Альтернатива Египту. Популярная туристическая страна возобновляет авиарейсы

Марокко вновь откроет свое воздушное пространство для международных рейсов с 7 февраля, сообщило в четверг государственное информационное агентство (MAP).

Ранее страна ввела строгие ограничения и запретила все входящие международные пассажирские рейсы в ноябре из-за опасений по поводу варианта коронавируса Омикрон, передает Reuters.

Отметим, туристические поездки в Марокко приостановлены из-за временного запрета на поездки, введенного в целях предотвращения распространения COVID.

Также в ноябре 2021 года в стране были приостановлены все прямые коммерческие пассажирские рейсы из-за рубежа.

Фото: Шафшаван, Марокко (unsplash.com/heidi-kaden)

Как можно будет попасть в страну после возобновления рейсов

Когда полеты возобновятся, некоторые путешественники смогут посетить королевство при определенных условиях. В Министерстве здравоохранения страны отмечают, что создадут списки стран A, B и C. У каждой из них есть правила, которым необходимо следовать для въезда в Марокко.

Серди украинских туристов до пандемии многие сравнивали Марокко с Египтом – некоторые называли схожие особенности отдыха. Однако туристические эксперты говорят, что в Марокко пока не так развита отельная база и разнообразие отдыха.

Напомним, мы писали, какие страны все еще полностью закрыты для туризма в 2022 году.