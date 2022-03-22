Житло та безкоштовний транспорт. Румунія просить ЄС відшкодувати витрати на допомогу українцям

З початку війни Росії проти України кордон з Румунією перетнуло понад 500 тисяч наших громадян

Румунія витратила 30,5 млн євро на рішення, пов'язані з припливом українців в країну і просить Європу відшкодувати частину коштів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Seenews.com.

Румунія на цей час витратила близько 30,5 млн євро (33,7 млн доларів США) на розв'язання питань, пов'язаних з масовим припливом українських біженців, і на цьому тижні обговорить з офіційними особами ЄС відшкодування деяких витрат, заявив глава уряду країни.

"Структура витрат складна. Вони включають не тільки витрати на проживання та харчування. Як ви знаєте, уряд вирішив надати безкоштовний транспорт біженцям, що в'їжджають до Румунії, і багато хто з них вважають за краще залишати нашу країну або через Болгарію, або через інші країни", — зазначив представник уряду Ден Карбунару.

Він зазначив, що минулого тижня Румунія направила до Брюсселя перші запити на відшкодування коштів, які включають комплексні заходи допомоги українцям в країні.

За останніми даними прикордонної поліції, з 24 лютого, коли Росія почала вторгнення в Україну, кордон з Румунією перетнуло 500 747 біженців.

За словами Карбунару, понад 4000 українців попросили притулку в Румунії з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Особи, які шукають притулку, можуть скористатися розміщенням в центрах головної імміграційної інспекції. Рівень їх заповненості зараз становить 61,6%.

Румунія має кордон з Україною протяжністю 600 кілометрів.

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