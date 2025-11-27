ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Подорожі

Більше поїздів і нових напрямків: все, що відомо про оновлені графіки УЗ на 2026 рік

Четвер 27 листопада 2025 15:21
UA EN RU
Більше поїздів і нових напрямків: все, що відомо про оновлені графіки УЗ на 2026 рік Ілюстративне фото: все, що відомо про оновлені графіки УЗ на 2026 рік (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця "презентувала новий графік руху на 2025-2026 роки, який почне діяти вже 14 грудня. Компанія розширює мережу внутрішніх і міжнародних рейсів, оптимізує розклад та вводить нові моделі перевезень, аби забезпечити вищий комфорт і доступність подорожей для пасажирів по всій Україні та за її межами.

Детальніше про майбутні нововведення "Укрзалізниці" - в матеріалі РБК-Україна.

За 11 місяців цього року "Укрзалізниця" перевезла понад 25 млн пасажирів - майже на пів мільйона більше, ніж торік. Влітку компанія протестувала модель додаткових денних перевезень, яка дозволила у пікові дні отримати понад 7 000 додаткових місць на добу.

Цей підхід стане основою планування на 2026 рік: пропозицію місць у пікові періоди збільшать на 20%, а загалом пасажирам буде доступно ще 2 млн місць.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський наголосив, що підвищення ефективності рухомого складу - ключ до збільшення перевезень та розширення можливостей пасажирів.

УЗ прискорює 40 поїздів та економить пасажирам тисячі хвилин

Укрзалізниця прискорить рух 40 поїздів, що загалом зекономить пасажирам 3145 хвилин - майже дві доби. Це стало можливим завдяки ефективному використанню денних обігових поїздів між основними рейсами.

Нові внутрішні сполучення та оновлення маршрутів

Поїзд №47/48 Барвінкове - Чоп

Новий маршрут покликаний підтримати мешканців прифронтової Донеччини, які зараз користуються мультимодальним сполученням. Рейс дозволить швидко дістатися реабілітаційних центрів та карпатських локацій, а також міжнародного хабу в Чопі.

Поїзд №33/34 Кривий Ріг - Івано-Франківськ

Це зручний шлях із центральних областей до Прикарпаття та туристичних пунктів заходу країни.

Оновлений маршрут №113/114 Харків - Ужгород

Історичний соціально важливий рейс отримав продовження до Закарпаття. Він забезпечить стабільне сполучення Полісся та Волині з гірськими регіонами та східними областями.

Посилення доступу до гірських напрямків

У новому графіку вже понад 40 поїздів прямують у напрямку Карпат та реабілітаційних центрів, половина з них - із прифронтових регіонів.

Більше поїздів і нових напрямків: все, що відомо про оновлені графіки УЗ на 2026 рік

Львів - Ворохта: тепер на постійній основі

Регіональний поїзд на ДПКр-3 працюватиме постійно та забезпечуватиме пересадки для інших регіонів у період зимового сезону.

Продаж квитків на новий графік уже відкрито.

Щогодинний рух між Києвом та Львовом

"Укрзалізниця" запроваджує тактову модель на головному напрямку країни: потяги курсуватимуть щогодини та за стабільним розкладом.

Тактовий рух, поширений у Німеччині, Австрії чи Нідерландах, робить поїздки передбачуваними, а роботу залізниці - рівномірною та менш залежною від пікових навантажень.

Новий поїзд Ужгород - Відень: євроспальні вагони та зручні стиковки

Вперше з Ужгорода курсуватиме нічний поїзд №7/346-347/8 до Відня у складі європейських спальних вагонів. Маршрут проходитиме новозбудованою євроколією, через Будапешт - Келенфельд та із виходом до аеропорту Феріхедь.

Відправлення з Ужгорода - 23:19, прибуття до Відня - 8:53

Зворотно - відправлення о 19:08, а прибуття о 6:15

Рейс має узгоджену пересадку в Чопі на поїзд Ужгород - Київ.

Крім того, УЗ скоротила час у дорозі для сполучення Київ - Відень більш ніж на 2 години та збільшила пропозицію місць на рейсі Ужгород - Відень на 25%.

Міжнародні сполучення через Чоп збільшені на понад 1000 місць на добу.

Берегово - Будапешт: прямий маршрут євроколією

Новий маршрут до Угорщини пройде новозбудованою євроколією та з’єднає Берегово, Чоп, Ньїредьгазу та Будапешт:

Поїзд №36/35, 32/37 прямуватиме через аеропорт Феріхедь і Чоп.

Додатковий регіональний рейс №644/647 Ужгород - Захонь забезпечить вихід на поїзди угорської мережі.

Більше поїздів і нових напрямків: все, що відомо про оновлені графіки УЗ на 2026 рік

До Німеччини з однією пересадкою: нова синхронізація рейсів

З урахуванням того, що у Німеччині проживає понад 1,14 млн українців із тимчасовим захистом, УЗ узгодила графік із польськими та німецькими залізницями.

З грудня 2025 року кількість потягів між Польщею та Німеччиною зросте з 11 до 17 - на 54%.

Пересадки у Перемишлі

№51К Київ - Перемишль: пересадка на Via Regia до Лейпцига.

№63/64 Харків - Перемишль: зручний перехід на Carpatia до Мюнхена.

№31/32 Запоріжжя - Перемишль: пересадка на EC58 до Берліна.

Пересадки у Холмі

№119/120 Дніпро - Холм: подорож із двома пересадками до Берліна через Варшаву.

Доступні також нічні поїзди EC430 та EC440.

Прискорення рейсів до Варшави та Холма

Поїзд №67/68 Київ - Варшава скоротив час у дорозі більш ніж на 2 години. Рейс прибуває та відправляється з центрального вокзалу Варшави.

Оновлений поїзд №23/34 Київ - Холм тепер забезпечує найшвидшу пересадку до Варшави - всього пів години очікування.

Раніше УЗ повідомила про зміни та скасування приміських поїздів у грудні через ремонтні роботи в кількох областях. Мова йде про Полтавську, Київську, Івано-Франківську та Дніпропетровську області - частина рейсів змінить маршрут або графік, а деякі - припинять рух.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Варшава Будапешт Потяги
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає