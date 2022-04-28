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Абсолютный рекорд c 1939 года. Американцы массово поддерживают украинских беженцев, - опрос

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 12:22
Абсолютный рекорд c 1939 года. Американцы массово поддерживают украинских беженцев, - опрос Фото: Помощь украинским беженцам в США (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В США - самый высокий процент поддержки разрешения на въезд беженцев в страну

Рекордное количество американцев поддерживает украинских беженцев, свидетельствуют данные недавнего опроса.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Gallup.

Согласно опросу Gallup, рекордные 78% американцев поддерживают разрешение на въезд в США до 100 000 беженцев из Украины. Это самый высокий процент поддержки разрешения на въезд беженцев в США с 1939 года — с того времени, как компания начала проводить опросы о ситуации с беженцами в стране.

"Опрос показал, что большинство представителей любого пола, возраста, уровня образования и политической идеологии поддерживает въезд украинских беженцев, в том числе 61% республиканцев, 79% независимых и 92% демократов", — говорится в публикации.

Только 16% американцев после Второй мировой поддержали въезд беженцев

Предыдущий рекорд был в 1999 году, когда 66% американцев поддержали разрешение на въезд в США нескольких сотен этнических албанских беженцев из Косово.

"Единственная другая ситуация, получившая такую поддержку большинства из опрошенных Gallup, была в 2018 году. Тогда 51% поддержали разрешение на въезд в США нескольких тысяч человек из Гондураса и других стран Центральной Америки.

Абсолютный рекорд c 1939 года. Американцы массово поддерживают украинских беженцев, - опрос

Фото: Результаты опроса американцев компанией Gallup (скриншот с сайта gallup.com)

Исторически сложилось так, что американцы не очень поддерживали допуск беженцев в страну, показывают данные Gallup. В 1946 году, через год после окончания Второй мировой войны, только 16% поддержали разрешение на въезд в США большего количества еврейских и других европейских беженцев, чем разрешено законом.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, почти 13 миллионов украинцев оказались в затруднительном положении или находятся в районах, которые они не могут покинуть из-за угроз безопасности.

Также в ООН прогнозируют, что число украинских беженцев достигнет 8 миллионов людей.

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