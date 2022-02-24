Что делать, если не можете вернуться в Украину самолетом: советы туроператоров

Гражданам Украины советуют оставаться в местах временного проживания или возвращаться домой на автобусах

Украинцам, оказавшимся за границей после нападения России на Украину и закрытия воздушного пространства страны, официально советуют временно оставаться в тех местах, где они временно находятся.

Туроператоры также отмечают, что туристов будут возвращать самолетами через Польшу и Молдову.

Официальная информация МИД: "Оставайтесь в местах временного проживания за рубежом и следите за развитием событий"

На сайте МИД Украины сообщается, что из-за высокого риска авиационной безопасности, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) приняло решение о временном закрытии воздушного пространства Украины для гражданской авиации.

"В связи с этим рекомендуем гражданам Украины, которые находятся за рубежом, оставаться в местах временного проживания, следить за дальнейшим развитием событий, зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua) и поддерживать связь с соответствующими посольствами/консульствами Украины для дальнейших инструкций", - говорится в сообщении.

Контакты указаны на главных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений.

Это обращение также публикуют на официальных страницах посольств Украины в разных странах.

Фото: Украинцам за границей советуют временно оставаться там (gettyimages.com)

Самолеты будут садиться в Польше и Молдове: что говорят туроператоры

На страницах некоторых туроператоров туристам сообщили, что они смогут вернуться с отдыха самолетом, который приземлится в соседних странах.

"Уважаемые туристы, просим сохранять спокойствие, мы, как и вы, следим за объявлениями властей.

Воздушное пространство закрыто, самолеты будут садиться в Польше и Молдове. Это пока вся информация, которой мы сейчас располагаем", - пишут в телеграм-канале туроператора "Coral Travel Ukraine".

Также уточняется, что партнеры компании занимаются туристами, находящимися за пределами территории Украины.



"Что касается туров, которые должны были или должны произойти в ближайшие дни, их выполнение приостанавливается, по обстоятельствам, которые от нас не зависят, до стабилизации ситуации и открытия авиапространства", - добавляют в сообщении.

Фото: Автовокзал в Киеве (gettyimages.com)

Вернуться можно бусами и"попутками"

Также в соцсетях желающие вернуться в Украину из европейских стран списываются в соответствующих группах украинцев в этих странах, чтобы ехать одним автомобилем или микроавтобусами, которыми заробитчане обычно ездят домой и передают передачи.

Также мы писали, что на границах с Польшей и Венгрией наблюдаются очереди на выезд из Украины.