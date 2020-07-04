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У Житомирській області туристам пропонують новий маршрут: що можна побачити

Новини » Travel » Відпочинок в Україні 04.07.2020 - 19:51
У Житомирській області туристам пропонують новий маршрут: що можна побачити
Фото: Новий веломаршрут (radmr.gov.ua)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Гостям радять вирушити до цілющого джерела

У Радомишльській міській ОТГ у Житомирській області розробили для туристів велотур вихідного дня. Про це повідомляють у відділі економічного розвитку Радомишльської міської ради.

Ті, хто скористається новим маршрутом, побачать знаменитий замок-музей "Радомисль", мальовничий ліс з древніми породами й джерело з цілющою водою.

"У нас є для вас чудова ідея - велотур вихідного дня по Радомишльській громаді", - пишуть у повідомленні.

У Житомирській області туристам пропонують новий маршрут: що можна побачитиФото: Туристам запропонували новий веломаршрут у Житомирській області (radmr.gov.ua)

Новий веломаршрут пролягає через відомий замок-музей "Радомисль", в якому є унікальний музей домашньої української ікони.

Також можна подивитися повстанський хутір та довколишню природу. А це - чистий ліс, Митькина озера з річковими черепахами і приголомшливої ​​краси поля.

У Житомирській області туристам пропонують новий маршрут: що можна побачитиФото: Новий маршрут вихідного дня (radmr.gov.ua)

Також туристам пропонують побувати біля місцевого джерела Ринва, яке знаходиться у селі Ставки. Місцеві кажуть, що вода з цього джерела має цілющі властивості.

Нагадаємо, раніше ми склали підбірку з трьох маршрутів вихідного дня з Києва.

Також ми писали про найцікавіші місця Чернігівської області, з яких варто почати знайомство з регіоном.

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Теги Житомирпоездвелосипедымаршрут
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