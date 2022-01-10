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Знаменитий парк розваг "Діснейленд" зупиняє роботу: названо причину

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Понеділок 10 січня 2022 19:11
Знаменитий парк розваг "Діснейленд" зупиняє роботу: названо причину Фото: Парк атракціонів "Діснейленд" у Гонконзі (facebook.com/hkdisneyland.pa)
Автор: Євгенія Тугушева

Водночас готелі парку залишаться відкритими із зміненим рівнем обслуговування

У Гонконгу тимчасово закривають відомий парк атракціонів "Діснейленд", пише CNN Travel.

Парк атракціонів буде закрито на два тижні тимчасово від 7 до 20 січня 2022 року через нову хвилю коронавірусу в країні.

Про це йдеться на офіційному сайті парку відповідно до вимог влади та Міністерства охорони здоров'я з профілактики всіх заходів безпеки від Covid-19.

Це рішення стосується тематичного парку, але не його курортних готелів.

"Готелі залишаться відкритими зі зміненим рівнем обслуговування. Обслуговування в ресторанах та місцях відпочинку в готелях буде скориговано відповідно до останніх правил", – повідомляється на сайті Діснейленду.

Знаменитий парк розваг &quot;Діснейленд&quot; зупиняє роботу: названо причинуФото: Парк атракціонів "Діснейленд" у Гонконзі закриють на два тижні тимчасово (facebook.com/hkdisneyland.pa)

Для людей, які мають квитки на ці дати, термін квитків продовжать, і пізніше буде надана детальна інформація. Крім цього, на цей період буде анульовано бронювання номерів у готелях.

Нагадаємо, раніше ми писали, частина Великого китайського муру обвалилася після землетрусу.

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