Замки, в которые возвращается жизнь: пять интересных дворцов, которые стоит увидеть во время осеннего путешествия по Украине

Осень - едва ли не лучшее время путешествовать по Украине в поисках известных и малозизведанных локаций с богатой историей. Еще больше возможностей для путешествий открывается в октябре, когда украинцев ждут длинные выходные на Покров - с 14 по 17 октября.

Почувствовать дыхание древности и представить, как веками в каком-то замке или дворце жили люди, можно, посетив сооружения, не только сохранившиеся до наших дней, а начавшие наполняться жизнью.

Больше всего замков можно найти на карте Западной Украины – а значит, экскурсии в них можно совместить с осенней поездкой Карпатами.

Мы собрали пять дворцов и крепостей, которые заинтересуют любознательных путешественников.

Замок Сент-Миклош – княжеская резиденция

Один из замков вблизи Мукачево - Чинадиевский замок Сент-Миклош. Его начали строить в середине 16 века. Крепость принадлежала венгерским князьям Ракоци, с 18 века здание перешло в руки князей Шенборнов. Впоследствии крепость начали перестраивать и превращать в дворцовую резиденцию. В середине 20 века судьба постройки резко изменилась: сперва немцы использовали дворец как тюрьму, затем советская власть размещала в нем различные организации – от сельсовета до воинской части.

Фото: Замок Сент-Миклош (коллаж РБК-Украина)

Только в годы независимости дворец начали спасать от разрушения. Замок Сент-Миклош - первое сооружение, которое государство отдало в аренду частному лицу - в 2001 году художнику Иосифу Бартошу. На первом этаже отреставрирован интерьер, но сами работы продолжаются. В замке устраивают выставки картин. Зайти внутрь разрешается бесплатно, а приобщиться к восстановлению славного сооружения можно благотворительным пожертвованием.

Дворец Сент-Миклош называют Замком любви в честь истории любви ее владельцев.

Меджибожский замок - мощная оборонительная крепость

В Хмельницкой области в селе Меджибож сохранился величественный замок 16 века, хотя его фундамент был заложен еще в 13 веке. Крепость находится всего в 30 километрах от города Хмельницкий. Замок возводили как фортификационное сооружение на мысе между реками Южный Буг и Бужок. Это был мощный форпост, защищавший от нападений с Востока.

Фото: Меджибожский замок (коллаж РБК-Украина)

Сооружение снаружи было бастионом, а внутри отдельно возвели дворец, часовню, казармы, конюшню. Хотя по значимости эта крепость была второй после Каменец-Подольской в этом регионе, она часто меняла хозяев: татар, казаков, поляков, турков. В 17 веке часовню превратили в мечеть. Впоследствии замок вновь стал собственностью польской семьи. В 19 веке крепость была конфискована российскими властями. Ее стены помнят российских царей Николая I и Александра II, украинского политика Павла Скоропадского.

В первой половине 20 века на территории уникального архитектурного памятника обустроили производство – маслозавод. Также местные жители разбирали замок по кирпичу для своих нужд. Лишь в 1960-х годах замок начали постепенно реконструировать, укрепляя стены. Впрочем, в 2014 обвал стен все же произошел.

В крепости работают реставраторы и археологи. Сооружение пока еще не включено в перечень объектов "Большой реставрации" за государственный счет, но это вопрос времени.

Дубенский замок - один из старейших замков Украины

Средневековый замок князей Острожских в городе Дубно Ровенской области датируется 15 веком. Это сооружение – популярная туристическая локация, ведь при посещении можно увидеть как подземелья, так и парадные дворцовые залы.

"Дубенский замок никогда не был взят штурмом, поскольку был прочно укреплен 73 пушками и природно – рекой Иквой с ее многокилометровыми заводями. Под стенами замка ломались татарские копья и шведские сабли. Здесь хранились несметные богатства привезенных из трофеев: драгоценная посуда, книги, картины, иконы, оружие и защитное вооружение, меха, шкуры", - описывают историческую достопримечательность на сайте историко-культурного заповедника "Дубно".

Фото: Дубенский замок (коллаж РБК-Украина)

Отмечается, что Дубенский замок является одним из семи чудес Украины.

Это родовое имение князей Острожских переходило через браки к княжеским династиям: Острожских, Заславских, Сангушков, Любомирских. На территории замка расположены два дворца: дворец князей Острожских с юга, а с северной стороны — дворец князей Любомирских.

В конце 19 века замок был продан военному ведомству, и там поочередно размещались военные части России, Австрии, армии УНР, поляков, красноармейцев, гитлеровцев, советских войск.

Сейчас дворец находится в хорошем состоянии, его постоянно реставрируют, а в музее устраивают экскурсии.

Свиржский замок - впервые открыли для экскурсий

Еще одно оборонительное сооружение 15 века заслуживает внимания - замок в селе Свирж Львовской области. Изначально он строился как крепость, но впоследствии архитектура приобрела более дворцовый вид. В 17 веке замок побывал в руках казаков, татар, турок. В дальнейшем дворец часто меняет хозяев - благородные семьи, но разрушается из-за недосмотра.

Фото: Свиржский замок (коллаж РБК-Украина)

В начале 19 века владельцем стал офицер австрийской армии, но во время Первой мировой войны здание полностью сожгли. За несколько лет хозяин отстроил деревянные части замка. С 1939 года архитектурный памятник перешел советской власти, длительное время там располагалась школа трактористов. В 80-х годах 20 века сооружение передали под опеку Союза архитекторов.

В 2021 году замок впервые открыли для экскурсий. К осмотру открыли 10 помещений, верхний и нижний двор. Организаторы надеются, что Свиржский замок включат в программу государственного финансирования реставрации на 2022 год.

Замок в Жолкве - от величественной истории до восстановления из руин

Замок во Львовской области построен на рубеже 16 и 17 веков за средства гетмана и канцлера Речи Посполитой Станислава Жолкевского. Снаружи были возведены каменные стены с бастионными укреплениями, боевыми галереями с бойницами. Внутри крепости находился двухэтажный дворец с подвалами, где были апартаменты владельца, кабинеты, банкетные залы, казна. Залы были украшены лепниной, картинами итальянских, французских, голландских художников. В отделке использовались мраморные камины, кафельные печи, дорогая мебель и посуда.

Сооружение передавалась по наследству потомкам Жолкевского, пока не перешла в руки Яна Собеского, который в 1674 году стал королем Польши, а городок Жолква - королевской резиденцией и центром общественной жизни страны, одним из политических центров Европы. Через несколько лет замок начал превращаться во дворец.

Фото: Замок в Жовкве (коллаж РБК-Украина)

В середине 18 века замок меняет владельца и переходит в руки литовского князя Михаила Радивила, который достраивает здание. Во дворце организуют бал в честь Наполеона Бонапарта. Со временем замок меняет владельцев и начинает приходить в упадок, в 19 веке его разбирают на стройматериалы.

В 20 веке стены замка становятся свидетелями жестокой истории: допросы и расстрелы НКВД, удержание тысяч обреченных на смерть евреев во времена Второй мировой войны. Впоследствии в здании жили семьи военнослужащих.

На территории действует музей. Сейчас замок реконструируют - отстроена западная башня, в Восточной башне устроены экспозиции. Для осмотра доступны три зала.

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