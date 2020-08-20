Мальовнича Київщина на вікенд: чотири місця для милування Дніпром недалеко від столиці

Фото: Природа Витачова (zeft.in.ua)

Красиві пейзажі регіону поблизу найбільшої річки України

Якщо у вас є вільний вихідний і бажання провести його на тлі приголомшливих пейзажів, вирушайте у передмістя Києва. В межах 65 кілометрів від міста знаходяться кілька місць, які "пропонують" такий вид Дніпро, що у вас дух захопить.



Витачів, Халеп'я, Трипілля, Українка — чотири місця, які знаходяться на південний захід від Києва по Обухівській трасі. Сюди легко дістатися автомобілем або маршрутками.



Село Витачів існує з Х століття, а його сучасна околиця знаходиться на кручі, яка відкриває дивовижний вид на Дніпро. Розлив річки тут так широкий, що здається, ніби вона тягнеться майже до самого горизонту.

Фото: Витачів, вид на Дніпро (з особистого архіву)

У голові починають звучати рядки Миколи Гоголя, які вчителька літератури задавала у школі вчити на пам'ять:

"Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру".

Фото: Млин у Витачеві (з особистого архіву)

Крім величного виду на річку, тут є дерев'яна каплиця, побудована у 90-х роках за ескізом Тараса Шевченка, і дерев'яний вітряк. Вони відмінно доповнюють атмосферу місця, й відчувається, що у нього довга історія.



Щоб потрапити на ту саму кручу, "забийте" в Google-картах Windmill.

Фото: Місцева каплиця (з особистого архіву)

Наступна зупинка — Халеп'я. Тут можна підійти до широкого потужного Дніпра впритул і, знявши взуття, прогулятися по воді.

Якщо вам пощастить потрапити сюди у вітряну погоду, ви побачите справжній шторм зі свистом вітру, хвиль та пінними баранчиками. Орієнтуйтеся на Google-картах на точку "вид на Дніпро": вона позначає невелику смугу прибережної землі з пляжем.

Якщо хочеться довшої прогулянки, або помріяти на лавочці з видом на воду, орієнтуйтеся на точку "Obsevation Area", тут - вищий берег і довга стежка. Тут круто влаштувати легкий пікнік біля води: захопіть із собою покривало і легкий перекус.

Фото: Халеп'я – прекрасне місце з красивими видами на Дніпро (з особистого архіву)

До обох точок можна під'їхати на машині.



Відразу за Халеп'ям слідує Трипілля. Те саме, поряд з яким Вікентій Хвойка виявив залишки енеолітичної культури, яку ми знаємо як Трипільську. Але цього разу нас не цікавить археологія: ми тримаємо шлях на Дівич-гору (Дівич-Гора у Google-картах). Це найвища точка Обухівського району, і вид звідси відкривається просто дивовижний.

Фото: Дівич-гора у Трипіллі (з особистого архіву)

Місце - дуже давнє. Тут знайшли сліди культури, яка датується другим століттям до нашої ери. Тільки вдумайтеся в цю цифру!

Тут ви можете походити по тій же землі, по якій ходили наші далекі-далекі предки. З одного боку гори — вид на Дніпро, з іншого — "жорсткий" промисловий індастріал.

Під'їхати на машині можна майже впритул, але я б рекомендувала залишити машину трохи нижче, щоб не потрапити у корок на вузькому обриві.

Фото: Ще кілька фото пейзажів, що відкриваються з Дівич-гори (з особистого архіву)

І, нарешті, остання точка нашого маршруту імені красивого Дніпра — набережна міста Українка. Тут можна пообідати у скромному ресторанчику з видом на воду і прогулятися вздовж набережної, спостерігаючи за вітрильниками.

Фото: Набережна в місті Українка (з особистого архіву)

Повертаючись з Українки до Києва на машині, не звертайте відразу на Обухівську трасу, а побудуйте маршрут через дамбу.

Вас чекають види симпатичних прибережних будинків, заростей і річки.

Фото: Стоги сіна біля дороги (з особистого архіву)

Всі місця знаходяться дуже близько одне до одного. Ви можете прокотитися ними блискавкою за пару годин або провести там цілий день з пікніками, неспішними прогулянками й милуванням краєвидами.



Цікаві бонуси до цієї подорожі: мальовничі поля соняшників і стоги скошеного сіна для швидкої фотосесії, а також місцеві жителі, які продають фрукти та квіти.

Ми повернулися додому з трьома лотками лохини та горщиком з гортензією.

Фото: Гортензія, придбана при дорозі (з особистого архіву)

Витачів і компанія сіл поруч з ним – відмінне місце для перезавантаження й уповільнення темпу життя. Дивно і чудово, що така краса знаходиться зовсім поруч з Києвом і доступна всім, хто готовий витратити час на дорогу в пошуках пейзажів мрії.

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