300 евро за двоих: туры в Черногорию на лето предлагают в два раза дешевле

С началом лета украинцы активно выбирают зарубежные курорты для отпуска на берегу моря. В этом году у туристов появилась возможность сэкономить и отдохнуть на европейских курортах в два раза дешевле.

По данным сайтов онлайн-бронирования туров, в тройке самых доступных по цене стран на середину июня оказались Болгария, Черногория и Греция.

Отдохнуть на море в этих государствах в ближайшие дни можно по цене от 300 евро за двоих. Впрочем, у Черногории есть неоспоримое преимущество –одновременно можно сэкономить и на двух ПЦР-тестах.

В этом сезоне украинцы могут въезжать в Черногорию без каких-либо ограничений – без виз и ПЦР-тестов. Путешественники также могут сделать бесплатные ПЦР-тесты в Черногории для возвращения домой, а в случае болезни лечить от COVID на отдыхе обещают за счет государства.

В новом сезоне туристам предлагают скидки

По данным местных властей, в Черногории более благоприятная статистика по заболеваемости COVID, чем на Кипре, в Хорватии, Греции и Турции. Об этом в мае перед началом нового сезона рассказал Игорь Галич, директор Института общественного здравоохранения Черногории.

Фото: Достопримечательности в Будве (pixabay.com)

На сегодняшний день Минздрав Черногории уже смягчил карантинные меры: в стране полностью отменили ночной комендантский час и разрешили передвижение между регионами.

На открытых площадках ресторанов недавно разрешили исполнение живой музыки до 10 часов вечера.

В этом сезоне в Черногории для украинских туристов также предлагают скидки на проживание и экскурсии. Об этом РБК-Украина рассказал директор туристической компании "Обала Тревел" из Будвы Драгомир Мичович.

"Мы ждем туристов из всех стран, но больше всего – украинцев. В прошлом году из всех туристов украинцы были в лидерах", - отметил он.

Цены снижаются и на сайтах украинских туристических компаний. Например, во второй половине мая неделя в 4* отеле в Будве стоила от 19805 гривен за двоих, в Рафаиловичах – от 21106 гривен в 3* отеле, а в Бечичах – от 23053 гривен в 4*. В то же время в Которе можно было провести неделю по цене от 25 тыс. гривен в 3* отеле.

Фото: Курорт Рафаиловичи (booking.com)

Сколько стоят горящие туры в Черногорию

Отправиться из Киева на курорты Черногории в ближайшие дни можно по цене от 185 евро с человека (13 июня из Киева), по данным сайта misto.travel.

Например, у туристической компании "Пилигрим" отдых для двоих на 7 ночей в 4* гостинице в Будве без питания обойдется в 11 180 гривен (за двоих с вылетом из Киева 17 июня (163 евро с человека). Также остановиться в 2* отеле без питания в Будве можно по цене 315 евро за двоих с вылетом 16 июня.

А "горящий тур" в 4* отеле с питанием "завтрак и ужин" на курорте Чань можно приобрести со скидкой 62% за 16 000 гривен за двоих на 17 июня с вылетом из Львова.

У сети агентств "Поехали с нами" отдохнуть в Будве в 3* апартаментах с кухней можно по цене от 6 622 гривен с человека с вылетом 13 июня. В Рафаиловичах в 3* отеле можно провести неделю по цене от 8486 гривен с вылетом 30 июня из Одессы.

Фото: Вариант размещения в апартаментах с кухней (booking.com)

У туристической компании "Farvater" недельный отдых в Черногории можно найти по цене от 10 770 гривен (315 евро) в апартаментах Будвы с вылетом 16 июня. Проживать с завтраками можно по цене от 13 779 гривен (403 евро) за двоих. Отдохнуть в 4* отеле с завтраками можно по цене от 15967 гривен на этом же курорте с вылетом 13 июня, в Рафаиловичах – на 800 гривен дороже.

При этом в 5* отеле с завтраками в Петроваце неделя обойдется в 25 438 гривен с вылетом 13 июня. Во второй половине мая самые дешевые туры на этот курорт стоили от 32 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что путевки в Хорватию в начале сезона предлагают с рекордными скидками.

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