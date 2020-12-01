Авиакомпании распродают билеты за бесценок: что кроется за низкой стоимостью

Уже не первый месяц во время пандемии в профильных телеграмм-каналах и на сайтах авиакомпаний украинским туристам предлагают крайне выгодные авиабилеты в страны ЕС и другие государства. Некоторые государства, в которые распродают билеты, принимают туристов только при особых условиях, или же пускают иностранцев исключительно на обучение, лечение и тех, кто докажет важность своей поездки.

В Украине тем временем распространяются слухи о повторном локдауне, который могут ввести в ближайшие недели. Однако туристы и дальше регулярно наталкиваются на акции и распродажи от авиакомпаний.

Например, в последние дни ноября билеты можно было купить по цене от 5 евро в одну сторону у авиакомпании Ryanair (Львов-Болонья), авиакомпания Volotea распродавала авиабилеты от 9 евро в один конец из Франции, Италии, Португалии, Испании.

Сегодня ситуация с коронавирусом и связанными с ним ограничениями действительно регулярно меняется, говорит Игорь Кравцов - партнер, руководитель практики трансграничных споров Юридической группы LCF. По просьбе РБК-Украина он подробно объясняет, как может развиваться ситуация в таких случаях для пассажира, который купил такие билеты.

Фото: Ситуация с коронавирусом и ограничениями регулярно меняется (pixabay.com)

На какие виды компенсаций рассчитывать туристам

"Тотальный карантин в Украине летом прекратился, теперь существуют частичные ограничения и анонсируются новые и более широкие. Обстоятельства относительно потенциальной поездки могут пойти вне плана не только в отношении авиаперелетов. Например, может быть запрещен выезд или въезд с или в определенные страны", - объясняет Игорь Кравцов.

Однако, если говорить об авиабилетах, то ситуация с ними довольно прогнозируемая в контексте последствий отмены рейса.

"Если рейс снимается с расписания авиакомпанией за введения новых нормативных ограничений, то такая компания обязана вернуть денежные средства пассажиру. Как правило, авиаперевозчики предлагают несколько вариантов решения проблемы", - добавляет специалист.

В первую очередь, авиакомпания пытается сохранить средства, уплаченные пассажиром, предлагая ему перенести дату вылета в течение длительного периода (например, 1 или 2 года). Во-вторых, авиаперевозчик предлагает расчет с пассажиром бонусными баллами, которые дают возможность купить билеты на другой рейс.

"При этом, как правило, добавляют сумму в процентном отношении к стоимости билетов. Обычно это 20-25%. То есть пассажир, рейс которого отменили из-за коронавирусных ограничений, может купить билеты на другие направления на 120-125% от стоимости своей первоначальной покупки. Кстати, в это сложное для отрасли время именно такой способ урегулирования вопросов с пассажирами рекомендует IATA - Международная ассоциация воздушного транспорта", - объясняет Кравцов.

Фото: Авиакомпании предлагают акции и распродажи билетов (pixabay.com)

Третий вариант - компании возвращают денежные средства в случае, если пассажир не воспользуется предыдущими опциями и подаст соответствующее заявление, говорит специалист.

В большинстве случаев это можно сделать в электронном виде, заполнив форму на сайте или в мобильном приложении авиаперевозчика. Согласно с действующим в Украине законодательством, решение о возврате средств пассажиру должно быть принято в течение 90 дней с момента подачи заявления.

"Сегодня никто ничего не может гарантировать"

Большинство авиакомпаний добросовестно выполняют предписания нормативных актов в этой части, отмечает Игорь Кравцов.

"Однако в моменты отмены большого количества рейсов сразу пассажиры иногда сталкиваются с техническими проблемами. Они порой просто не могут заполнить соответствующую форму или заявление из-за некорректной работыу сайта или приложения. Конечно, даже в случае, если заявление подано успешно, авиакомпания по каким-либо причинам может отказать в возврате средств", - говорит он.

Фото: Подать заявление на возврат средств можно на сайте авиакомпании (pixabay.com)

В таком случае также есть три варианта действий:

Жалоба непосредственно в авиакомпанию; Жалоба в Госавиаслужбу; Иск в суд.

"Таким образом, каждый пассажир решает самостоятельно, рисковать ли честно заработанными средствами для покупки билета. Сегодня никто ничего не может гарантировать. Но по крайней мере практика возмещения стоимости билетов складывается положительно. Поэтому пассажир с большой долей вероятности вернет свои деньги, если его рейс отменят", - заключает специалист Юридической группы LCF.

Напомним, ранее мы писали, что ждет пассажиров с новыми правилами авиаперелетов.

Также сообщалось, что будет с ценами на авиаперелеты зимой во время карантинных ограничений.