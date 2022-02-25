Тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой

Тем, кто оказался на момент вторжения России в другой стране, дают убежище и предлагают помощь
Тысячи украинских туристов застряли за рубежом из-за закрытия воздушного пространства Украины вследствие нападения России.
Как сообщает TRAVEL РБК-Украина, гражданам , которые остались в других странах, предлагают несколько вариантов: как вернуться или переждать некоторое время за границей.
Вчера Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации украинцам, которые вынужденно остаются за границей из-за закрытия украинского неба.
"В связи с этим рекомендуем гражданам Украины, которые находятся за рубежом, оставаться в местах временного проживания, следить за дальнейшим развитием событий, зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua) и поддерживать связь с соответствующими посольствами/консульствами Украины для дальнейших инструкций", - говорится в сообщении.
Контакты указаны на главных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений.
Это обращение также публикуют на официальных страницах посольств Украины в разных странах.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил "Интерфакс-Украина", что ведомство договорилось с Польшей об эвакуации через ее территорию украинских граждан, которые остались за рубежом, пишет "Европейская правда".
По данным издания, только у туроператора AZUR за рубежом остаются 12,42 тысячи туристов.
Больше всего – в Египте (8,45 тысяч человек) и Доминикане (1933 людей). Также по несколько сотен туристов "застряли" в других курортных странах: Занзибаре, Мальдивах, Мексике, Турции, на Кубе.
В ближайшие 10-14 дней из Египта планирует эвакуировать около 3 тысяч человек авиакомпания Bees Airline.
Министерство инфраструктуры продолжает подсчеты граждан, которые будут нуждаться в возвращении на родину.
Фото: Туристы в Хургаде (unsplash.com/adrian-dascal)
Вчера египетские отели получили письма из Египетской ассоциации гостиниц и Министерства туризма и древностей Египта о том, чтобы бесплатно продлить размещение украинских гостей в связи с российским вторжением в Украину, о чем сообщило Посольство Украины в Египте на странице в Facebook.
У специалиста по подбору туров Марины Казаковой в Египте находятся 8 туристов.
"Они бесплатно остаются в своем отеле и своих номерах до момента, пока не появится возможность их вывезти", - рассказала она РБК-Украина.
В соцсетях туристы в Египте подтверждают, что их оставили в отелях после окончания путевок и кормят.
Некоторые объекты в Египте предлагают приютить украинцев на определенный срок.
"В связи с нынешними условиями в Украине и закрытием аэропортов в Украине, есть возможность на бесплатное размещение и проживание семьи в комплексе "Нур плаза" без платы за проживание в Хургаде. Пока ситуация не стабилизируется и они снова вернутся в свою страну", - говорится в одном из таких объявлений.
Фото: Тысячи украинских туристов останутся в отелях Египта бесплатно (unsplash.com/branden-leighty)
Предлагают помочь с проживанием и местные жители.
"У меня есть еще одна красивая меблированная квартира. Я рад предоставить ее в распоряжение Посольства Украины в Египте для размещения некоторых украинских туристов, которые сейчас находятся в Египте", - написал Gamal Ezzeldin Ayad о жилье в Каире.
Одна из туристок, которые "застряли" за границей - Марина Казакова. Также в других странах находятся еще 8 ее клиентов.
"Застряла в Париже. Должна была сегодня по плану вылетать. Связалась с консульством, жду информацию по вывозным рейсам. Пришлось на несколько суток продлевать проживание за свой счет", - рассказала она.
По ее словам, она находится во Франции в рабочей поездке. Часть ее коллег из туристического бизнеса вчера вылетели в Будепешт и Краков, а оттуда уже будут добираться домой.
Фото: Туристы в соцсетях просят о помощи (скриншот РБК-Украина)
"Застряли" туристы и в других локациях – например, самостоятельные путешественники в Турции и ОАЭ. Из-за отмены рейсов они ищут советов, как добраться в Украину или найти доступное размещение в стране пребывания.
Между тем, в соцсетях появились посты поддержки, где предлагают разместить украинцев: в Стамбуле, Каппадокии, Азербайджане, Грузии (Гудаури).
Фото: Туристам предлагают помощь за рубежом (скриншот РБК-Украина)
Туристам, оставшимся за границей в рамках пакетных туров, дал советы специалист по туризму Максим Шахалов на странице в Facebook.
"Из-за закрытого неба туроператоры не могут вернуть вас в Украину, а некоторые туроператоры решили временно приостановить свою операционную деятельность. Военное положение - это форс-мажор, который ограничивает ответственность тур оператора", - объясняет он ситуацию с точки зрения туристической компании.
Он рекомендует туристам принять следующие меры в первую очередь:
1. Обратиться к отельному гиду за разъяснениями, продлят ли ваше проживание платно/бесплатно в случае отмены рейса.
2. Искать самостоятельно жилье в ближайшее время уже сейчас.
3. Покупать самостоятельно билеты ближе к Украине (Польша, Венгрия) и возвращаться по земле,
4. Перелетать туда, где дешевле жить до нормализации ситуации (например, в Турцию).
Обязательно зарегистрироваться в системе "Друг".
Также мы писали, что на границах с Польшей и Венгрией наблюдаются очереди на выезд из Украины.