Храмы, крепости и сокровищница: чем удивляют туристов Прилуки - старинный город на Черниговщине

Не жаркое лето - лучшая пора для экскурсионных поездок по Украине. Черниговщина традиционно является одной из самых привлекательных локаций для путешествий с духом истории: в регионе много достопримечательностей казацкой эпохи и роскошная храмовая архитектура.

Город Прилуки часто включают в экскурсионные маршруты по Черниговщине – вместе с Нежином и семейными поместьями в окрестных районах. Впрочем, эта локация стоит того, чтобы посетить ее и отдельно.

Этот древнерусский город с чрезвычайно богатой историей, юго-восточный форпост Киевской Руси, промышленный город в конце XIX и в течение ХХ века напрасно ассоциируется у многих только с табачной фабрикой, рассказывает РБК - Украина путешественница, автор сайта "архитектурные и природные достопримечательности Украины" Анна Вольф.

"Этот город имеет огромный туристический потенциал. Здесь сохранилось восемь старинных храмов. Согласитесь, не каждый город в Украине такого размера может таким похвастаться. Также в Прилуках было две синагоги. Здание одной теперь используется музыкальной школой, а вторая же находится в состоянии руины", — рассказывает она.

Видео: Город Прилуки с высоты (youtube.com/съемки с квадракоптера)

Места казацкой славы

О Прилуках впервые упоминается в "Поучении детям" князя Владимира Мономаха 1085 года. В городе ему установлен памятник. В 1239 году город разрушили монголы, в середине 15 века Прилуки жили под правлением Литовского княжества. Позже во времена Речи Посполитой в городе базировался казацкий полк - и это дало новый толчок развитию.

Фото: Полковая казна в Прилуках (wikipedia.org)

Прилуки - город размещения казачьего полка из 2 тысяч казаков (20 сотен). Здесь до наших времен сохранилось первое в городе каменное здание - полковая казна. Это единственное сохранившееся фортификационное сооружение 1714 года, которое находится на территории бывшей крепости. В ней хранились оружие, драгоценности, клейноды.

"Небольшое здание, у которого стены не менее метра в толщину, служило своеобразным каменным сейфом. Расположена она за собором Преображения Господня. Этот храм – образец украинского барокко был возведен прилуцким полковником Галаганом в период 1706-1720 годов", — описывает путешественница.

В местном краеведческом музее можно заказать десяток разнообразных экскурсий, включая посещение мест казацкой славы.

"Город времен казачества был обнесен высоким земляным валом и деревянной стеной с башнями и вратами. В средние города находился замок. На этом месте сейчас находится памятник Владимиру Мономаху", — рассказывается на сайте горсовета.

На территории крепости были построены и действовали две церкви: Спасо-Преображенская и Николаевская, которые были построены в 1720 году, разрушены, но со временем восстановлены. Они до сих пор поражают оригинальностью.

Самому музею тоже есть чем удивить: там хранится коллекция народных картин 18-19 веков, портреты, иконы, казацкое оружие, старинная мебель и предметы интерьера.

Городская архитектура и монастыри

Прилуки входит в Лигу исторических городов Украины. Оно имеет свою неповторимую архитектуру, поэтому в экскурсии по городу обязательно включают улочки со старинными зданиями разных веков.

Фото: Бывший театр в Прилуках (chernihivregion.travel)

В городе сохранилась интересная застройка, говорит путешественница. Например, театр Бродского, который возводили с 1900-го по 1930-е годы.

"Бывший театр – архитектурная жемчужина и украшение города – теперь горсовет. Я давно там не была, а благодаря интернету наблюдаю, как город меняется к лучшему. И честно, говоря, хочется поехать еще и находить новые интересности", — рассказывает Анна Вольф.

Возле Прилук расположен Густинский монастырь. Эту церковную крепость туристы знают гораздо лучше, чем сами Прилуки, отмечает она.

Свято-Троицкий женский монастырь в селе Густынь когда-то был одним из самых богатых в Украине после Киево-Печерской лавры. О монастыре в свое время заботились Богдан Хмельницкий, гетманы Петр Сагайдачный, митрополит Петр Могила, Иван Мазепа. В этой знаменитой обители писал акварели Тарас Шевченко.

Сейчас туристов привлекает история и архитектура монастыря, а также – целебный источник, чудотворные иконы и мощи святых.

Фото: Вид на Густынский монастырь сверху (monasteries.org.ua)

Как доехать из Киева в Прилуки

Автобусами: с автостанции "Дарница" в Киеве с интервалом 1,5-2 часа. Время в пути - 2 часа 20 минут. Средняя стоимость-150 гривен.

На авто: дорога по трассе Н-07 (Киев-Сумы) занимает 2 часа 30 минут.

С экскурсионными турами: как правило, посещение города Прилуки совмещают с поездками в другие локации региона. Приводим несколько примеров экскурсий, в которых можно посетить и несколько других интересных мест:

"Казацкое" путешествие в Прилуки и Нежин. "Левобережные полковники". Посещение Густинского монастыря, Прилук и Нежина - "города церквей и студентов" (от 520 грн с человека).

"В гости к Галаганам: Сокиринцы, Прилуки, Густыня". Поездка в Сокиринский парк на фоне дворца, посещения полковой казацкой казны и других мест (от 790 грн с человека).

"Качановка: сады и парки Черниговщины". Поездка в роскошное имение Тарновских, Прилуцкой крепости, осмотр соборов и Густынского монастыря (от 450 грн с человека).

Фото: Имение Галаганов в Сокиринцах (wikipedia.org)

Заказать подобные экскурсии можно в одной из многих туристических компаний: летом у некоторых из них такие туры происходят ежемесячно.

Недавно стало известно, что историческую Боржавскую узкоколейку превратят в музей.

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