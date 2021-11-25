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Авиабезвиз и инвестиции. Шмыгаль рассказал о планах на развитие авиаотрасли в Украине

Новина українською →
Четверг 25 ноября 2021 11:57
Авиабезвиз и инвестиции. Шмыгаль рассказал о планах на развитие авиаотрасли в Украине Фото: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Катерина Гончарова

Глава правительства рассказал, что будет определять сферу в ближайшие годы

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ключевые факторы развития авиационной отрасли Украины. Основные тезисы он перечислил во время инфраструктурного форума, посвященном будущему украинской авиации и туризма, который проходит 25 ноября в аэропорту "Борисполь", передает РБК-Украина.

"По оценкам, в том числе западных экспертов, потенциал авиационной отрасли – это рост в десятки раз. А туристическая отрасль – это еще одна значительная часть нашего ВВП и огромная часть рабочих мест для граждан", - сказал он.

Ключевые факторы изменений украинской авиаотрасли:

  • Соглашение об "открытом небе" как главное событие этого года в авиаперевозках Украины.

"Это своего рода "безвиз", позволяющий либерализовать путешествия украинцев в Евросюз, появляется большая конкуренция авиакомпаний, появляется больше маршрутов. Это также открывает возможность для признания наших авиакомпаний в Украине, поддерживает нашу школу авиастроения в Украине, которой уже десятки лет", - сказал Денис Шмыгаль.

  • Государственные инвестиции в развитие авиационной промышленности. В этом году они составили 3,4 миллиарда гривен.

"Сюда среди прочего входят средства на ремонтные работы в ключевых аэропортах Украины. В частности, 700 млн - на аэропорт в Одессе. Также предусмотрено пополнение уставного капитала аэропорта Борисполь, в том числе на сооружение нового терминала", - добавил премьер-министр.

  • Развитие собственного авиастроения.

"Стратегический документ, который определяет дорожную карту с инвестициями в отрасль и стратегию развития с элементами мирового опыта. Он будет определять развитие авиаотрасли на ближайшие годы. К слову, 45 высокотехнологичных предприятий уже получили налоговые льготы, а инвестиции в отрасль будут увеличиваться" – добавил он.

Напомним, мы писали, что авиабилеты на рейсы в Украину могут подешеветь.

Также мы рассказывали, что в Гостуризме рассказали, как изменился имидж Украины за рубежом.

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