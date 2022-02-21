Air France отменила рейсы в Киев и обратно на 22 февраля

В компании ранее заявляли, что все полеты в Украину выполняются по графику

Компания Air France отменила рейсы в Киев и обратно 22 февраля.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что Air France отменила рейсы в Киев и обратно 22 февраля "из-за ситуации на Украине", сообщили изданию в пресс-службе.

Других подробностей, в том числе о возможности возврата билетов и дальнейших полетов в Киев, в компании пока не сообщили.

При этом 19 февраля в компании заявляли, что продолжают выполнять рейсы в Украину по графику.

"Air France продолжает осуществлять полеты в Киев в нормальном режиме. Еще один прямой рейс в Киев запланирован 22 февраля", — говорил ранее представитель компании.

В субботу, 19 февраля, немецкая компания Lufthansa приостанавливает все полеты в Киев, а Austrian Airlines - из Киева и Одессы.

Также "Скандинавские авиалинии" прекратили полеты над украинским небом.