Альтернатива Карпатам: где еще можно покататься на лыжах в Украине

Горнолыжные комплексы в крупных городах для зимнего сезона

Любители активного спорта и влюбленные в горы ждут зимы, чтобы отправиться на горнолыжные курорты. Однако из-за большого расстояния к горному региону от многих городов не у всех есть возможность выбраться в Карпаты.

РБК-Украина разбиралось, где в крупных городах не горной местности можно окунуться в атмосферу горнолыжного курорта и научиться кататься.

Днепр: лыжные склоны в центре Украины

В черте города у одной из балок Днепра расположен комплекс "Лавина". Здесь в снежную погоду условия приближенные к горнолыжному курорту. Работает подъемник для лыжников и сноубордистов, который поднимает на 250-метровую гору. Есть отдельная горка для тюбинга, каток, лавки с уличной едой и горячими напитками, ресторан и гостиница.

Фото: Комплекс, где можно покататься на лыжах в Днепре (facebook.com/LavinaPark)

Курорт оборудован искусственными пушками, поэтому снег на трассах есть почти всегда. Можно взять снаряжение и одежду напрокат. Оплата осуществляется за один подъем или по абонементу. Подъем на гору мультилифтом стоит 25 грн в будние и 30 грн в выходные дни.

Прокат снаряжения на 3 часа стоит 200 грн. Можно взять уроки катания у инструктора, стоимость 1 часа катания составляет 600 грн.

Фото: Склоны в Днепре (Ольга Орехова)

Одесса: два склона неподалеку от города

На юге страны также можно покататься на лыжах. В селе Березовка под Одессой расположился одноименный курорт. Дорога сюда из города занимает около часа.

Здесь есть два склона для катания на лыжах и сноуборде длиной 650-700 метров, перепад высот достигает 90 метров. Также есть детский склон и спуск для тьюбов. Работают снежные пушки.

Фото: Катание на лыжах под Одессой (facebook.com/Валерия Полянская)

Стоимость. Час катаний по будням - 200, в выходные - 250 грн, 3 часа – 300 грн и 400 грн в будни и выходные. Стоимость ски-паcса (абонемента) на день составляет 500 грн по будням и 700 грн в выходной.

Фото: Склоны в селе Березовка (facebook.com/actioncityberezovka)

Цена за аренду снаряжения составляет 200 и 250 грн. Если вы впервые на лыжах, то можно воспользоваться услугами инструктора – стоит это 450 грн в час или на день - 1800 грн в будний и 2200 грн - в выходной. На курорте постоянно работают снежные пушки.

Харьков: ночное катание и горнолыжная школа

Комплекс "Харьковская Швейцария" предлагает две трассы длиной по 300 метров каждая. Поднимают на горки два бугельных подъемника.

Стоимость. Один подъем стоит 30 грн, абонемент на 4 часа – 250 грн по будням. Для новичков работает учебный склон. В выходные стоимость одного подъема - 30 грн, действуют различные виды абонементов. С субботы 23:00 на воскресенье (до 02:00) работает услуга "ночное катание".

Прокат снаряжения на один день стоит 200 грн. Также здесь есть трасса для тюбинга (оплатить нужно 50 грн за один подъем). Работают горнолыжная школа, ресторан и парковка.

Фото: Склоны комплекса в Харькове (mykharkov.info)

Рядом расположился комплекс Extreme Style. Здесь можно покататься на трассах длиной 400 метров, на которых есть участки различной крутизны. Работают два бугельных подъемника.

Стоимость. Аренда снаряжения стоит 250 грн в час и 300 грн в день в течение недели. Стоимость одного подъема – 30 грн в любой день. Абонемент на 3 часа – 300 грн. Стоимость услуг инструктора – 500 грн за час. Прокатиться на тьюбинге можно за 200 грн в час и 250 грн - за два часа. Работает ночное катание с 22:00 до 02:00.

Львов: трасса длиной в километр

В 35 километрах от города расположился курорт "Сказочная Поляна". Здесь можно покататься на трассе длиной в 950 метров.

Фото: Один из комплексов расположился и под Львовом (facebook.com/kazkovapolyanacomua)

В этом сезоне здесь можно было наблюдать ажиотаж на катание: туристы говорили, что снаряжения хватало не всем.

Стоимость. Цена за один подъем составляет 30 грн, абонемент на 25 подъемов – 400 грн (февраль и март). Работает мультилифт и бугельный подъемник. Работа инструктора стоит 400 грн за час. Работает также большой тьюб, мультилифт, кафе на вынос.

Киев: сноу-парк для опытных лыжников и трассы для новичков

"Протасов Яр" – главный горнолыжный комплекс столицы, расположившийся в черте города. Является базой олимпийской подготовки сборных Украины по горнолыжному спорту и сноубордингу, учебным и тренировочным центром детских и юношеских спортивных школ Киева.

Здесь часто проводят всеукраинские и международные соревнования.

Фото: В Киеве для катания на лыжах можно поехать в Протасов Яр (facebook.com/ProtasivYar)

На территории комплекса функционируют четыре трассы разного уровня сложности: учебная – длиной 150 метров, для начинающих – 175 метра, средней сложности – 500 метра и сложная - длиной в 320 метров с перепадом высот в 80 метров.

Также есть сноу-парк для опытных лыжников с трамплинами, рейлами и фигурами различной сложности. В комплексе работает ресторан.

Фото: Панорама на Киев со стороны комплекса (facebook.com/ProtasivYar)

Стоимость. Цена за подъем на большом или малом подъемнике составляет 20 грн, в выходные – 35 грн. Абонемент на 2 часа – 200 и 300 грн в будний день и выходной соответственно. Аренда комплекта лыжного снаряжения выдается на весь прокатный день с 10.00 до 22.00 и стоит 250 грн, а сноубордного – 300 грн.

Также действует услуга "ночное катание" с субботы с 22:30 до 04:00 воскресенья с безлимитным пользованием подъемниками и выходом на снег. Кроме того, можно приобрести сезонные абонементы с безлимитным катанием стоимостью от 3500 до 5000 грн. Индивидуальное занятие с инструктором стоит 500 грн в час.

Фото: Здесь работают снежные пушки (facebook.com/ProtasivYar)

К слову, в относительно новом курорте "Гвоздов" под Киевом есть два лыжные склона протяженностью по 220 метров.

Стоимость. Абонемент на подъемник с 10:00 до 21:00 стоит 300 грн за 2 часа. Один подъем стоит 25 грн с 10 до 16:00 и 30 грн - с 16:00 до 21:00. По выходным – 50 грн за подъем в течение дня. Также на территории работают инструкторы. В комплексе есть ресторан и отель, построенный в виде старинного замка у озера.

Черкасская область: комплекс, популярный у киевлян

Комплекс "Водяники" в Черкасской области популярен среди киевлян, несмотря на большое расстояние до этого места от столицы. Здесь есть четыре трассы, на сегодня из них работают пока только две. Трасса длиной 450 метров и перепадом высот 65 метров (степень сложности - "синяя"), и зеленая длиной 650 метров и перепадом высот 45 метров (степень сложности - "зеленая").

"Красная" трасса длиной 800 метров и сноу-парк - закрыты. Маршрут из Киева на авто: Киев - Белая Церковь - Тараща - Лысянка - Звенигородка - Водяники.

Фото: Комплекс в Черкасской области (facebook.com/vodyaniki)

Городские курорты вполне могут стать альтернативой карпатским для тех, кто хочет провести выходной с семьей, не уезжая далеко или потренироваться перед поездкой в гор.

Из новинок сезона комплексов - "ночные катания", которые позволяют покататься дешевле и дольше. Большинство из перечисленных локаций оборудованы снежными пушками, что обеспечивает снежный слой на трассах даже в бесснежную погоду.

Но часто работа городских комплексов сильно зависит от погодных условий: при крайне низких или слишком высоких температурах трассы могут быть закрыты. Поэтому эту информацию стоит проверять заранее на сайтах или с помощью веб-камер.

Напомним, ранее мы писали, где недорого покататься на лыжах в Карпатах.

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