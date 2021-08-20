Фестивали, концерты и парад: самые яркие события ко Дню независимости в Киеве, которые можно посетить бесплатно

Празднование 30-летия независимости Украины в Киеве будет проходить масштабно - кроме государственных мероприятий, пройдут немало уникальных концертов, фестивалей и соревнований.

Немало зрелищных программ зрителям покажут на воде, на небе и в парках под открытым небом. Всего в Киеве запланировано около 70 различных мероприятий. Мы собрали программу самых интересных из них, на которые можно попасть на праздничных выходных бесплатно.

Как начнется празднование Дня независимости в Киеве

21 августа в 14:00 на Контрактовой площади состоится фестиваль электронной музыки "RadioDay". Выступят украинские диджеи, исполнители хип-хоп, участники украинского TikTok-house.

Хедлайнером станет популярный мировой "Pegboard Nerds" с неповторимым стилем – диджейская группа привезет в Украину новый формат звучания.

Фото: Репетиция концерта "Ковчег Украина" (facebook.com/Kovcheh.Ukraina)

22 августа 2021 года на Михайловской площади в Киеве состоится живой концерт "Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки". В его программе заявлены Джамала, Святослав Вакарчук, реперка Алина Паш и Юлия Санина (солистка группы The Hardkiss), Wellboy, сопрано Оксана Никитюк и тенор Назар Тацишин. Название концерта объясняет его содержание: можно будет услышать лучшие колядки, народные и ритуальные песни, известные произведения прошлых лет и веков.

23 августа в парке имени Тараса Шевченко можно будет насладиться концертом "Пусть цветет моя Украина".

Также в этот день запланированы и зрелищные мероприятия. Например, парусная регата "День независимости", которая пройдет от причала № 6 Киевского речного вокзала (возле церкви святого Николая). На Оболонской набережной, 20, начнется двухдневное спортивно-массовое мероприятие "Матч побратимов 2021" по богатырскому многоборью.

Фото: Парусная регата в Киеве (facebook.com/Ruslan Svirin)

Рядом, в парке "Наталка" можно будет наблюдать плавучую сцену-баржу с мультимедийным артпроектом "Объединяемся", который организует оперная певица Ольга Чубарева с участием итальянских певцов. По замыслу, баржа будет двигаться из Николаева и останавливаться с концертами в городах Украины.

Что можно посмотреть 24 августа

Главное событие дня - торжественный концерт и парад войск на улице Крещатик и Майдане Независимости. Мероприятие включает пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров и артиллерийский салют на Трухановом острове.

Парад войск, который начнется в 9: 30, будет включать три колонны: пешей с представителями всех сил безопасности, делегатов от 15 стран, кинологических подразделений, выступление оркестра. Механизированная колонна продемонстрирует военную технику.

Фото: Репетиция военного парада в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Воздушная колонна завершится пролетом боевых самолетов и запуском сигнальных ракет с дымами с цветами национального флага Украины. А на Киевском речном вокзале и Трухановом острове можно будет наблюдать также торжественное прохождение катеров по Днепру.

"Марш Защитников Украины" начнется в 13:00 в парке Тараса Шевченко до Майдана Независимости через Бессарабскую площадь. Шествием пройдутся ветераны, волонтеры и все желающие.

Спортивные соревнования и демонстрация силы состоятся у Арки Дружбы народов. Ежегодный чемпионат мира по "Street Workout – 2021" начнется в 9:30 возле Арки Дружбы народов. Участие примут более 100 сильнейших атлетов из 15 стран мира.

На Крещатике в этот день запланирована спортивно-презентационная акция "Украина единая".

В рамках Всеукраинского фестиваля "Живой словарь независимости" в парке "Владимирская горка" состоится интеллектуальный ток-шоу марафон, во время которого ведущие во время прямых включений будут общаться с молодежью из разных регионов. Событие продлится с 12 до 21 часов.

В программе - патриотические мастер-классы, разминка с созданием "гуканок", презентация новых символов независимости, VR-батл на мелодии известных украинских групп, вечерний кинофестиваль — презентация патриотического кино от молодых украинских режиссеров. Также в рамках фестиваля гостям покажут 30 мотивационных видеороликов.

Фото: Соревнования у Арки Дружбы народов (wikipedia.org)

"Забег в вышиванках" стартует утром 24 августа на территории ВДНХ. В 7:30 начинается патриотический праздник - профессиональные бегуны и любители всех возрастов пробегут выбранные дистанции от 100 м до 21,1 км. Участие в забеге платное, а вот наблюдать за бегунами в национальном наряде смогут все желающие.

Вечером послушать музыку можно будет возле Театра на Подоле. "Украинские песни от актеров театра на Подоле — песни о любви, о нашем городе, о нашей стране, летнее праздничное настроение, драйв в этот праздничный день никого не оставят равнодушным", - сообщили о планах организаторы.

Напомним, мы писали, какими событиями будут удивлять туристов на День независимости в туристических городах - Львове, Одессе и Каменце-Подольском.

Также стало известно, какая будет погода на главных украинских курортах на длинные выходные 21-24 августа.