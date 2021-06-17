Альтернатива Сейшелам и Мальдивам: экзотическая страна открывается для украинских туристов

Еще одна курортная страна открывается для туристов – с 15 июля на Маврикий смогут прилетать вакцинированные и невакцинированные иностранцы. В островном государстве начаинается первый этап восстановления туризма, сообщает местный офис по туризму mymauritius.travel.

Сначала путешественники смогут отдыхать на условиях, которые уже опробованы в других туристических странах – например, на Шри-Ланке и Таиланде. Это значит, что первые две недели они проведут на территории отелей и периодически будут сдавать ПЦР-тесты.

По экзотике и качеству отдыха остров Маврикий до пандемии сравнивали с другими курортными направлениями в Индийском океане - Сейшелами и Мальдивами. Остров называют изумрудной звездой благодаря живописной природе и редкой фауне.

В условиях ограниченного списка открытых туристических стран это направление может привлечь немало отдыхающих со всего мира. Поедут ли украинцы на Маврикий в условиях пандемии – в материале.

Правила для поездки на Маврикий

Островное государство примет иностранных путешественников с 15 июля 2021 года. Остров будет открываться поэтапно в течение года. Первая фаза - до 30 сентября 2021 года - позволит вакцинированным путешественникам отдыхать на островных курортах.

Фото: Пляжный отдых на Маврикии (pixabay.com)

Путешественники в возрасте 18 лет и старше должны быть полностью вакцинированы одобренными ВОЗ препаратами – например, Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen (Johnson & Johnson), Sinovac или Sinopharm.

Иностранные туристы пройдут ПЦР-тест прибытии в аэропорт Маврикия, а также на 7-й и 14-й день курортного отдыха, в зависимости от обстоятельств. Также тест понадобится за 5-7 дней до отъезда.

Отдыхающие смогут пользоваться удобствами на территории выбранного курорта, включая бассейн и пляж, поля для гольфа. Закрытыми останутся спа-центры. Список предварительно одобренных безопасных отелей будет доступен с 20 июня на сайте mauritiusnow.com.

Если туристы останутся на срок более 14 дней и во время пребывания на курорте получат негативный результат ПЦР-теста, то смогут исследовать достопримечательности острова. Однако при более коротком пребывании они могут покинуть курорт раньше и вернуться домой.

Во второй фазе с 1 октября 2021 года вакцинированным путешественникам будет разрешен въезд без ограничений при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета.

Фото: Отель на Маврикии (pixabay.com)

И на первом, и на втором этапах невакцинированные путешественники будут подвергаться 14-дневному карантину в номере.

По последней информации украинского МИД, въезд гражданам Украины в Республику Маврикий разрешен при условии двухнедельной самоизоляции и предварительной оплаты отеля. А также - негативного теста на коронавирус, проведенного не ранее 72 часов до момента прибытия в страну.

Во время пребывания на самоизоляции обязательно повторное прохождение теста на COVID на 7-й и 14-й день пребывания в карантине.

Поедут ли украинцы на курортный остров?

При нынешних условиях поездки на Маврикий немногие украинцы отправятся отдыхать на этот курортный остров, считают эксперты туристического рынка. Это направление и до пандемии не пользовалось большим спросом из-за сложного перелета и высокой стоимости отдыха.

"На Маврикий очень мало людей летали из Украины. Это очень избирательные туристы с большим средним чеком, которые хотели объездить много стран. Это могут быть одиночные заявки в туристические компании", - рассказал РБК-Украина руководитель сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

А если учесть условия въезда и отдыха, то в этом сезоне желающих попасть на Маврикий вообще может не быть, добавляет он. В этом году Мальдивы стали популярным направлением, и туда было поставлено много рейсов.

Фото: Пейзажи на Маврикии (pixabay.com)

Эксперт объясняет: для туристов большую роль играют даже не условия въезда, а количество перелетов.

"Когда есть прямой перелет без стыковок и благодаря этому получается хорошая цена на тур – это одна ситуация. А если лететь нужно лететь с пересадкой в Дубае или Стамбуле, нужно очень хотеть попасть именно на Маврикий", - отмечает специалист.

Олег Кулик добавляет: есть "средние" страны по экзотическим направлениям, например, Шри-Ланка, Таиланд, более бюджетная Танзания. А есть более дорогие направления – это Мальдивы, Доминикана и Мексика с прямыми перелетами. Маврикий и Сейшелы относятся к дорогим, но лететь туда нужно с пересадками.

Напомним, мы писали, что украинцы бьют рекорды по посещению Анталии.

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