Самолеты, воздушные шары и огненные шоу: чем будут удивлять гостей на День независимости в популярных городах Украины

Украинцам к 30-летию независимости страны подготовили яркие и увлекательные мероприятия и развлечения. В популярных туристических локациях устроят шоу и проведут неординарные фестивали. Совместить путешествие по Украине и развлечения на длинные выходные можно во многих регионах.

РБК-Украина собрало самые впечатляющие мероприятия, которые запланированы на ближайших выходных.

Киев: яркие мероприятия под открытым небом

В Киеве состоится первый фестиваль-ярмарка "Путешествуй Украиной", который проведут в музее под открытым небом "Пирогов" - музее народной архитектуры и быта Украины 22-24 августа. Будут представлены все 24 региона и АР Крым. Гостям продемонстрируют ремесла, изделия, также выступят творческие коллективы.

Фото: Фестиваль воздушных шаров в Киеве (facebook.com/balloonfest.com.ua)

Также стоит побывать на фестивале воздушных шаров в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) 23-24 августа. Мероприятие называется "Монгольфьерия. Я - гражданин" - 15 воздушных шаров на поле станут крупнейшей фотолокацией столицы в эти дни. Гостям покажут шоу и дадут возможность подняться в привязанной корзине на высоту 10 этажа. Вход - 290 гривен за группу до 10 человек.

Днепропетровщина: грандиозное авиашоу и концерт

Зрелищное авиашоу "Свободное небо" готовится в Майсккм на Днепропетровщине. Событие состоится 21 августа. В небе будут показывать "высший пилотаж" пилоты-асы, а на сцене выступят украинские звезды, - сообщается на сайте облгосадминистрации.

Фото: Авиашоу "Свободное небо" (facebook.com/vilnoN)

"Шоу будет мощным. Расшили и концертную программу. Музыкой авиафест наполнят популярные певцы", — рассказала заместитель председателя Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Откроет программу певица Руслана, затем выступит кумир молодежи Ivan NAVI. Авиашоу начнется в 12 часов и продлится 3 часа. Сначала казаки из Запорожской области станцуют гопак на сцене, а 30 парашютистов повторят танец в небе. В воздухе развернут огромный флаг Украины. Самолеты будут кружить в зрелищных кульбитах. На аэродроме будут работать детские площадки, фудкорты и ярмарка. Вход свободный.

Львов и Одесса: концерты под открытым небом

Насладиться музыкой и песнями можно будет в Музее народной архитектуры и быта во Львове 22-23 августа.

Семейный концерт состоится на поляне. Помимо концерта, гостям также устроят мастер-классы, прогулку-квест "Музей вблизи", покажут шоу от кинологической школы. Программу мероприятия подробно сообщают на сайте Львовского горсовета. Вход по музейным билетам.

Фото: Концерт в Одессе под открытым небом (facebook.com/OdessaClassics)

Любителей классической музыки в Одессе порадуют концерты под открытым небом, которые проведет пианист, основатель Международного фестиваля Odessa Classics Алексей Ботвинов. Исполнение классических произведений будет соединено с видеоинсталляцией, чтобы "повысить градус зрительских эмоций с помощью видео - и световых эффектов".

Одесский Филармонический Оркестр выступит под руководством Хобарта Эрла. 19 августа состоится концерт под открытым небом "Музыка у моря" у Колоннады Воронцовского дворца. 29 августа 2021 года - open-air "Музыка в крепости" - в Аккерманской (Белгород-Днестровской) крепости. Вход на оба концерта свободный.

Каменец-Подольский: рыцарские бои в старом замке

В Каменец-Подольском историческом музее-заповеднике ко дню независимости проведут экскурсии и фестиваль. 20 августа состоится музейный час для дошкольников, затем – исторический квест "Каменец в лицах в годы независимости" и коллективная выставка.

Фото: Каменец - Подольская крепость (wikipedia.org)

21 августа в Старом замке - военно-исторический фестиваль "Последняя столица 1919-2021", во время его воссоздадут борьбу 1919 года армии УНР против России. Также 23 августа запланирована экскурсия "Каменец - соборная столица УНР" и квест "Найди флаг в Камянце", 24 августа – выставка монет и мастер-класс "Оберег". Участие бесплатное по предварительной записи.

Тернополь: глиняные соревнования и огненное шоу

В Тернополе 26-29 августа в парке Шевченко организуют международный фестиваль гончаров "Не святые горшки лепят". Нынешняя тематика "Керамика Княжеской эпохи".

Всего примут участие около 30 мастеров. Гостям будут проводить мастер-классы, покажут выставку керамики, проведут сеансы глиняной арт-терапии. Также устроят веселые глиняные бои и конкурсы на сноровку среди гончаров. Можно будет почувствовать дух того времени - посмотреть рыцарские поединки и рукопашные бои, пострелять из лука. В программе фестиваля - концерт, розыгрыши призов, огненное шоу по выжиганию огромной глиняной скульптуры. Вход свободный.

Хмельнитчина: фестиваль и тревел-фильмы под открытым небом

В известной туристической локации Бакота (рядом с затопленным в 1981 году селом) мероприятия ко Дню независимости запланированы 21-24 августа. В частности, там состоится "Этнофестиваль странствий "Санта Бакота".

Фото: Пейзаж Бакоты (wikipedia.org)

Для гостей запланировали кинопоказы тревел-фильмов под открытым небом, яркие кадры из фотозон, гастро-туры к местным производителям, выставки икон, вышивки и ковров. Также - мастер-классы, туристическая ярмарка, певческий круг и благотворительная акция детского рисунка.

Фестиваль рассчитан на туристов, которые приедут отдохнуть в живописную локацию на время долгих выходных. Вход свободный, за добровольные пожертвования.

Напомним, ко Дню независимости вакцинированным от коронавируса украинцам будут делать подарки.

Также стало известно, сколько военных и техники примут участие в параде ко Дню независимости.