достаточно теплая, погода отличная. Вода 22-23 градуса тепла, воздух около 27-28 градусов днем", - поделилась наблюдениями Олеся Манина.

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